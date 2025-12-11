Puolustuskiinteistöt kuuluu kokonaisuuteen
Senaatti-kiinteistöt
Rannikkoprikaatin kaikki kasarmit peruskorjattu – 48 miljoonan euron investointi varusmiesten palvelusolosuhteisiin
Puolustuskiinteistöt on saanut valmiiksi Upinniemen varuskunnan kasarmien kattavan peruskorjausohjelman. Viimeisimpänä valmistui kasarmi 21, jonka uudistetut tilat tulevat tammikuussa palveluksensa aloittavien varusmiesten käyttöön.
Kasarmi 21 on alun perin valmistunut vuonna 1966. Peruskorjauksessa rakennus purettiin kantavaa runkoa lukuun ottamatta, jotta mahdolliset riskirakenteet voitiin poistaa kokonaan. Hankkeessa uusittiin rakennuksen julkisivu, rakenteet sekä kaikki tekniset järjestelmät.
Kasarmissa on majoitustupien lisäksi varastoja, henkilökunnan tiloja sekä varusmiesten koulutus- ja vapaa-ajan tiloja. Rakennuksen majoituskapasiteetti on lähes 400 henkeä. WC- ja saniteettitilat ovat aiempaa yksityisempiä ja soveltuvat yhteiskäyttöön miehille ja naisille. Tupien ja koulutustilojen kalustuksessa on huomioitu sekä koulutuksen vaatimukset että viihtyisyys.
Sisäilman laatu paranee, kun varusteita ei tuoda enää tupiin
Uudistetut tilat vastaavat Puolustusvoimien työ- ja oppimisympäristökonseptin vaatimuksia. Varusteiden kuivaus- ja säilytystilat on sijoitettu erilleen majoitustiloista, mikä parantaa sisäilman laatua ja varusmiesten palvelusolosuhteita. Hankkeessa rakennettiin myös erillinen telttakuivaamo telttojen ja muiden maastovarusteiden kuivausta ja säilytystä varten.
”Kasarmi 21:n valmistumisen myötä kaikille Rannikkoprikaatin alokkaille voidaan tarjota nykyaikaiset majoitusolosuhteet Upinniemen varuskunnassa, mikä tehostaa myös koulutuksen järjestämistä”, Rannikkoprikaatin esikuntapäällikkö komentaja Mikko Lehto kertoo.
Peruskorjaushanke toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen osa valmistui vuoden 2024 lopussa ja toinen kesällä 2025. Rakennus oli alkuvaiheessa väliaikaisesti Yhdysvaltain joukkojen majoituskäytössä, millä mahdollistettiin kansainvälisten harjoitusten toteuttaminen.
Mittava uudistus saatiin päätökseen
Rannikkoprikaatin Upinniemen neljä kasarmia on peruskorjattu vaiheittain vuodesta 2020 alkaen Puolustusvoimien kasarmien korjausohjelman mukaisesti. Ensimmäisenä valmistui kasarmi 19 vuonna 2021, minkä jälkeen peruskorjattiin kasarmit 18 ja 20.
Yhteensä Upinniemen kasarmien peruskorjauksiin on investoitu 48 miljoonaa euroa. Kaikki rakennukset on uudistettu perusteellisesti kantavaa runkoa lukuun ottamatta, ja sekä rakenteet että talotekniikka on saatettu vastaamaan nykypäivän vaatimuksia.
"Merivoimien varusmiesten käytössä olevat kasarmit on nyt peruskorjattu yhtä lukuun ottamatta. Uudenmaan prikaatin Dragsvikin kasarmin 21 peruskorjauksen suunnittelu on käynnissä, ja rakennustyöt käynnistyvät kesällä 2026. Hankkeen arvioidaan valmistuvan vuonna 2027. Tämän jälkeen kaikki Merivoimien majoituskasarmit on peruskorjattu 2000-luvulla”, sanoo Puolustuskiinteistöjen asiakaspäällikkö Ilkka Saari.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Puolustuskiinteistöt:
asiakaspäällikkö Ilkka Saari, 029 483 1104 (tavoitettavissa 30.12.)
aluejohtaja Marko Hirvonen, 029 483 2100
Puolustusvoimat:
Rannikkoprikaatin esikuntapäällikkö, komentaja Mikko Lehto, 0299 320200
Kuvat
Puolustuskiinteistöt
Puolustuskiinteistöt aloitti toimintansa vuonna 2021 Senaatti-kiinteistöjen tytärliikelaitoksena. Vastaamme puolustushallinnon kiinteistöistä, niiden ylläpidosta ja palveluiden järjestämisestä kaikissa turvallisuustilanteissa. Valmius, varautuminen ja vastuullisuus ovat kaiken toimintamme keskiössä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Puolustuskiinteistöt
Tikkakosken sammutusvaahtovahingon riskinarvio valmistui11.12.2025 19:00:00 EET | Tiedote
Tikkakosken tukikohdassa tapahtui viime helmikuussa sammutusvaahtovahinko, jonka vaikutuksia ympäristöön on seurattu säännöllisesti. Vahingosta aiheutuneet PFAS-pitoisuudet Alanen-järvessä ja Korpelanpurossa ovat yhä laskeneet. Ympäristö- ja terveysriskinarvion johtopäätöksenä viranomaisen asettama järven kalankäyttökielto pysyy voimassa.
Säkylän varuskunnan kuntotalo peruskorjataan27.11.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Puolustuskiinteistöt valmistelee Säkylän varuskunnan kuntotalon kattavaa peruskorjausta. Rakennusurakka on edennyt julkiseen kilpailutukseen, ja rakentamisen arvioidaan alkavan alkuvuodesta 2026. Hanke valmistuu vuoden 2027 aikana.
F-35-hävittäjien moottorien kokoonpano- ja huoltokiinteistö valmistui Nokian Linnavuoreen14.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Nokian Linnavuoressa sijaitseva F-35-hävittäjien moottorien kokoonpano- ja huoltokiinteistö on valmistunut suunnitellussa aikataulussa. Puolustuskiinteistöjen rakennuttamat tuotantotilat on luovutettu Patrialle, joka Puolustusvoimien strategisena kumppanina vastaa F135-moottorien kokoonpanosta, huollosta ja ylläpidosta.
Karjalan lennoston F-35-infrastruktuurin rakennustyöt ovat edenneet puoliväliin1.10.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Karjalan lennoston infrastruktuurin mittavat rakennushankkeet etenevät suunnitellussa aikataulussa Rissalan tukikohdassa. Lennostossa valmistaudutaan F-35-hävittäjien vastaanottoon vuonna 2028. Rakennustöissä saavutettiin merkittävä virstanpylväs 30. syyskuuta, kun suojatilan työmaalla juhlistettiin pohjantervajaisia.
Mehiläiset vahvistavat Upinniemen varuskunta-alueen luonnon monimuotoisuutta – tuottivat kesän aikana 40 kg hunajaa15.9.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Upinniemen varuskunnassa Kirkkonummella lenteli kesän ajan noin 120 000 tarhamehiläistä. Ne vahvistivat pölytyksellään luonnon monimuotoisuutta ja samalla tuottivat kiloittain paikallista ja puhdasta Upinniemen hunajaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme