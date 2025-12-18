Yksityiseen varhaiskasvatukseen uusi sopimus – OAJ saavutti pitkäaikaisen tavoitteensa

Yksityiseen varhaiskasvatukseen on neuvoteltu uusi työehtosopimus. Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n keskeinen neuvottelutavoite oli päästä yksityisen varhaiskasvatuksen sopijaosapuoleksi. Nykyinen, vuoden 2025 loppuun voimassa oleva työehtosopimus on tehty Hyvinvointiala Halin kanssa, ja OAJ on ollut siinä mukana liityntäpöytäkirjalla, mutta ei varsinaisena sopijaosapuolena. Uuden 1.1.2026 voimaan tulevassa työehtosopimuksessa OAJ on sopijaosapuoli. Uusi sopimus on neuvoteltu Sivistysala ry:n (Sivista) kanssa.

– Jo neuvottelupöytään pääseminen oli ison väännön takana kevään ja kesän 2024 aikana. Neuvottelut käynnistyivät syksyllä 2024, ja niitä käytiin reilusti yli vuoden. Sopijaosapuoleksi pääseminen on ollut OAJ:n tavoitteena jo yli kymmenen vuoden ajan, ja vihdoin saavutimme tämän merkittävä tavoitteen, iloitsee OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.

Uusi sopimus mahdollistaa aiempaa vahvemman jäsenten edunvalvonnan.

– Pystymme jatkossa ajamaan jäsentemme etua yksityisessä varhaiskasvatuksessa huomattavasti vahvemmin, kun sopijaosapuolena voimme asettaa omat neuvottelutavoitteemme ja kehittää työehtosopimusta jäsentemme eduksi. Nyt viimeistään kannattaa liittyä OAJ:n jäseneksi, sillä mitä enemmän OAJ:lla on edustettavia yksityisessä varhaiskasvatuksessa, sitä vahvempia olemme tulevissa neuvotteluissa, kannustaa Murto.

–Tästä on myös hyvä lähteä rakentamaan entistä parempaa vuoropuhelua yksityistä varhaiskasvatusta järjestävien tahojen kanssa, Murto jatkaa.

Uuden sopimuksen myötä varhaiskasvatus siirtyy myös yksityisellä puolella osaksi koulutusjärjestelmää. Kunnallisessa sopimuksessa siirtyminen tapahtui vuosia sitten.

– Varhaiskasvatus on nimenomaan pedagogista, kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien antamaan opetusta, ei osa sosiaalipalvelualaa. Koulutusjärjestelmän osaksi siirtyminen myös työehtosopimuksessa alleviivaa varhaiskasvatuksen tärkeää roolia koulutuspolun alussa, iloitsee OA:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos.

Sopimuskausi reilun vuoden

Päätavoitteen lisäksi OAJ:lla oli tavoitteena saada ostovoimaa turvaavat palkankorotukset sekä varmistaa, että uusi sopimus on muutoin vähintään samantasoinen kuin nykyinen, vuoden loppuun voimassa oleva sopimus. Nämäkin tavoitteet saavutettiin pitkän neuvottelurupeaman jälkeen.

Uusi sopimus tulee voimaan 1.1.2026 ja on voimassa 30.4.2027 asti.

Palkkataso säilyy uuteen sopimuksen siirryttäessä ennallaan. Tulevat palkankorotukset noudattavat yleistä linjaa. Yleiskorotus 1.8.2026 on 2,5 %. Lisäksi varattiin 0,4 % palkkausjärjestelmän kehittämiseen.

– Palkkausjärjestelmän kehittämiseen varattuun järjestelyerään saatiin myös hyvä niin sanottu ”perälauta”. Ellei neuvotteluissa saavuteta yhteisymmärrystä työnantajan kanssa, erä jaetaan yleiskorotuksina työntekijöille, toteaa johtava erityisasiantuntija Kirsi Sutton.

OAJ:n jäsenistä noin 1 100 kuuluu sopimuksen piiriin. Jäsenet työskentelevät yksityisissä päiväkodeissa varhaiskasvatuksen opettajina, erityisopettajina ja päiväkodinjohtajina.

OAJ:n lisäksi työntekijöitä sopimuksessa edustavat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super. Uusi sopimus on neuvoteltu Sivistysala ry:n (Sivista) kanssa.