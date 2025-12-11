Humana Suomi lähtee juhlavuoteen selkeämmällä yhtiörakenteella

Humana on toiminut Suomessa vuodesta 2016 saakka eli yhtiö viettää 10-vuotisjuhlavuottaan. Samalla pohjoismainen Humana-konserni juhlii 25-vuotissyntymäpäiviään.

Suomessa Humana lähtee tähän juhlavuoteen uudistuneella yhtiörakenteella.

– Me olemme kasvaneet Suomessa alkuun yritysostoilla ja tästä matkasta meidän rakenteeseemme oli jäänyt yli 50 hallinnollista yhtiötä, Humana Suomen toimitusjohtaja Leila Rutanen kertoo ja jatkaa:

– Tammikuusta 2026 alkaen kokonaisuutemme muodostuu Humana Lastensuojelupalvelut Oy:stä, Humana Vammaispalvelut Oy:stä, Humana Avopalvelut Oy:stä sekä Humana Mielenterveys- ja päihdepalvelut Oy:stä, joiden emoyhtiö on Humana Suomi Oy. Tämä varmasti selkeyttää rakennettamme, hallintoamme ja palveluitamme niin sisäisille osaajillemme kuin heille, joiden vuoksi olemme olemassa – asiakkailemme.

Rutasen luotsatessa Humanaa kohti mieletöntä tulevaisuutta näköpiirissä on jatkossakin kasvua. Humana tulee avaamaan uusia palveluyksiköitä eri asiakasryhmille mm. Helsinkiin, Jyväskylään, Tampereelle, Vaasaan ja muihin kasvukeskuksiin.

– Niin asiakkaamme kuin työntekijämme ansaitsevat hyvät palvelut ja kulkuyhteydet ympärilleen. Humana tulee jatkossa isoihin kaupunkeihin, joissa asiakkaamme pääsevät integroitumaan osaksi yhteiskunnan toimintoja. Uskomme vahvasti visioomme Jokaisella on oikeus hyvään elämään, ja olemme kiitollisia siitä, että voimme niin strategisilla valinnoilla kuin arjen työllä ja kohtaamisilla tätä visiota toteuttaa ja tukea asiakkaitamme kohti hyvällä tavalla mieletöntä tulevaisuutta, Rutanen sanoo.