Yrityskysely: Maaseudun yrittäjät varautuvat nousujohteiseen uuteen vuoteen
Maaseudun yrityskenttä suhtautuu vuoden 2026 näkymiin vahvistuvalla luottamuksella. Mitä kauempana kaupungista työnantajayritys sijaitsee, sitä parempaa kysyntää, työllisyyttä ja investointikehitystä se keskimäärin odottaa. Usein kyseessä on pitkän linjan perheyritys tai kansainväliseen toimitusketjuun kiinnittynyt teollisuusyritys. Kaupunkien liepeillä odotukset ovat varovaisemmat, ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton kyselystä.
Kaikista työnantajayrityksistä reilu neljännes toimii maaseudulla ja EK:n Maaseutupulssi mittaa näiden eri maaseutuvyöhykkeillä toimivien työnantajien arvioita koskien kysyntää, työllisyyttä ja investointikehitystä. Tuoreimman yrityskyselyn mukaan tunnelmat ovat kaksijakoiset:
- Ydinmaaseudulla ja harvaan asutulla maaseudulla toimivat yritykset arvioivat liiketoiminnan nykytilaa vuoden 2025 perusteella melko positiivisesti (saldoluku +8). Myös vuoteen 2026 suhtaudutaan kaikkein luottavaisimmin kauimpana kaupungeista eli ydinmaaseudulla ja harvaan asutulla maaseudulla (saldoluku +13).
- Kaupunkien läheisellä maaseudulla yritysten nykytila-arviot ovat selkeästi pakkasella (saldoluku -13). Vuonna 2026 mennään kuitenkin kohti parempaa myös kaupunkien liepeillä (saldoluku +2).
Talouden aallonpohja on koetellut myös maaseudun yrittäjiä, mutta nyt yrityskentällä ennakoidaan käännettä, arvioi EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen:
”Maaseutuvyöhykkeiden erot ovat kiinnostavia. Mitä kauempana yritys sijaitsee kaupungista, sitä todennäköisemmin sen vastaukset ovat nyt plussalla. Taustalla vaikuttanee yritysrakenne. Ydinmaaseudulla on keskimääräistä enemmän teollisuusyrityksiä sekä pitkän linjan perheyrityksiä. Vankan jalansijan ansiosta ne ovat kyenneet selviämään läpi raskaiden suhdanteiden ja tarttumaan myös orastaviin kasvumahdollisuuksiin. Moni toimii osana viennin toimitusketjuja, missä ennakoidaan kasvun viriämistä.”
Tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että maaseutualueilla yritystoimintaa harjoitetaan pitkäjänteisesti, arvioi maa- ja metsätalousministeriön johtava asiantuntija Juuso Kalliokoski:
“Yritystoiminnassa ei kompastuta huonoinakaan aikoina. Todennäköisesti perheyrityksissä joudutaan aika ajoin joustamaan pitkän aikavälin jatkuvuuden vuoksi. On hienoa, että investointikehitys näyttää käynnistyvän. Tässä maaseudun yritysten kannattaa aktiivisesti hyödyntää EU:n maaseuturahoitusta, jota voi hakea rakentamiseen, kone- ja laiteinvestointeihin sekä yritystoiminnan muuhun kehittämiseen. Rahoitusta koskeviin kysymyksiin saa lisätietoa vuodenvaihteessa käynnistyvistä elinvoimakeskuksista.”
Maaseutupulssin aineisto kerättiin marraskuussa 2025. Kyselyyn vastasi 233 maaseudulla toimivaa yritystä. Aineiston analysoinnissa on käytetty yrityskoon ja päätoimialojen mukaan laskettuja painokertoimia, joiden ansiosta tulokset ovat suuntaa-antavasti yleistettävissä työnantajayritysten perusjoukkoon.
Tutustu Maaseutupulssin tuloksiin infografiikan muodossa.
Lisätiedot:
johtava asiantuntija Jari Huovinen, puh. 040 861 4582, etunimi.sukunimi@ek.fi
