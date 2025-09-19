The Greatest Meeting The Greatest: Roborock ja Real Madrid solmivat strategisen kumppanuuden, jonka keskiössä on innovaatio

Roborock, maailman johtava kodin robotiikan valmistaja, jonka teknologia on suunniteltu yksinkertaistamaan arjen siivousta, on solminut strategisen, maailmanlaajuisen kumppanuuden Real Madrid -jalkapalloseuran miesten ja naisten edustusjoukkueiden kanssa. Seuraa pidetään laajalti yhtenä historian suurimmista jalkapalloseuroista. Brändit aloittavat yhteisellä "The Greatest Meeting The Greatest" -teemallaan monivuotisen yhteistyön, joka käynnistyy brändielämyksellä kuluttajaelektroniikkaan keskittyvillä maailmanlaajuisilla CES 2026 -messuilla Las Vegasissa 6.–9. tammikuuta. Sekä kuluttajat että kumppanit voivat tutustua messuilla molempia brändejä esitteleviin innovatiivisiin näyttelyihin. Yhteistyökumppanuuden myötä Roborockista tulee Real Madridin virallinen globaali kumppani siivousimureiden kategoriassa.

Sopimuksen allekirjoittivat Quan Gang, Roborock President, ja Emilio Butragueño, Director of Institutional Relationships of Real Madrid, ja se pohjautuu molempien organisaatioiden brändifilosofioiden syvään yhteneväisyyteen. Molemmat tahot ovat saavuttaneet merkittävää historiallista menestystä innovaation toimiessa niiden yhteisenä nimittäjänä.

11 vuotta sitten perustettu Roborock nimettiin vuonna 2024 tutkimusyritys IDC:n toimesta maailman myydyimmäksi brändiksi robotti-imurikategoriassa (1). Roborock syntyi tuomalla markkinoille innovaatioita, jotka paransivat merkittävästi robotti-imurien suorituskykyä. Brändi tunnetaan laajalti robotti-imurien maailmanlaajuisen yleistymisen nopeuttamisesta tekemällä niistä älykkäästi kodeissa navigoivia uraauurtavan LDS-teknologiansa avulla. Roborock on jatkanut innovaatioihin investoimista ja on nyt täysin keskittynyt julkaisemaan tekoälyyn perustuvia robotiikkaratkaisuja, jotka vähentävät ihmisen roolia siivousprosessissa. Yksi sen uusimmista kehityshankkeista, Roborock Saros Z70, on maailman ainoa kaupallisesti saatavilla oleva, tekoälyavusteisella robottikäsivarrella varustettu robotti-imuri, jonka voi mukauttaa auttamaan pienten esteiden, kuten sukkien ja papereiden, poimimisessa lattialta.

– Me Roborockilla uskomme, että todellisen innovaation tarkoituksena on vapauttaa ihmisten aikaa ja tehdä arjesta älykkäämpää ja merkityksellisempää. Älykkään siivouksen globaalina johtajana olemme ylpeitä voidessamme tehdä yhteistyötä Real Madridin kanssa – seuran, joka edustaa huippuosaamisen, tarkkuuden ja tinkimättömän suuruuden tavoittelun korkeinta tasoa. Sekä Roborockin että Real Madridin identiteetti muotoutuu niiden yhteisöjen kautta – miljoonat käyttäjät ja fanit inspiroivat meitä nostamaan rimaa jatkuvasti. Tämän kumppanuuden kautta pyrimme tuomaan ’Real Smart Cleaningin’ eloon kuluttajille maailmanlaajuisesti, luoden älykkäämpiä koteja, vaivattomampaa elämää ja kokemuksia, jotka yhdistävät ihmiset suuruuteen sekä kentällä että kotona, kommentoi Quan Gang.

Real Madrid on useiden mittareiden perusteella yksi jalkapallohistorian merkittävimmistä seuroista, ja sillä on ollut iso rooli itse urheilulajin historiassa vaalimalla lahjakkuuteen perustuvaa voittajakulttuuria ja saavuttamalla vahvan fanien innostuksen, joka ylittää kansalliset rajat. Real Madrid on maailman eniten saavutuksia kerännyt jalkapalloseura. Seuralla on 15 Mestarien liigan, 36 La Ligan ja 20 Copa del Reyn mestaruutta. FIFA on myös tunnustanut Real Madridin 1900-luvun parhaaksi seuraksi – tätä kunniaa mikään muu seura ei ole saanut.

– Yhteistyö huippuyritysten kanssa auttaa meitä kasvamaan seurana. Jaamme heidän kanssaan ydinarvoja, kuten huippuosaamisen tavoittelun, johtajuuden ja jatkuvan pyrkimyksen kehittyä. Olemme erittäin tyytyväisiä, sillä olemme vakuuttuneita, että tämä merkitsee erittäin palkitsevan ja pitkäaikaisen suhteen alkua, selventää Emilio Butragueño.

Roborock saa tulevaisuudessa merkittävää brändinäkyvyyttä Real Madridin kotiotteluissa ikonisella Bernabéu-stadionilla tavoittaen sadat miljoonat fanit maailmanlaajuisesti. Kumppanuus tuo Roborockin älykkäät siivousinnovaatiot esiin stadionnäkyvyyden, kampanjoiden ja pelaajavetoisen tarinankerronnan kautta. Molemmat brändit tekevät myös yhteistyötä globaaleissa fanikokemuksissa ja elämyksellisissä aktivoinneissa, työskennellen samalla Real Madrid -säätiön rinnalla auttaakseen luomaan puhtaampia, turvallisempia ja kannustavampia ympäristöjä lapsille ja perheille. Tekoälyn jatkaessa arkielämän muovaamista, Roborock on sitoutunut kehittämään älykästä robotiikkaa ja kodin automaatiota. Näin se tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden nauttia vapaammasta ja vaivattomammasta elämäntyylistä samalla kun robotti-imuri huolehtii siivouksesta.

Tietoa Roborockista

Roborock on johtava älykkään siivouksen brändi, joka tunnetaan innovatiivisista siivousratkaisuistaan. Maailman myydyimmäksi robotti-imuribrändiksi IDC:n (1) mukaan noussut Roborock rikastuttaa elämää innovatiivisella valikoimallaan robotti-, johdottomia ja märkä-kuiva-imureita, robottiruohonleikkureita sekä pyykinpesukoneita. Käyttäjäkeskeiseen lähestymistapaan perustuvat tuotekehitysvetoiset ratkaisut vastaavat miljoonien kotitalouksien monipuolisiin siivoustarpeisiin yli 170 maassa ja alueella. Pääkonttoriaan Pekingissä pitävä Roborock on omistautunut vahvistamaan markkina-asemaansa maailmanlaajuisesti. Sillä on strategiset tytäryhtiöt avainmarkkinoilla, kuten Yhdysvalloissa, Japanissa, Alankomaissa, Puolassa, Saksassa ja Etelä-Koreassa. Vuodesta 2026 alkaen Roborock palvelee yli 22 miljoonaa kotitaloutta. Lisätietoja osoitteessa https://global.roborock.com/.

Tietoa Real Madridista

Real Madrid C.F. on urheiluinstituutio, jolla on 123 vuoden historia. Sillä on ennätykset eniten Euroopan Cupin voittoja saaneena seurana sekä jalkapallossa (15) että koripallossa (11), ja FIFA on nimennyt sen 1900-luvun parhaaksi seuraksi. Sillä on yli 660 miljoonalla sosiaalisen median seuraajallaan maailmanlaajuinen fanikunta, joka ulottuu jokaiselle mantereelle. Brand Finance on tunnustanut Real Madridin maailman vahvimmaksi jalkapallobrändiksi kolme vuotta peräkkäin, ja Deloitten Football Money League on rankannut sen maailman suurimmat tulot keränneeksi seuraksi kaudella 2023–24. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa realmadrid.com, joka on seitsemättä vuotta peräkkäin vierailluin jalkapalloseuran verkkosivusto.

(1) - Tutkimusyhtiö IDC:n vuoden 2024 Q4 Worldwide Smart Home Device Trackerin mukaan.