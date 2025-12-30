Keskuskauppakamari: Yritysten mukaan ilmastotoimet parantavat niiden kilpailukykyä – ilmastotoimiin tarvitaan konkreettista apua edelleen

Keskuskauppakamarin järjestämään ja LähiTapiolan mahdollistamaan Ilmasto-ohjelmaan osallistuneet yritykset näkevät ilmastotoimien parantavan niiden kilpailukykyä. Yrityksistä 34 prosenttia oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa ja 46 prosenttia jokseenkin samaa mieltä. Jokseenkin eri mieltä väittämän kanssa vastaajista oli vain 3,5 prosenttia.

”Ilmastotoimilla on selkeä vaikutus yrityksiin ja koko yhteiskuntaan. On hienoa, että niiden nähdään myös parantavan kilpailukykyä. Taloudellisen suhdanteen vaihtuessa yritykset, jotka tekevät tätä työtä jo nyt, hyötyvät siitä valtavasti”, sanoo Keskuskauppakamarin ilmasto-ohjelmavastaava Heidi Huima.

90 prosenttia ohjelman loppukyselyyn vastanneista kertoi tehneensä konkreettisia muutoksia toimintaansa ohjelmaan osallistumisen innoittamana. Näihin kuuluivat erityisesti siirtyminen puhtaampaan sähköön, sähköautojen käyttöönotto sekä energiatehokkuuden parantaminen.

”Monissa pk-yrityksissä tehdään jo paljon oikeita asioita, mutta ilmastonmuutoksen vauhti edellyttää, että jokainen yritys nostaa toimensa seuraavalle tasolle. Yritykset, jotka panostavat ilmastotyöhön nyt, rakentavat itselleen vahvemman ja taloudellisesti kestävämmän tulevaisuuden”, sanoo yritysasiakasliiketoiminnan johtaja Veikko Salonen LähiTapiolasta.

Huima muistuttaa, että yritykset tarvitsevat tukea myös jatkossa. Isoilla yrityksillä on mahdollisuus ja osaamista tehdä toimia itsenäisesti, mutta pk-yritykset tarvitsevat usein konkreettista apua.

”Halua on, kunhan välineet tarjotaan. Isoilla yrityksillä on resursseja enemmän, mutta pk-yritykset kaipaavat tukea enemmän. Ilmasto-ohjelman kautta tuemme suomalaisia pk-yrityksiä ilmastotyön aloittamisessa ja asiakasvaatimuksiin vastaamisessa”, Huima sanoo.

Huiman mukaan yritykset kaipaavat lisäapua vielä monillakin osa-alueilla.

”Erityisesti tukea kaivataan Scope 3-päästöjen laskentaan. Tämän ymmärtää, sillä arvoketjujen päästöjen laskeminen on huomattavasti monimutkaisempaa kuin Scope 1- ja 2-päästöjen. Lisäksi vastausten perusteella tukea kaivataan ilmastotyön seuraaviin askeliin ja päästövähennystiekartan ylläpitoon. Me esimerkiksi tarjoamme tukea jatkoaskeliin Ilmastoyhteisön kautta, johon voi päästä suoritettuaan ilmasto-ohjelman”, Huima sanoo.

Keskuskauppakamarin kyselyyn vastasi 59 ilmasto-ohjelmaan osallistuneista yrityksistä. Kaikkiaan Keskuskauppakamarin järjestämään ja LähiTapiolan mahdollistamiin ilmasto-ohjelmiin ja ilmastoyhteisöön on osallistunut kahden vuoden aikana jo yli 650 yritystä. Ensi vuonna alkavaan seuraavaan ilmasto-ohjelmaan on valittu 300 yritystä.