Muista tarkistaa Suomi.fi-viestisi, ettei vastaanottokäyntisi mene vahingossa ohi

Oma Häme on aloittanut joulukuun alussa Suomi.fi-viestien käytön asiakasviestinnässään. Aluksi Suomi.fi-viesteillä lähetetään esimerkiksi ajanvarauskirjeitä sisätautien poliklinikalta, Sydänsairaalasta ja muistipoliklinikalta.

Huolena on, että osa asiakkaista ei muista tarkistaa Suomi.fi-viestejään tai ei ole ottanut palvelua aktiivisesti käyttöön. Tällöin kutsu tulevalle vastaanotolle voi jäädä huomaamatta. Käyttämättä jätetystä ajasta tai peruuttamattomasta vastaanottokäynnistä voidaan periä maksu, joten viestien seuraaminen on erityisen tärkeää.

Kaikki eivät välttämättä muista ja tiedä käyttävänsä jo Suomi.fi-palvelua. Kyse on sähköisestä postilaatikosta, jota viranomaiset ja julkisen hallinnon toimijat käyttävät viestien ja asiakirjojen lähettämiseen. Viestit voi lukea Suomi.fi-mobiilisovelluksella tai kirjautumalla Suomi.fi-verkkopalveluun.

Jos käytät Suomi.fi-viestejä jo muiden viranomaisten kanssa (esimerkiksi poliisi tai Verohallinto), myös Oma Hämeen viestit toimitetaan sinulle jatkossa automaattisesti sähköisesti. Tätä ei voi itse valita, koska vuoden 2026 aikana astuu voimaan lakimuutos, joka velvoittaa Oma Hämeen, kuten muutkin viranomaiset siirtymään sähköiseen viestintään.

Asiakkaat, jotka eivät käytä valtakunnallista Suomi.fi-palvelua, saavat edelleen postinsa paperisena.

Miten toimin?

Tammikuun 2026 alussa sähköinen postitus laajenee kaikkiin Oma Hämeen ajanvarauskirjeisiin. Myös palveluseteleitä koskevaa postia lähetetään jo Suomi.fi-viesteinä. Tavoitteena on, että jatkossa Oma Häme lähettää kaiken asiakaspostinsa sähköisesti Suomi.fi-viesteillä, jos asiakas on ottanut Suomi.fi-palvelun käyttöön.

Viranomaisten viestintä siirtyy vaiheittain ensisijaisesti Suomi.fi-viestien kautta tapahtuvaksi. Tämä tarkoittaa, että samasta asiasta ei välttämättä enää lähetetä erillistä paperikirjettä. Muutos koskee henkilöitä, jotka asioivat viranomaisten kanssa sähköisesti vahvan tunnistautumisen kautta. Ne, jotka eivät käytä sähköisiä viranomaispalveluja, saavat edelleen postinsa paperisena. Myös laskut tulevat kevään aikana Suomi.fi-sivun sähköiseen postilaatikkoon.

Suomi.fi-viestit ilmoittaa käyttäjälle uusista saapuneista viesteistä. Ilmoitukset tulevat joko palveluun lisättyyn sähköpostiosoitteeseen tai Suomi.fi-sovelluksen kautta. Lisäksi viranomaispalveluihin tunnistautumisen yhteydessä käyttäjä saa ilmoituksen lukemattomista Suomi.fi-viesteistä.

Jos et halua sähköisiä viestejä, voit muuttaa valintasi Suomi.fi-palvelussa paperipostiksi. Paperiposti toimitetaan Postin kautta. Valinta on voimassa kuusi kuukautta. Sen jälkeen sähköiset viestit käynnistyvät uudelleen, jos kirjaudut vahvasti viranomaisen palveluun. Muutos koskee kaikkea viranomaispostia. Et voi valita, mitkä viestit tulevat kirjeenä ja mitkä sähköisesti.

Käytännön ohjeet Suomi.fi-viestien käyttöön:

Käy Suomi.fi-viesteissä säännöllisesti, jotta kaikki tärkeät viestit tulevat luetuiksi.

Suomi.fi-sovellus ja sähköposti-ilmoitukset auttavat huomaamaan viestit heti.

Suomi.fi-sovellus löytyy sovelluskaupoista.

Älä koskaan siirry Suomi.fi-viesteihin sähköpostissa, tekstiviestissä tai muualla olevan linkin kautta.

Jos käytät Suomi.fi-viestejä tietokoneen tai puhelimen selaimella, kirjoita osoite itse selaimen osoiteriville: suomi.fi/viestit.

Älä käytä hakukoneiden tuloksia tai muita linkkejä, jotka voivat johtaa väärälle sivustolle.

Lue lisää Suomi.fi-viesteistä Oma Hämeessä: Suomi.fi-viestit - Oma Häme

Lue lisää valtakunnallisesta muutoksesta: Viestit - Suomi.fi

Aiempi uutinen aiheesta:Oma Häme aloittaa Suomi.fi -viestien käytön asiakasviestinnässä 1. joulukuuta alkaen - Oma Häme