Vuoden 2027 Asuntomessujen järjestäminen Pickala Rock Resortissa on varmistunut
Vuoden 2027 Asuntomessut järjestetään Pickala Rock Resortissa Siuntiossa. Messujen järjestäminen on nyt vahvistettu, ja Rock Resortin ainutlaatuinen ympäristö golfkenttien ja luonnon keskellä kutsuu kävijät astumaan sisustettuihin, aitoihin koteihin niiden omassa ympäristössä sekä hakemaan ideoita omaan arkeen. Tonttihaku on avoinna vähintään 18.6.2026 saakka.
Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja yksityinen maanomistaja Rock Properties Oy ovat kuluvan vuoden 2025 alusta alkaen yhdessä valmistelleet vuoden 2027 Asuntomessujen järjestämistä Pickala Rock Resortin uudella asuinalueella Siuntiossa. Messuhanke julkistettiin maaliskuun 2025 lopulla. Kiireellisestä aikataulusta ja erittäin haasteellisesta markkinatilanteesta johtuen messutonttien varaaminen on edistynyt ennakoitua hitaammin. Siitä huolimatta riittävä määrä näyttelykohteita on nyt varmistunut ja näin ollen vuoden 2027 Asuntomessut Pickala Rock Resortissa tullaan järjestämään.
“Asuntomessut on paras paikka nähdä uudet asumisen ideat käytännössä ja löytää omaan elämään sopivia ratkaisuja. Pickala Rock Resort yhdistää ainutlaatuisella tavalla luonnon, palvelut ja vapaa-ajan ja tarjoaa vierailijoille vahvan syyn tulla paikan päälle. Kävijöille tämä tarkoittaa inspiraatiota ja elämyksiä, rakentajille ja kumppaneille konkreettisia mahdollisuuksia tavoittaa ostavat yleisöt. Nyt on oikea hetki varata tontti ja lähteä mukaan”, sanoo Osuuskunta Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Joran Hasenson. “Rock Resortin messualueella on jatkuva tonttihaku päällä ainakin 18.6.2026 saakka.”
“Keväällä, kesällä ja vielä alkusyksylläkin innostus Rock Resortin messurakentajien keskuudessa oli erittäin lupaavaa, mutta sitovia varauksia on tullut kuitenkin odotettua vähemmän. Tietysti se ihmetytti”, kertoo Rock Properties Oy:n omistaja ja toimitusjohtaja Kari Karvinen. “Pohdimme asiaa yhdessä Suomen Asuntomessujen kanssa monesta eri näkökulmasta. Päädyimme siihen, että tiivistämme hieman messualuetta poistamalla siitä muutamia kortteleita. Siitä huolimatta messualue on vielä varsin laaja tarjoten upeita tontteja hienoilla golf- ja/tai luontonäköaloilla. Lisäksi pienenä vinkkinä tontin ostoa miettivälle golfin harrastajille ja hyvän ruuan ystäville - Rock Resortin asukkaille ollaan suunnittelemassa omaa membership-ohjelmaa, jolla saa etuja Rock Golfin maailman parhaalle par3-kentälle ja The Rock -ravintolaan.”
Miksi kannattaa tulla Asuntomessuille 2026–2028
Asuntomessut on ainutlaatuinen paikka astua sisustettuihin, oikeisiin koteihin ja nähdä ratkaisut niiden luonnollisessa ympäristössä. Kävijä pääsee kokemaan tilat, valon ja materiaalit sellaisina kuin ne toimivat arjessa, tutustumaan kalustuksiin ja tekstiileihin sekä hakemaan ideoita pihan ja terassin viimeistelyyn. Vuonna 2026 messut järjestetään Lempäälässä, vuonna 2027 Pickala Rock Resortissa Siuntiossa ja vuonna 2028 Salossa. Kokonaisuus esittelee kestävää rakentamista, arjen toimivuutta ja vapaa-ajan yhdistämistä asumiseen.
Rakentajille ja kumppaneille
Pickala Rock Resortin messualueelle haetaan aktiivisesti uusia hankkeita. Tonttivaraukset ja sopimukset etenevät Rock Propertiesin kautta yhteistyössä Suomen Asuntomessujen kanssa. Ota yhteyttä, niin saat selkeän etenemissuunnitelman kohteelle sekä vahvan valtakunnallisen näkyvyyden Asuntomessuilla.
