Helsingin yliopistolla kehitettiin tehokas tapa sitoa hiilidioksidia ilmakehästä

Helsingin yliopiston kemian osastolla on löydetty uudenlainen tapa ottaa hiilidioksidia talteen ilmasta.

Tutkijatohtori Zahra Eshaghi Gorjin kehittämä menetelmä perustuu superemäksen ja alkoholin yhdisteeseen. Professori Timo Revon ryhmässä tehtyjen kokeiden perusteella yhdiste vaikuttaa lupaavalta: yksi gramma yhdistettä pystyy imemän 156 milligrammaa hiilidioksidia suoraan ilmasta, jonka kosteus vastaa ilmakehää. Se ei kuitenkaan reagoi typen, hapen tai muiden ilmakehän kaasujen kanssa. Kapasiteetti ylittää selvästi nykyisin käytössä olevat hiilidioksidinpoistomenetelmät.

Yhdisteen nappaama hiilidioksidi voidaan poistaa lämmittämällä yhdistettä 70 Celsius-asteen lämpötilassa 30 minuuttia. Talteen saadaan puhdasta hiilidioksidia, jota voidaan käyttää edelleen.

Juuri poiston helppous on uuden yhdisteen huomattavin etu. Nyky-yhdisteissä poisto vaatii tyypillisesti yli 900 Celsius-asteen kuumuutta.

– Lisäksi yhdiste kestää useita käyttökertoja: 50 käyttökerran jälkeen sen talteenottokyky oli 75 prosenttia alkuperäisestä, sadan toiston jälkeen 50 prosenttia.

Myrkytön ja huokea

Uusi yhdiste löytyi kokeilemalla lukusia emäksiä erilaisina yhdisteinä, Eshagi Gorji kertoo. Etsintä kesti kaikkinensa yli vuoden.

Lupaavimmaksi osoittautui professori Ilkka Kilpeläisen tutkimusryhmässä kehitetty 1,5,7-triazabicyclo[4.3.0]non-6-ene (TBN) jonka yhdistäminen bentsyylialkoholiin tuotti lopullisen hiilidioksidia sitovan liuoksen.

– Kumpikaan ainesosista ei ole kallista valmistaa, Eshaghi Gorji huomauttaa. Lisäksi liuos on myrkytön.

Seuraava askel on viedä yhdiste testilaitoksiin, joissa sitä voidaan kokeilla grammojen sijasta lähellä teollista mittakaavaa. Nestemäisestä yhdisteestä täytyy tätä varten tehdä kiinteä versio.

– Ajatuksena on sitoa yhdiste piioksidin ja grafeenioksidin kaltaisiin yhdisteisiin, jotka edistävät vuorovaikutusta hiilidioksidin kanssa.

Lisätietoja: tutkijatohtori Zahra Eshaghi Gorji (englanniksi) zahra.eshaghigorji@helsinki.fi, 046 540 89 78