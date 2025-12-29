Ilotulitteet aiheuttavat vuosittain silmävammoja

Keski-Suomen hyvinvointialue muistuttaa, että jos silmävamma tapahtuu, silmää ei saa painaa tai hieroa. Silmä tulee peittää kevyesti puhtaalla kankaalla ja hakeutua heti lääkäriin. Nopea hoitoon hakeutuminen voi pelastaa näön, sillä vakavat silmävammat vaativat kiireellistä hoitoa.

Suojalasit suojaavat myös sivullisia



Silmävammoja sattuu usein myös sivullisille, erityisesti lapsille ja nuorille. Paras tapa ehkäistä vammoja on käyttää suojalaseja sekä ilotulitteiden ampujilla että katsojilla. Ilotulite tulee sytyttää aina käyttöohjeiden mukaisesti ja siirtyä sen jälkeen turvallisen välimatkan päähän. Lapsia ja muita katsojia ei pidä päästää lähelle sytytyshetkellä.

Useimmat silmävammat johtuvat ohjeiden noudattamatta jättämisestä, viallisista tuotteista tai ilotulitteen sytyttämisestä kädessä. Käyttämällä suojalaseja ja noudattamalla ohjeita voit välttää onnettomuuksia ja turvata silmäsi näön myös juhlintojen aikana.