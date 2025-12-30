Keskuskauppakamari: Yritysten mukaan ilmastotoimet parantavat niiden kilpailukykyä – ilmastotoimiin tarvitaan konkreettista apua edelleen
Yritykset tarttuvat ilmastotoimiin, mutta etenkin pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat konkreettisia neuvoja ja tukea aloittamiseen. Lähes 80 prosenttia Keskuskauppakamarin kyselyyn vastanneista yrityksistä toteaa, että ilmastotoimet ovat parantaneet niiden kilpailukykyä.
Keskuskauppakamarin järjestämään ja LähiTapiolan mahdollistamaan Ilmasto-ohjelmaan osallistuneet yritykset näkevät ilmastotoimien parantavan niiden kilpailukykyä. Yrityksistä 34 prosenttia oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa ja 46 prosenttia jokseenkin samaa mieltä. Jokseenkin eri mieltä väittämän kanssa vastaajista oli vain 3,5 prosenttia.
”Ilmastotoimilla on selkeä vaikutus yrityksiin ja koko yhteiskuntaan. On hienoa, että niiden nähdään myös parantavan kilpailukykyä. Taloudellisen suhdanteen vaihtuessa yritykset, jotka tekevät tätä työtä jo nyt, hyötyvät siitä valtavasti”, sanoo Keskuskauppakamarin ilmasto-ohjelmavastaava Heidi Huima.
90 prosenttia ohjelman loppukyselyyn vastanneista kertoi tehneensä konkreettisia muutoksia toimintaansa ohjelmaan osallistumisen innoittamana. Näihin kuuluivat erityisesti siirtyminen puhtaampaan sähköön, sähköautojen käyttöönotto sekä energiatehokkuuden parantaminen.
”Monissa pk-yrityksissä tehdään jo paljon oikeita asioita, mutta ilmastonmuutoksen vauhti edellyttää, että jokainen yritys nostaa toimensa seuraavalle tasolle. Yritykset, jotka panostavat ilmastotyöhön nyt, rakentavat itselleen vahvemman ja taloudellisesti kestävämmän tulevaisuuden”, sanoo yritysasiakasliiketoiminnan johtaja Veikko Salonen LähiTapiolasta.
Huima muistuttaa, että yritykset tarvitsevat tukea myös jatkossa. Isoilla yrityksillä on mahdollisuus ja osaamista tehdä toimia itsenäisesti, mutta pk-yritykset tarvitsevat usein konkreettista apua.
”Halua on, kunhan välineet tarjotaan. Isoilla yrityksillä on resursseja enemmän, mutta pk-yritykset kaipaavat tukea enemmän. Ilmasto-ohjelman kautta tuemme suomalaisia pk-yrityksiä ilmastotyön aloittamisessa ja asiakasvaatimuksiin vastaamisessa”, Huima sanoo.
Huiman mukaan yritykset kaipaavat lisäapua vielä monillakin osa-alueilla.
”Erityisesti tukea kaivataan Scope 3-päästöjen laskentaan. Tämän ymmärtää, sillä arvoketjujen päästöjen laskeminen on huomattavasti monimutkaisempaa kuin Scope 1- ja 2-päästöjen. Lisäksi vastausten perusteella tukea kaivataan ilmastotyön seuraaviin askeliin ja päästövähennystiekartan ylläpitoon. Me esimerkiksi tarjoamme tukea jatkoaskeliin Ilmastoyhteisön kautta, johon voi päästä suoritettuaan ilmasto-ohjelman”, Huima sanoo.
Keskuskauppakamarin kyselyyn vastasi 59 ilmasto-ohjelmaan osallistuneista yrityksistä. Kaikkiaan Keskuskauppakamarin järjestämään ja LähiTapiolan mahdollistamiin ilmasto-ohjelmiin ja ilmastoyhteisöön on osallistunut kahden vuoden aikana jo yli 650 yritystä. Ensi vuonna alkavaan seuraavaan ilmasto-ohjelmaan on valittu 300 yritystä.
Yhteyshenkilöt
Heidi HuimaIlmasto-ohjelmavastaavaPuh:040 743 8125heidi.huima@chamber.fi
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari
Mainonnan eettinen neuvosto antoi ennätysmäiset 81 lausuntoa vuonna 202530.12.2025 11:30:00 EET | Tiedote
Mainonnan eettinen neuvosto (MEN) on antanut vuoden aikana yhteensä 81 lausuntoa, joista yli puolet (47 kpl) oli huomautuksia. Vastaavasti vuonna 2024 annettiin 61 lausuntoa, joista 51 oli huomautuksia. Suuri osa vuoden 2025 lausuntopyynnöistä koski edellisvuosien tapaan piilomainontaa.
Naisjohtajien määrä pörssiyhtiöiden johtoryhmissä nousi ennätykselliselle tasolle – First North -yhtiöissä naistoimitusjohtajien määrä kaksinkertaistui30.12.2025 06:57:00 EET | Tiedote
Naisten osuus pörssiyhtiöiden johtoryhmien jäsenissä nousi 31 prosenttiin, mikä on uusi ennätys. First North -yhtiöissä naistoimitusjohtajien määrä tuplaantui 13 prosenttiin. Tiedot käyvät ilmi Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajakatsauksesta.
Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Mennyt vuosi oli torjuntavoitto – ensi vuodesta tulossa melko hyvä talousvuosi29.12.2025 06:55:00 EET | Tiedote
Pieleen menneet talousennusteet ovat synnyttäneet ekonomistien ammattikunnalle uskottavuusongelman. Samalla myönteisen suhdannekäänteen odottaminen on vaihtunut liialliseen synkistelyyn. Kulunut vuosi oli torjuntavoitto, ensi vuodesta on tulossa parempi jo siksikin, että lähtötaso on heikko, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.
Kauppakamarikysely: Vientiyritysten odotukset tulevalle vuodelle myönteisimmät vuosiin – Saksan miljardiluokan investointien toivotaan vauhdittavan vientiä26.12.2025 06:55:00 EET | Tiedote
Kauppakamarien vientiyrityksille suunnattuun kyselyyn vastanneista yrityksistä 66 prosenttia odottaa viennin kasvavan vuonna 2026. Vuosi sitten vastaavaan aikaan kasvua seuraavalta vuodelta odotti 60 prosenttia vientiyrityksistä. Odotukset tulevasta vuodesta ovat positiivisimmat sitten vuoden 2022, jolloin vastaava kysymys esitettiin kyselyssä ensimmäisen kerran. Erityisesti Saksan miljardiluokan investointeihin infra-, digitalisaatio- ja puolustussektoreille asetetaan toiveita viennin ajuriksi myös Suomessa.
Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Heikko kysyntätilanne nostaa työttömyyttä yhä synkempiin lukemiin – luvut murheellisia23.12.2025 08:48:57 EET | Tiedote
Marraskuun työllisyystilastot olivat odotuksiakin heikompia työttömyyden osalta. ”Edelleen silti pätee, että osasyy korkealle työttömyydelle on työvoiman tarjonnan korkea taso, mikä on lähtökohtaisesti myönteinen asia”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme