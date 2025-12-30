”Sijoitettu raha tukee kansantaloutta ja kaikkien suomalaisten hyvinvointia” – Tutkimus: Suomalaisista 61 prosentilla on säästöjä tai sijoituksia
- 61 prosentilla Finanssiala ry:n Säästäminen ja luotonkäyttö -tutkimuksen vastaajista on säästöjä tai sijoituksia. Näin ollen 39 prosenttia vastaajista ei säästä tai sijoita lainkaan.
- Useimmilla vastaajista on varoja säästö-, sijoitus- tai muulla pankkitilillä (43 %), käyttelytilillä (37 %) tai sijoitusrahastoissa (26 %).
- Sijoittaminen ei vain kasvata yksilön varallisuutta vaan myös rahoittaa tulevaisuuden investointeja.
- Yksi FA:n keskeisistä teeseistä on sijoittamisen ja säästämisen mahdollistaminen kaikille.
- Kotitalouksien säästämistä, luotonkäyttöä ja maksutapoja on Finanssiala ry:n tilaamana tutkittu jo vuodesta 1979 lähtien 1–2 vuoden välein. Vuonna 2022 tutkimukset eriytettiin Säästäminen ja luotonkäyttö sekä Maksutavat-tutkimuksiin. Kohderyhmän muodostavat 15–79-vuotiaat mannersuomalaiset, joista haastateltiin 2504 henkilöä touko-kesäkuussa 2025. Tutkimuksen on toteuttanut Norstat Oy.
Suomalaisista 61 prosentilla on varoja säästettynä tai sijoitettuna, ilmenee Finanssiala ry:n (FA) Säästäminen ja luotonkäyttö -kyselytutkimuksesta. Luku on sama kuin edellisessä, vuoden 2023 tutkimuksessa, vuonna 2021 sijoituksia oli 64 prosentilla vastaajista.
Suosituimpia kohteita säästöille ovat erilaiset pankkitilit. Sijoitusrahastot ovat kolmantena, niissä säästöjä on 26 prosentilla vastaajista.
”Rahastossa säästöille voi saada isompaa tuottoa kuin pitämällä niitä pankkitilillä. Toki riskiäkin on usein enemmän. Rahastosijoittamisen etuja ovat helppo hajauttaminen sekä pääsy sellaisiin sijoituskohteisiin, mihin suora sijoittaminen ei ole mahdollista tai kustannustehokasta”, muistuttaa FA:n toimitusjohtaja Arno Ahosniemi.
Ahosniemi korostaa, että kaikilla ei tietenkään ole mahdollisuutta säästää tai sijoittaa. Muun muassa pitkittynyt taantuma ja kasvanut työttömyys näkyvät kansalaisten kukkaroissa.
”Kun raha laitetaan niin sanotusti poikimaan, eli sijoitettuna tukemaan kansantaloutta, se tukee kaikkien suomalaisten hyvinvointia. Sijoittaminen ei vain kasvata yksilön varallisuutta, vaan myös rahoittaa tulevaisuuden investointeja: vihreää siirtymää, digitaalisia ratkaisuja ja kotimaisia kasvuyrityksiä, jotka kaikki tuovat verotuloja, työpaikkoja ja hyvinvointia. Olisi kaikkien etu, jos ei-sijoittavien suomalaisten määrä saataisiin laskemaan noin 40 prosentista pienemmäksi.”
Sijoittaminen mahdolliseksi kaikille
Tilastokeskus julkisti syyskuun lopulla 2025 ilahduttavan luvun. Suomessa jo yli kaksi miljoonaa ihmistä omistaa pörssiosakkeita tai sijoitusrahastoja. Yksi FA:n keskeisistä teeseistä on sijoittamisen ja säästämisen mahdollistaminen kaikille. Kansankapitalismi ei saa katsoa tulotasoa tai vaatia erikoisosaamista.
”Sijoitusrahastoihin tai -vakuutuksiin säästäminen on vaivatonta ja onnistuu myös pienillä summilla. Pitkäjänteisellä säästäjällä sijoitusten arvo ja varallisuus kasvavat ajan myötä, kun korkoa korolle -ilmiö pääsee kunnolla vauhtiin”, Ahosniemi muistuttaa.
FA on tehnyt ehdotuksia, joilla suomalaisia saataisiin innostettua säästämään ja sijoittamaan. Esimerkiksi Lapsen Säästöstartti -mallissa jokaiselle syntyvälle lapselle perustettaisiin sijoitustili, johon valtio lahjoittaisi alkupääoman.
Yhteyshenkilöt
Arno AhosniemiToimitusjohtajaPuh:+358 20 793 4210arno.ahosniemi@finanssiala.fi
Veli-Matti MattilaJohtaja, pääekonomistiPuh:+358 20 793 4259veli-matti.mattila@finanssiala.fi
Antti VirolainenVaikuttajaviestinnän asiantuntijaPuh:+358 20 793 4296antti.virolainen@finanssiala.fi
Linkit
Lisätietoa julkaisijasta Finanssiala ry
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI
020 793 4240
http://www.finanssiala.fi
Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Finanssiala ry
Nähdään myös ensi vuonna! Näin vältät ilotulitevahingot uutenavuotena30.12.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Ilotulitteiden ampuminen on sallittua uudenvuodenaattona 31.12. vain kello 18–02. Ilotulitteiden käyttöpaikka tulee valita huolella, syrjäisiä ja aukeita paikkoja suosien. Jos ammut ilotulitteita, suojalaseja on käytettävä. Myös katsojille suositellaan suojalasien käyttöä. Erityisesti astmaa ja muita kroonisia keuhkosairauksia sairastavien sekä lasten kannattaa katsoa ilotulitteita etäältä. Älä roskaa! Korjaa omat roskasi viimeistään seuraavana päivänä. Lähde: Tukes
Kysely: 70 prosenttia suomalaisista varautunut asuntolainan koron nousuun: ”Korkosuojan voi ajatella taloudelliselta riskiltä suojaavana vakuutuksena”29.12.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Finanssiala ry:n teettämän kyselyn vastaajista 70 prosenttia on varautunut asuntolainansa koron mahdolliseen nousuun. Koron nousuun varautuneista vastaajista 41 prosenttia on varautunut säästöillä ja 22 prosenttia ottamalla lainaansa korkosuojan. Suomalaisten asuntolainat on yleensä sidottu vaihtuviin korkoihin, joten korkotason muutos näkyy helposti kansalaisten kukkarossa. Koron nousulta suojautumisen voi ajatella vakuutuksena, joka suojaa yllätyksiltä epävarmassa maailmassa.
Kutsu: Talouden pyöreä pöytä: Vaurautta, verotuloja ja kasvua – millaisiin rahastoihin suomalaiset sijoittavat? 14.1.2026 kello 1519.12.2025 14:41:15 EET | Tiedote
Vuoden alussa julkaistava rahastoraportti niputtaa kotimaisen rahastovuoden 2025. Mihin rahastoihin suomalaiset sijoittivat kuluneen vuoden aikana? Millainen tekijä rahastot ovat kotimaisten yritysten rahoituksessa? Millaisia hyötyjä piensijoittajalle on rahastojen kautta sijoittamisesta? Näihin kysymyksiin vastataan Finanssiala ry:n vuoden ensimmäisessä Talouden pyöreässä pöydässä 14.1.2026 kello 15.
Fiva pitää asuntolainakaton ja pankkien muuttuvan lisäpääomavaatimuksen ennallaan – FA: Talouden elpymistä tärkeää tukea18.12.2025 13:05:23 EET | Tiedote
Finanssivalvonta (Fiva) on päättänyt pitää asuntolainojen lainakaton perustasollaan. Ensiasunnon hankintaan otettujen lainojen katto on siis edelleen 95 prosenttia ja muiden asuntolainojen 90 prosenttia. Lisäksi Fivan johtokunta päätti pitää pankkien muuttuvan lisäpääomavaatimuksen 0 prosentissa. Finanssiala ry (FA) pitää Fivan päätöksiä hyvinä. Näissä oloissa makrovakauspolitiikan tulee osaltaan tukea talouden elpymistä.
Vaikka raportointisääntely kevenee, ei finanssiyhtiöiden tarve kestävyystiedolle ole katoamassa mihinkään17.12.2025 11:28:13 EET | Tiedote
Finanssiala ry (FA) pitää pääosin tervetulleena virtaviivaistusta kestävyysraportointiin ja siihen liittyvään sääntelyyn. EU-parlamentti pääsi 16.12.2025 sopuun Omnibus I:ksi nimetystä paketista, joka väljentää kestävyysraportoinnin vaatimuksia. Kevennyksestä huolimatta yritysten kannattaa edelleen raportoida kestävyystiedoistaan. Finanssialan yhtiöt tarvitsevat edelleen kestävyystietoa vihreiden rahoitustuotteiden tarjoamiseksi sekä oman kestävyysraportointinsa ja riskienhallintansa tueksi. Pk-yritykset ovat keskeisessä roolissa EU:n ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteiden saavuttamisessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme