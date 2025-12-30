Mainonnan eettinen neuvosto antoi ennätysmäiset 81 lausuntoa vuonna 2025
Mainonnan eettinen neuvosto (MEN) on antanut vuoden aikana yhteensä 81 lausuntoa, joista yli puolet (47 kpl) oli huomautuksia. Vastaavasti vuonna 2024 annettiin 61 lausuntoa, joista 51 oli huomautuksia. Suuri osa vuoden 2025 lausuntopyynnöistä koski edellisvuosien tapaan piilomainontaa.
Kaiken kaikkiaan MEN on toistaiseksi kuluneen vuoden aikana saanut 162 lausuntapyyntöä. Vastaavasti vuoden 2024 aikana lausuntopyyntöjä tehtiin 129 kappaletta.
Valtaosa vuonna 2025 annetuista lausunnoista koski kysymystä siitä, onko mainos tunnistettavissa mainokseksi. Muut annetut lausunnot käsittelivät markkinoinnin hyvän tavan mukaisuutta eli muun muassa syrjintää ja ihmisarvoa loukkaavaa mainontaa.
“MEN tulkitsee Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjä, joita on viimeksi uudistettu vuonna 2024. Uusituissa säännöksissä on kiinnitetty erityistä huomiota vaikuttajamarkkinointia ja alaikäisille suunnattua markkinointia koskeviin säännöksiin”, kertoo MENin pääsihteeri Paula Paloranta.
Vuodenvaihteessa MENin kokoonpanoon tulee joitakin muutoksia: vuoden 2026 alusta alkaen MENissä on yksi vaikuttajamarkkinointiin perehtynyt jäsen. Hän on vaikuttaja Hanne Kettunen, joka tunnetaan Instagram-alustalla nimellä “Valeäiti”. Hänen varajäsenensä on vaikuttajamarkkinoinnin strateginen asiantuntija Inna-Pirjetta Lahti.
Lausuntopyynnön tekeminen edellyttää jatkossa vahvaa tunnistautumista. Tämän toivotaan osaltaan ehkäisevän esimerkiksi yksinomaan kiusaamistarkoituksessa tehtyjä lausuntopyyntöjä.
Mainonnan eettinen neuvosto (MEN) on markkinoinnin alan itsesääntelytoimielin. MEN antaa lausuntoja siitä, onko mainos tai muu menettely kaupallisessa markkinoinnissa hyvän tavan vastaista tai tunnistettavissa markkinoinniksi ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt. Mainonnan Neuvottelukunta rahoittaa MENin toimintaa ja sen sihteeristö toimii Keskuskauppakamarin yhteydessä.
Yhteyshenkilöt
Paula PalorantaPääsihteeriPuh:09 4242 6212paula.paloranta@chamber.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari
Naisjohtajien määrä pörssiyhtiöiden johtoryhmissä nousi ennätykselliselle tasolle – First North -yhtiöissä naistoimitusjohtajien määrä kaksinkertaistui30.12.2025 06:57:00 EET | Tiedote
Naisten osuus pörssiyhtiöiden johtoryhmien jäsenissä nousi 31 prosenttiin, mikä on uusi ennätys. First North -yhtiöissä naistoimitusjohtajien määrä tuplaantui 13 prosenttiin. Tiedot käyvät ilmi Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajakatsauksesta.
Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Mennyt vuosi oli torjuntavoitto – ensi vuodesta tulossa melko hyvä talousvuosi29.12.2025 06:55:00 EET | Tiedote
Pieleen menneet talousennusteet ovat synnyttäneet ekonomistien ammattikunnalle uskottavuusongelman. Samalla myönteisen suhdannekäänteen odottaminen on vaihtunut liialliseen synkistelyyn. Kulunut vuosi oli torjuntavoitto, ensi vuodesta on tulossa parempi jo siksikin, että lähtötaso on heikko, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.
Kauppakamarikysely: Vientiyritysten odotukset tulevalle vuodelle myönteisimmät vuosiin – Saksan miljardiluokan investointien toivotaan vauhdittavan vientiä26.12.2025 06:55:00 EET | Tiedote
Kauppakamarien vientiyrityksille suunnattuun kyselyyn vastanneista yrityksistä 66 prosenttia odottaa viennin kasvavan vuonna 2026. Vuosi sitten vastaavaan aikaan kasvua seuraavalta vuodelta odotti 60 prosenttia vientiyrityksistä. Odotukset tulevasta vuodesta ovat positiivisimmat sitten vuoden 2022, jolloin vastaava kysymys esitettiin kyselyssä ensimmäisen kerran. Erityisesti Saksan miljardiluokan investointeihin infra-, digitalisaatio- ja puolustussektoreille asetetaan toiveita viennin ajuriksi myös Suomessa.
Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Heikko kysyntätilanne nostaa työttömyyttä yhä synkempiin lukemiin – luvut murheellisia23.12.2025 08:48:57 EET | Tiedote
Marraskuun työllisyystilastot olivat odotuksiakin heikompia työttömyyden osalta. ”Edelleen silti pätee, että osasyy korkealle työttömyydelle on työvoiman tarjonnan korkea taso, mikä on lähtökohtaisesti myönteinen asia”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.
Isännöinnin eettinen neuvosto on suositellut kahdeksassa tapauksessa varoitusta ja seitsemässä huomatusta22.12.2025 14:00:00 EET | Tiedote
Isännöinnin eettinen neuvosto on saanut kahden toimintavuotensa aikana yhteensä 36 lausuntopyyntöä. Näistä 19:stä on annettu lausunnot. Neuvosto on suositellut kahdeksassa tapauksessa varoitusta, seitsemässä huomautusta, kolmessa lausunto on ollut vapauttava ja yhtä ei otettu käsittelyyn.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme