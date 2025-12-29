Yhteisöllisen asumisen palvelun päättymistä valmistellaan Petäjäveden Pihlajarinteellä – jokaisen asukkaan palvelutarve arvioidaan yksilöllisesti
Yhteisöllisen asumisen palvelun päättymistä Petäjäveden Pihlajarinteellä valmistellaan. Toiminnan on suunniteltu päättyvän helmikuun loppuun 2026. Asukkaiden asuminen ja palvelut jatkuvat Pihlajarinteellä toistaiseksi kuten tähänkin saakka.
Yhteisöllisen asumisen päättymisen jälkeen Pihlajarinne jatkaa normaalina vuokratalokohteena, eikä talossa ole enää Keski-Suomen hyvinvointialueen toimipistettä.
Pihlajarinteen kaikkien nykyisten yhteisöllisen asumisen asukkaiden palvelutarve arvioidaan yksilöllisesti. Ikääntyneiden asiakasohjaus ottaa yhteyttä jokaiseen asiakkaaseen ja sopii hänen kanssaan tapaamisen. Tapaamisessa selvitetään asiakkaan yksilöllinen palvelutarve ja tarpeeseen vastaavat palvelut sekä niihin liittyvät maksut.
Jatkossa Pihlajarinteellä asuville asiakkaille myönnetty säännöllisen kotihoidon palvelu järjestetään alueen kotihoidosta. Jos asukas tarvitsee esimerkiksi ympärivuorokautista asumispalvelua, ikääntyneiden asiakasohjaus selvittää yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa, mikä on asiakkaan palvelutarvetta vastaava muu asumisyksikkö, johon hän voisi siirtyä.
Muutos koskee Pihlajarinteellä seitsemää yhteisöllisen asumisen asiakasta. Asiakkaita ja henkilökuntaa on tiedotettu muutoksesta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maarit Raappana, palvelujohtaja, p. 050 311 9005, maarit.raappana(at)hyvaks.fi, ikääntyneiden koti- ja asumispalvelut
Saila Rossi-Varsell, palvelupäällikkö, p. 040 614 9803, saila.rossi-varsell(at)hyvaks.fi, ikääntyneiden koti- ja asumispalvelut, paikalla 5.1.2026
Viestinnän yhteyshenkilö: Hanne Joenaho, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanne.joenaho(at)hyvaks.fi, p. 014 269 5946
