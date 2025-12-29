Helsingin yliopistolla kehitettiin tehokas tapa sitoa hiilidioksidia ilmakehästä
Uudelleen käytettävä liuos perustuu superemäksen ja alkoholin yhdisteeseen. Yksi gramma uutta yhdistettä pystyy imemään 156 milligrammaa hiilidioksidia.
Helsingin yliopiston kemian osastolla on löydetty uudenlainen tapa ottaa hiilidioksidia talteen ilmasta.
Tutkijatohtori Zahra Eshaghi Gorjin kehittämä menetelmä perustuu superemäksen ja alkoholin yhdisteeseen. Professori Timo Revon ryhmässä tehtyjen kokeiden perusteella yhdiste vaikuttaa lupaavalta: yksi gramma yhdistettä pystyy imemän 156 milligrammaa hiilidioksidia suoraan ilmasta, jonka kosteus vastaa ilmakehää. Se ei kuitenkaan reagoi typen, hapen tai muiden ilmakehän kaasujen kanssa. Kapasiteetti ylittää selvästi nykyisin käytössä olevat hiilidioksidinpoistomenetelmät.
Yhdisteen nappaama hiilidioksidi voidaan poistaa lämmittämällä yhdistettä 70 Celsius-asteen lämpötilassa 30 minuuttia. Talteen saadaan puhdasta hiilidioksidia, jota voidaan käyttää edelleen.
Juuri poiston helppous on uuden yhdisteen huomattavin etu. Nyky-yhdisteissä poisto vaatii tyypillisesti yli 900 Celsius-asteen kuumuutta.
– Lisäksi yhdiste kestää useita käyttökertoja: 50 käyttökerran jälkeen sen talteenottokyky oli 75 prosenttia alkuperäisestä, sadan toiston jälkeen 50 prosenttia.
Myrkytön ja huokea
Uusi yhdiste löytyi kokeilemalla lukusia emäksiä erilaisina yhdisteinä, Eshagi Gorji kertoo. Etsintä kesti kaikkinensa yli vuoden.
Lupaavimmaksi osoittautui professori Ilkka Kilpeläisen tutkimusryhmässä kehitetty 1,5,7-triazabicyclo[4.3.0]non-6-ene (TBN) jonka yhdistäminen bentsyylialkoholiin tuotti lopullisen hiilidioksidia sitovan liuoksen.
– Kumpikaan ainesosista ei ole kallista valmistaa, Eshaghi Gorji huomauttaa. Lisäksi liuos on myrkytön.
Seuraava askel on viedä yhdiste testilaitoksiin, joissa sitä voidaan kokeilla grammojen sijasta lähellä teollista mittakaavaa. Nestemäisestä yhdisteestä täytyy tätä varten tehdä kiinteä versio.
– Ajatuksena on sitoa yhdiste piioksidin ja grafeenioksidin kaltaisiin yhdisteisiin, jotka edistävät vuorovaikutusta hiilidioksidin kanssa.
Lisätietoja: tutkijatohtori Zahra Eshaghi Gorji (englanniksi) zahra.eshaghigorji@helsinki.fi, 046 540 89 78
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helsingin yliopiston mediapalveluPuh:02941 22622mediapalvelu@helsinki.fi
Juha MerimaaHelsingin yliopisto /Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntaPuh:0503017905juha.merimaa@helsinki.fi
Linkit
Helsingin yliopisto on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja usealla muulla paikkakunnalla Suomessa. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Helsingin yliopisto on perustettu vuonna 1640.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin yliopisto
Ikääntyminen voi heikentää elintapoja erityisesti eläkkeellä29.12.2025 10:32:52 EET | Tiedote
Kun väestö ikääntyy ja terveydenhuollon kantokyky on koetuksella, tarvitaan uusia keinoja ikääntyvien elintapojen tukemiseksi. Tutkija painottaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka tukevat varsinkin matalammassa sosioekonomisessa asemassa olevien elintapoja.
Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohtajaksi tekniikan tohtori Antti Vasara18.12.2025 13:59:14 EET | Tiedote
Helsingin yliopiston hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 18.12.2025 puheenjohtajakseen TkT Antti Vasaran. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin FT, dosentti Mari Pantsar.
Väitös: Julkisesti rahoitettu terveydenhuolto edistää yhdenvertaista hoitoon pääsyä18.12.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Kehittyneiden maiden terveydenhuoltojärjestelmien suorituskyky muodostuu terveydenhuollon rakenteiden ja laajempien yhteiskunnallisten olosuhteiden vuorovaikutuksesta, osoittaa tuore väitöstutkimus.
Kadotus vai toivo? Kolminaisuus pelastaa kaikki15.12.2025 11:25:44 EET | Tiedote
Eri uskonnoissa ja kristinuskon sisällä on hyvin monenlaisia käsityksiä ihmiskunnan lopullisesta kohtalosta. Tutkija, pastori Petri Tikan väitöstutkimus hakee vastausta kysymykseen kolminaisuusopista.
Ikääntyneiden ulkomailla syntyneiden syöpäkuolleisuus Suomessa syntyneitä matalampaa11.12.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Suomessa asuvien ikääntyneiden maahanmuuttajien syöpäkuolleisuus on kokonaisuutena alhaisempi kuin Suomessa syntyneiden samanikäisten. Tietyissä syövissä kuolleisuus on kuitenkin korkeampaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme