Lidliltä kaikkien aikojen ale – koko heviosasto alennuksessa tammikuun

Uusi vuosi on uusien tapojen ja terveellisemmän ruokailun aikaa. Kun joulukuussa suklaan myynti on huipussaan, kasvaa tammikuuhun siirryttäessä puolestaan kasvisten myynti. Moni haluaa alkuvuodesta keskittyä terveyden ja ympäristön kannalta parempiin ruokavalintoihin ja tuoda pysyvästi arkeen uusia tapoja ja reseptejä. Suomalaisten halusta muuttaa ruokavalintoja edelleen kertoo Lidlin teettämä tutkimus, jonka mukaan 29 prosenttia aikoo lisätä ruokavalioonsa kasviproteiineja ja jopa 54 prosenttia aikoo syödä enemmän kasviksia ensi vuonna.

Lidl haluaa tukea suomalaisia kohti kasvipainotteista ruokailua, ja toimeen ryhdytään heti 1. tammikuuta. Kaikkien myymälöiden koko hedelmä- ja vihannesosaston tarjonta on alennuksessa koko tammikuun. Parhaimmillaan alennus on jopa 30 prosenttia.

– Kasvisten myynti on tyypillisesti huipussaan heti tammikuussa, kun moni haluaa raikkaan alun vuoteen. Haluamme tukea tätä terveellisempää elämäntapaa siten, että tarjoamme hedelmät ja vihannekset tammikuussa entistä halvemmalla. Vuosi sitten julkaistut kansalliset ravitsemussuositukset suosittelevat syömään kasviksia 800 grammaa päivittäin. Monelle suomalaiselle tämä on tuottanut haastetta – halvemmat hinnat varmasti kannustavat yhä useampaa lisäämään kasvisten määrää omalla lautasellaan, sanoo Lidlin hevi-osaston päällikkö Jarno Sinkkonen.

Tammikuun ensipäivinä vietetään myös vuoden ensimmäistä vege-teemaviikkoa, jolloin Lidliin tulee vakiovalikoiman päälle myyntiin kymmenittäin erilaisia kasvipohjaisia tuotteita. Vegeviikot ovat asiakkaiden keskuudessa suosittuja. Viime vuonna Lidlissä vegeviikkojen määrää kasvatettiin kahdesta kolmeen, näin on myös tulevana vuonna.

Asiakkaita ohjataan myymälöissä kasvipohjaisen ruokailun pariin

Tammikuu on otollinen aika kannustaa kasvipohjaisen ruoan pariin, kun moni on avoin kokeilemaan uutta ja muuttamaan omia ruokailutottumuksiaan. Nyt Lidlissäkin isketään, ja tammikuussa myymälöissä kannustetaan kasvipainotteisen ruoan pariin. Myymälöihin tuodaan kasvipohjaisten tuotteiden läheisyyteen kylttejä, joilla kannustetaan asiakasta valitsemaan kasvipohjainen, kestävämpi vaihtoehto. Kehotuksia kokeilla kasviperäisiä vaihtoehtoja löytyy tofuhyllyltä, heviosastolta, säilykehyllyltä papujen luota sekä kasvijuomien yhteydestä. Myymälässä viestit muistuttavat ostopäätöksen hetkellä oman hyvinvoinnin ja ympäristön kannalta hyvistä valinnoista.

– Ruokavalinnat ovat ympäristön kannalta tärkeimpiä arjen valintoja. Kasvipainotteisella ostoskorilla voi hillitä ilmastonmuutosta, luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä sekä vesistöjen rehevöitymistä. Yhdessä Lidlin kanssa haluamme tehdä paremmista valinnoista helppoja, houkuttelevia ja saavutettavia, sanoo WWF:n ruokaohjelman ohjelmajohtaja Stella Höynälänmaa.

Lidl aloitti yhteistyön WWF Suomen kanssa keväällä 2025. Yhteisenä tavoitteena on edistää kestävämpää ruokavaliota kuluttajien lautasella, eli tehdä ympäristöystävällisestä ja terveellisestä ruoasta kaikille mahdollista ja valtavirtaa.

Lidlin tavoitteena on tuplata kasviproteiinien osuus myydyistä proteiineista vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen lähdettiin noin 10 prosentista ja vuonna 2024 niiden osuus nousi 11,3 prosenttiin. Kokonaisuudessaan kestävän ruokavalion mukaisten tuotteiden myyntiä halutaan kasvattaa 20 prosentilla. Vuonna 2025 kasvipohjaisten proteiinien myynti oli kasvanut marraskuuhun mennessä yli kolmella prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna.

– Yhä useampi tuo erilaisia kasviproteiineja osaksi ruokavaliotaan. Jos ennen viikon ateriarytmi rakentui liha-, kana-, kala- ja kasvisruokien vuorotellessa, ehkä tulevaisuudessa yhä useamman viikkorytmissä vuorottelee tofu-, kikherne-, linssi-, kala- ja mahdollisesti liharuoka. Meidän tehtävämme on tehdä tästä mahdollisuudesta näkyvä asiakkaille, ja tarjota tuotteita, joita kokeilemalla on helppo päästä alkuun, kun tahtoo parantaa ruokavalionsa terveellisyyttä ja ympäristöystävällisyyttä, Lidlin vastuullisuuspäällikkö Maija Moisander kertoo.