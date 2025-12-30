Influenssa leviää Kanta-Hämeessä – Oma Häme muistuttaa ennaltaehkäisyn tärkeydestä

Influenssa on levinnyt koko maahan itsenäisyyspäivän jälkeen, ja tautitilanne on vilkas myös Oma Hämeen alueella. Joulun aikana tartunnat ovat lisääntyneet edelleen, ja osa potilaista on tarvinnut sairaalahoitoa.

Oma Häme muistuttaa tartuntojen ehkäisyn tärkeydestä. Hyvä käsihygienia, hihaan yskiminen ja hengityssuojaimen käyttö vähentävät influenssan leviämistä.

Influenssa tarttuu herkimmin taudin alkuvaiheessa. Sairaana on tärkeää pysyä kotona, kunnes oireet ovat selvästi helpottaneet. Jos kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä, maskin käyttö on suositeltavaa. Sairaana ei tule vierailla sairaaloissa tai hoivapaikoissa.

Influenssa paranee useimmiten itsestään. Oireita voi lievittää kuumetta alentavalla lääkkeellä ja juomalla riittävästi. Jos henkilöllä on perussairauksia tai oireet pitkittyvät tai muuttuvat vakaviksi, tulee ottaa yhteyttä Päivystysapuun, kiireellisen hoidon Ensilinjaan numeroon 116 117.

Influenssarokotteita on edelleen saatavilla riskiryhmiin kuuluville

Rokotusaika kannattaa varata mahdollisimman pian, sillä rokotussuojan kehittyminen kestää noin kaksi viikkoa.

Tarkista ennen ajan varaamista, kuulutko riskiryhmään

Katso rokotusajanvarausnumerot

Jos et kuulu riskiryhmään, voit tiedustella rokotetta työterveyshuollosta, yksityisiltä terveysasemilta tai apteekeista.

Taudin aiheuttajaa voi halutessaan selvittää tekemällä influenssa- tai Covid-kotitestin.