Mainonnan eettinen neuvosto antoi ennätysmäiset 81 lausuntoa vuonna 2025

Kaiken kaikkiaan MEN on toistaiseksi kuluneen vuoden aikana saanut 162 lausuntapyyntöä. Vastaavasti vuoden 2024 aikana lausuntopyyntöjä tehtiin 129 kappaletta.

Valtaosa vuonna 2025 annetuista lausunnoista koski kysymystä siitä, onko mainos tunnistettavissa mainokseksi. Muut annetut lausunnot käsittelivät markkinoinnin hyvän tavan mukaisuutta eli muun muassa syrjintää ja ihmisarvoa loukkaavaa mainontaa.

“MEN tulkitsee Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjä, joita on viimeksi uudistettu vuonna 2024. Uusituissa säännöksissä on kiinnitetty erityistä huomiota vaikuttajamarkkinointia ja alaikäisille suunnattua markkinointia koskeviin säännöksiin”, kertoo MENin pääsihteeri Paula Paloranta.

Vuodenvaihteessa MENin kokoonpanoon tulee joitakin muutoksia: vuoden 2026 alusta alkaen MENissä on yksi vaikuttajamarkkinointiin perehtynyt jäsen. Hän on vaikuttaja Hanne Kettunen, joka tunnetaan Instagram-alustalla nimellä “Valeäiti”. Hänen varajäsenensä on vaikuttajamarkkinoinnin strateginen asiantuntija Inna-Pirjetta Lahti.

Lausuntopyynnön tekeminen edellyttää jatkossa vahvaa tunnistautumista. Tämän toivotaan osaltaan ehkäisevän esimerkiksi yksinomaan kiusaamistarkoituksessa tehtyjä lausuntopyyntöjä.

Mainonnan eettinen neuvosto (MEN) on markkinoinnin alan itsesääntelytoimielin. MEN antaa lausuntoja siitä, onko mainos tai muu menettely kaupallisessa markkinoinnissa hyvän tavan vastaista tai tunnistettavissa markkinoinniksi ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt. Mainonnan Neuvottelukunta rahoittaa MENin toimintaa ja sen sihteeristö toimii Keskuskauppakamarin yhteydessä.