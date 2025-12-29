Oma Hämeen palvelut toimivat normaalisti sähkökatkoista huolimatta

Hannes-myrsky on aiheuttanut runsaasti vahinkoja ja sähkökatkoja Kanta-Hämeen alueella. Maakunnassa on edelleen runsaasti sähköttömiä kotitalouksia, mutta tilanne on rauhallinen ja korjaustyöt ovat käynnissä. Sähköyhtiö Elenia jatkaa sähkökatkojen korjaamista myös tulevina päivinä ja keskittyy ensisijaisesti vakituisissa asunnoissa oleviin vikoihin.

Sähkökatkoista huolimatta Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palvelut toimivat normaalisti.

Apua on saatavilla

Jos tarvitset apua tai olet huolissasi läheisesi pärjäämisestä, ota häneen yhteyttä ja varmista tilanne. Tarvittaessa voit olla yhteydessä Oma Hämeen Ensilinja-numeroihin:

Ikäihmisten Ensilinja: 03 629 6620 (ma–pe klo 9–15)

Aikuissosiaalityön Ensilinja: 03 629 6566 (ma–pe klo 9–11)

Vammaispalveluiden Ensilinja: 03 629 6578 (ma–pe klo 9–12)

Lapsiperheiden Ensilinja: 03 629 6565 (ma–pe klo 9–12)

Sosiaali- ja kriisipäivystys (24/7): 03 629 6560

Kaatuneet puut ja sähköturvallisuus

Sähkölinjoihin ei saa koskea. Sähkölinjoille kaatuneita puita tai oksia ei tule poistaa omatoimisesti, sillä maassa olevat johdot voivat aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun ja kaatuvien puiden alle voi herkästi jäädä. Pidä vähintään 20 metrin turvaväli linjoilla roikkuviin puihin tai oksiin.

Vioista voi ilmoittaa Elenian maksuttomaan vikapalvelunumeroon 0800 100 100.

Kiinteistön varavoimajärjestelmän asennuksen ja käyttöönoton saa tehdä ainoastaan luvanvarainen sähköasennusyritys. Pienempiä varavoimakoneita voi käyttää yksittäisten sähkölaitteiden syöttämiseen, mutta niitä ei saa koskaan kytkeä kiinteistön sähköjärjestelmään. Pelastuslaitos muistuttaa, että myöskään itse rakennettuja virityksiä ei tule käyttää, koska niistä puuttuvat tarvittavat suojakytkimet ja ovat siten vaarallisia.

Hämeenlinnassa kaatuneen puun tai muun myrskyn aiheuttaman vahingon voi ilmoittaa Hämeenlinna.fi-palautepalvelun kautta.

