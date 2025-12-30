”Sijoitettu raha tukee kansantaloutta ja kaikkien suomalaisten hyvinvointia” – Tutkimus: Suomalaisista 61 prosentilla on säästöjä tai sijoituksia

Suomalaisista 61 prosentilla on varoja säästettynä tai sijoitettuna, ilmenee Finanssiala ry:n (FA) Säästäminen ja luotonkäyttö -kyselytutkimuksesta. Luku on sama kuin edellisessä, vuoden 2023 tutkimuksessa, vuonna 2021 sijoituksia oli 64 prosentilla vastaajista.

Suosituimpia kohteita säästöille ovat erilaiset pankkitilit. Sijoitusrahastot ovat kolmantena, niissä säästöjä on 26 prosentilla vastaajista.

”Rahastossa säästöille voi saada isompaa tuottoa kuin pitämällä niitä pankkitilillä. Toki riskiäkin on usein enemmän. Rahastosijoittamisen etuja ovat helppo hajauttaminen sekä pääsy sellaisiin sijoituskohteisiin, mihin suora sijoittaminen ei ole mahdollista tai kustannustehokasta”, muistuttaa FA:n toimitusjohtaja Arno Ahosniemi.

Ahosniemi korostaa, että kaikilla ei tietenkään ole mahdollisuutta säästää tai sijoittaa. Muun muassa pitkittynyt taantuma ja kasvanut työttömyys näkyvät kansalaisten kukkaroissa.

”Kun raha laitetaan niin sanotusti poikimaan, eli sijoitettuna tukemaan kansantaloutta, se tukee kaikkien suomalaisten hyvinvointia. Sijoittaminen ei vain kasvata yksilön varallisuutta, vaan myös rahoittaa tulevaisuuden investointeja: vihreää siirtymää, digitaalisia ratkaisuja ja kotimaisia kasvuyrityksiä, jotka kaikki tuovat verotuloja, työpaikkoja ja hyvinvointia. Olisi kaikkien etu, jos ei-sijoittavien suomalaisten määrä saataisiin laskemaan noin 40 prosentista pienemmäksi.”

Sijoittaminen mahdolliseksi kaikille

Tilastokeskus julkisti syyskuun lopulla 2025 ilahduttavan luvun. Suomessa jo yli kaksi miljoonaa ihmistä omistaa pörssiosakkeita tai sijoitusrahastoja. Yksi FA:n keskeisistä teeseistä on sijoittamisen ja säästämisen mahdollistaminen kaikille. Kansankapitalismi ei saa katsoa tulotasoa tai vaatia erikoisosaamista.

”Sijoitusrahastoihin tai -vakuutuksiin säästäminen on vaivatonta ja onnistuu myös pienillä summilla. Pitkäjänteisellä säästäjällä sijoitusten arvo ja varallisuus kasvavat ajan myötä, kun korkoa korolle -ilmiö pääsee kunnolla vauhtiin”, Ahosniemi muistuttaa.

FA on tehnyt ehdotuksia, joilla suomalaisia saataisiin innostettua säästämään ja sijoittamaan. Esimerkiksi Lapsen Säästöstartti -mallissa jokaiselle syntyvälle lapselle perustettaisiin sijoitustili, johon valtio lahjoittaisi alkupääoman.