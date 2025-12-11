Rannikkoprikaatin kaikki kasarmit peruskorjattu – 48 miljoonan euron investointi varusmiesten palvelusolosuhteisiin

Kasarmi 21 on alun perin valmistunut vuonna 1966. Peruskorjauksessa rakennus purettiin kantavaa runkoa lukuun ottamatta, jotta mahdolliset riskirakenteet voitiin poistaa kokonaan. Hankkeessa uusittiin rakennuksen julkisivu, rakenteet sekä kaikki tekniset järjestelmät.

Kasarmissa on majoitustupien lisäksi varastoja, henkilökunnan tiloja sekä varusmiesten koulutus- ja vapaa-ajan tiloja. Rakennuksen majoituskapasiteetti on lähes 400 henkeä. WC- ja saniteettitilat ovat aiempaa yksityisempiä ja soveltuvat yhteiskäyttöön miehille ja naisille. Tupien ja koulutustilojen kalustuksessa on huomioitu sekä koulutuksen vaatimukset että viihtyisyys.

Sisäilman laatu paranee, kun varusteita ei tuoda enää tupiin

Uudistetut tilat vastaavat Puolustusvoimien työ- ja oppimisympäristökonseptin vaatimuksia. Varusteiden kuivaus- ja säilytystilat on sijoitettu erilleen majoitustiloista, mikä parantaa sisäilman laatua ja varusmiesten palvelusolosuhteita. Hankkeessa rakennettiin myös erillinen telttakuivaamo telttojen ja muiden maastovarusteiden kuivausta ja säilytystä varten.

”Kasarmi 21:n valmistumisen myötä kaikille Rannikkoprikaatin alokkaille voidaan tarjota nykyaikaiset majoitusolosuhteet Upinniemen varuskunnassa, mikä tehostaa myös koulutuksen järjestämistä”, Rannikkoprikaatin esikuntapäällikkö komentaja Mikko Lehto kertoo.

Peruskorjaushanke toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen osa valmistui vuoden 2024 lopussa ja toinen kesällä 2025. Rakennus oli alkuvaiheessa väliaikaisesti Yhdysvaltain joukkojen majoituskäytössä, millä mahdollistettiin kansainvälisten harjoitusten toteuttaminen.

Mittava uudistus saatiin päätökseen

Rannikkoprikaatin Upinniemen neljä kasarmia on peruskorjattu vaiheittain vuodesta 2020 alkaen Puolustusvoimien kasarmien korjausohjelman mukaisesti. Ensimmäisenä valmistui kasarmi 19 vuonna 2021, minkä jälkeen peruskorjattiin kasarmit 18 ja 20.

Yhteensä Upinniemen kasarmien peruskorjauksiin on investoitu 48 miljoonaa euroa. Kaikki rakennukset on uudistettu perusteellisesti kantavaa runkoa lukuun ottamatta, ja sekä rakenteet että talotekniikka on saatettu vastaamaan nykypäivän vaatimuksia.

"Merivoimien varusmiesten käytössä olevat kasarmit on nyt peruskorjattu yhtä lukuun ottamatta. Uudenmaan prikaatin Dragsvikin kasarmin 21 peruskorjauksen suunnittelu on käynnissä, ja rakennustyöt käynnistyvät kesällä 2026. Hankkeen arvioidaan valmistuvan vuonna 2027. Tämän jälkeen kaikki Merivoimien majoituskasarmit on peruskorjattu 2000-luvulla”, sanoo Puolustuskiinteistöjen asiakaspäällikkö Ilkka Saari.