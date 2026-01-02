S-ryhmä tekee yhdessä Vegaanihaasteen kanssa lihattoman ruoan kokeilusta helppoa
S-ryhmän ruokakaupat (Prisma, S-market, Sale, Alepa) tekevät tänä vuonna jälleen yhteistyötä Suomen suosituimman ruokahaasteen kanssa. Tammikuussa neljättätoista kertaa järjestettävä kaikille avoin ja maksuton Vegaanihaaste kannustaa kokeilemaan kasviperäistä ruokaa kuukauden ajan. Tuotekampanjat, reseptit sekä S-ryhmän ruokakaupoissa kuvatut kauppavideot tarjoavat asiakkaille konkreettista tukea lihattoman ruoan kokeilussa.
”Haluamme osaltamme madaltaa kynnystä kasvipohjaisten tuotteiden kokeiluun ja auttaa niiden arkipäiväistymisessä. Siksi tuomme tammikuussa yhteistyömme tiimoilta kasvipohjaisia vaihtoehtoja jälleen näkyvästi esille muun muassa myymälämateriaaleilla sekä tuotekampanjoilla”, kertoo S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntijohtaja Hans Backström.
Osana yhteistyötä Vegaanihaasteen sosiaalisen median kanavissa julkaistaan S-marketissa ja Prismassa kuvattuja videoita, jotka tarjoavat tietoa vegaanisista tuotteista ja näyttävät käytännössä muun muassa sen mistä asiakas tuotteet kaupassa löytää.
Haasteeseen osallistuvat saavat lisäksi kuukauden ajan sähköpostiinsa päivittäin Vegaanihaasteen uutiskirjeen, joka sisältää reseptejä ja muuta hyödyllistä tietoa.
“Vegaanihaasteeseen on osallistunut vuosien saatossa jo yli 230 000 suomalaista ja se on matkan varrella kasvanut yhteisöksi, jossa jaetut neuvot ja vinkit tukevat konkreettisesti osallistujia kasviperäiseen ruokaan tutustumisessa. Olemme iloisia, että laaja yhteistyö S-ryhmän kanssa mahdollistaa tuen myös siellä, missä arjen valinnat tehdään – myymälässä. Yhdessä teemme kasvisruoan kokeilusta helpompaa kuin koskaan”, iloitsee Vegaanihaasteen kampanjapäällikkö Mia Muhonen.
Vauhdittamassa kasvipohjaisen ruoan kysyntää
S-ryhmän myyntidatan valossa kasvisten sekä kasvipohjaisten proteiinilähteiden kysyntä kuluvana vuonna ollut kasvussa. Esimerkiksi tofun kysyntä on kasvanut vuoden alusta lähes 20 prosenttia.
S-ryhmän vastuullisuusohjelman tavoitteena on, että 65 prosenttia myydystä ruoasta on kasvipohjaista vuonna 2030. Vuonna 2024 kasvipohjaisen ruoan osuus oli 60 prosenttia. Osuuskaupparyhmä on myös yhtenä perustajajäsenenä Pro Vege -yhdistyksessä, jonka tarkoituksen on edistää kasvipohjaisen ruoan kehitystä ja kasvua Suomessa.
“Meille on tärkeää edistää kasvipohjaisuustavoitettamme sekä kasvisten kysynnän kasvua ja kannustaa näin asiakkaitamme syömään yhä terveellisemmin ja ilmaston sekä luonnon kannalta kestävämmin. Yhteistyö Vegaanihaasteen kanssa on tähän yksi keino. Innostamme myös kasvisten syöntiin esimerkiksi Alle euron hevi -myyntikonseptimme sekä uuden Helpot & nopeat -tuotesarjamme kautta, johon kuuluu valmiiksi pestyjä, pilkottuja ja raastettuja kasviksia”, Backström taustoittaa.
S-ryhmä on asettanut Net Zero -päästötavoitteen koko arvoketjulleen, mikä tarkoittaa ilmastopäästöjen vähentämistä nettonollaan sekä oman toiminnan että arvoketjun osalta vuoteen 2050 mennessä. Arvoketjun päästövähennyksissä keskeisiä keinoja ovat mm. kasvipohjaisen ruoan osuuden kasvattaminen kaikesta myydystä ruoasta.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Hans Backström
S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntijohtaja
puh. 010 768 1520
hans.backstrom@sok.fi
SOK:n viestintä
SOK:n viestintä tarjoaa median edustajille ajankohtaista tietoa S-ryhmästä. Viestintämme palvelee mediaa arkisin klo 9–16.
SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
S-ryhmä on suomalaisten kotitalouksien omistama kaupparyhmä. S-ryhmän muodostavat 19 alueosuuskauppaa, SOK sekä niiden tytäryhtiöt.
Tarjoamme arjen palveluita päivittäis- ja käyttötavarakaupassa, hotelleissa & ravintoloissa, tavarataloissa, liikennemyymälöissä ja oman pankkimme kautta.
Olemme suurin yksityinen työllistäjä Suomessa – meitä s-ryhmäläisiä on noin 40 000. Toimimme tinkimättömästi yhdenvertaisuutta edistäen sekä luonnonvaroja kunnioittaen, ja olemme Suomen suurin kotimaisen ja lähiruoan myyjä. Verojalanjälkemme on lähes 1,9 miljardia euroa, ja investoimme Suomeen vuosittain noin 500 miljoonaa euroa.
#parempipaikkaelää
