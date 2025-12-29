Nähdään myös ensi vuonna! Näin vältät ilotulitevahingot uutenavuotena
- Ilotulitteiden ampuminen on sallittua uudenvuodenaattona 31.12. vain kello 18–02.
- Ilotulitteiden käyttöpaikka tulee valita huolella, syrjäisiä ja aukeita paikkoja suosien.
- Jos ammut ilotulitteita, suojalaseja on käytettävä. Myös katsojille suositellaan suojalasien käyttöä.
- Erityisesti astmaa ja muita kroonisia keuhkosairauksia sairastavien sekä lasten kannattaa katsoa ilotulitteita etäältä.
- Älä roskaa! Korjaa omat roskasi viimeistään seuraavana päivänä.
- Lähde: Tukes
Uusivuosi kerää perinteisesti sankkoja ihmisjoukkoja vaikuttumaan näyttävistä ilotulitteista. Menneinä vuosisatoina uuden vuoden kynnyksellä pamauteltavien rakettien uskottiin karkottavan pahoja henkiä ja tuovan hyvää onnea.
Ilo voi kuitenkin jäädä uutenavuotena lyhyeksi, eikä onnesta ole tietoakaan, jos suojautuminen ja muut ilotulitteiden turvallisen käsittelyn säännöt unohtuvat.
”Varovaisuus on viisautta, sillä Suomen Silmälääkäriyhdistyksen vuosittaisen selvityksen mukaan maassamme sattuu joka vuosi keskimäärin 15 ilotulitteiden aiheuttamaa silmävammaa. Vuodenvaihteessa 2024–2025 Suomen sairaaloissa hoidettiin yhteensä 17 silmävammaa. Käytännössä kaikki loukkaantuneet ovat olleet liikkeellä suojalaseitta joka vuosi”, kertoo Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Petri Mero.
Mero tähdentää oikeaoppisen suojautumisen merkitystä muillekin kuin ilotulitteiden laukaisijalle.
”Usein unohtuu, että suojalasien käyttö ei koske vain ilotulitteiden ampujia, vaan myös katsojia. Silmälääkäriyhdistyksen lukujen mukaan lähes puolet loukkaantuneista on ollut viime vuosina katsojia. Viime vuodenvaihteessa taas yli puolet loukkaantuneista oli alaikäisiä. Jos et ole yksin ampumassa ilotulitteita, pelkästään ampujan oma huolellisuus ei välttämättä suojaa.”
Ilotulitteet tulee aina ampua turvallisessa paikassa, jotta vahingoilta vältytään. Lisäksi Meron mukaan on tärkeää huolehtia myös niistä ilotulitteista, jotka eivät syty tai räjähdä odotetusti, jotta ne eivät jää muiden löydettäviksi.
”Suojalasien lisäksi on syytä muistaa, että ainoastaan täysi-ikäiset saavat ostaa ja ampua ilotulitteita. Myös käyttöaikaa koskevia rajoituksia pitää noudattaa. Ilotulitteiden käyttö on sallittua ainoastaan uudenvuodenyönä kello 18–02”, Mero muistuttaa.
Noudattamalla turvallisuusohjeita voi varmistaa, että ilotulitteet säilyvät turvallisena ja miellyttävänä osana uudenvuoden juhlintaa. Ilotulituksista voi nauttia myös omia ilotulitteita hankkimatta.
”Monet kaupungit ja kunnat järjestävät kaikille avoimia ilotulitusesityksiä”, Mero huomauttaa.
Yhteyshenkilöt
Petri MeroJohtava asiantuntijaPuh:+358 20 793 4232petri.mero@finanssiala.fi
Antti VirolainenVaikuttajaviestinnän asiantuntijaPuh:+358 20 793 4296antti.virolainen@finanssiala.fi
Lisätietoa julkaisijasta Finanssiala ry
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI
020 793 4240
http://www.finanssiala.fi
Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
