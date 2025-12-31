Veikkaus Oy

Suomalaisten kestosuosikki Lotto täyttää 55 vuotta

2.1.2026 07:45:00 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Tulevana lauantaina tulee täyteen 55 vuotta ensimmäisestä lottoarvonnasta. Tammikuusta 1971 lähtien lottopallot ovat pyörineet lottokoneissa suomalaisten jännitykseksi, ja Lotto on edelleen Veikkauksen suosituimpia pelejä.

Kolme henkilöä istuu lottostudiossa vuonna 1981, seuraten arvontaa.
Lottostudiolla arvonta käynnissä vuonna 1981.

Loton pelaaminen alkoi Suomessa 11.12.1970, ja ensimmäinen arvonta suoritettiin 3.1.1971. Heti ensimmäisessä arvonnassa löytyi yksi täysosuma, jolla ylivieskalainen myyjätär  Sanni Mielonen nappasi itselleen 343 825 markan voiton. 

- Ensimmäinen lottomiljonääri saatiin Suomeen vuonna 1973, kun nivalalainen Hilkka Pylkkö voitti hieman yli miljoona markkaa kierroksella 23/1973. Tuon aikakauden voittajat nousivat julkisuuteen ja he esittelivät muun muassa kotejaan eri lehtien sivuilla. Nykyisin lottomiljonäärit haluavat pitää onnekkaan voittonsa visusti salassa, eivätkä kaikki kerro voitostaan välttämättä edes lähipiirilleen, kertoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm

Lottopallot ovat pyörittäneet maahamme 55 vuoden aikana jo melkoisen määrän päävoittajia. 

- Loton päävoittajia löytyy Suomesta jo yli 3600. Kun voittojen kappalemäärä suhteutetaan kuntien asukasmäärään, nousevat Loton päävoittojen onnekkaimmiksi kunniksi Lumijoki, Kustavi ja Ranua, kertoo Sundholm. 

Loton historiassa on päävoittoja voitettu yhteensä jo lähes 2,3 miljardia euroa. 

Tulevan lauantain lottoarvonta on järjestyksessään jo 2866. Lottoarvonta on kuulunut suomalaisten elämään viikoittain, mutta poikkeuskin löytyy. Vuonna 1977 Lottoa ei arvottu ollenkaan kierroksilla 14-18 Veikkauksen työntekijöiden lakon takia. 

- 55-vuotisarvonnan potissa on jaossa 13 miljoonaa euroa. Jos lauantaina seitsemän oikeaa numeroa löytyy vain yhdeltä pelaajalta, olisi kyseessä seitsemänneksi suurin yhdelle pelaajalle mennyt voitto. 

Loton historian tähän asti suurin summa voitettiin kierroksella 7/2015. Tuolloin kaksi 10 hengen porukkaa jakoi keskenään 27,8 miljoonaa euroa, joka muodostui tuplattuna voitetusta 13,9 miljoonan euron potista. Kumpikin porukka sai siis 6,95 miljoonan euron sijasta 13,9 miljoonaa euroa. Voittopelit oli pelattu Vaasassa ja veikkaus.fi:ssä (nettivoittajat useilta eri paikkakunnilta). 

Loton tapahtumia vuosikymmenten läpi 

1970-luku  

  • Loton myynti alkaa 11.12.1970. Ensimmäinen arvonta suoritetaan sunnuntaina 3.1.1971. Lottorivi maksaa 50 penniä (n. 8,4 senttiä) 

  • Huhtikuussa 1972 Veikkauksen kirjapaino Kvartto saa Saksasta uuden painokoneen lottokupongeille 

  • Lottoarvonta siirtyy lauantai-iltaan kierroksella 36/1972 

  • 1973 kierroksella 23 löytyy ensimmäinen lottomiljonääri 

  • 1977 Lottoa ei arvota kierroksilla 14–18 veikkauksen työntekijöiden lakon takia 

  • Tammikuussa 1978 Jokeri tulee Loton oheispeliksi 

1980-luku  

  • Kierroksesta 40/1980 alkaen täysosumaan tarvitaan seitsemän oikeaa numeroa eli arvotaan 7 numeroa 37 numerosta 

  • Tammikuusta 1983 alkaen Lottoa voi pelata haravajärjestelmällä   

  • Tammikuussa 1986 Lottoon 39 numeroa   

1990-luku  

  • Vuoden 1990 alussa Loton online-pelaaminen alkaa. Pelissä mukana olevia täytettyjä kuponkeja ei enää lähetetä Veikkaukseen tarkistusta varten, vaan pelitiedot siirtyvät sähköisesti yhtiöön online –verkon kautta 

  • Loton päävoitto jää lunastamatta ensimmäistä kertaa Loton historiassa. Vantaalla kierroksella 12/1995 pelattua yli 14 miljoonan markan (n. 2,3 m€) täysosuman voittajaa ei etsintäkampanjastakaan huolimatta koskaan löytynyt.  

  • Maaliskuussa 1997 verkkopalvelu veikkaus.fi avataan ja asiakkaat pääsevät pelaamaan vedonlyöntipelejä. Loton pelaaminen veikkaus.fi:ssä alkaa kesäkuussa. 

2000-luku  

  • Heinäkuussa 2000 Loton arvontastudio remontoidaan ja arvonnat järjestetään eri puolilla maata kesätapahtumissa  

  • 15.5.2002 Lottoa voi pelata digi-tv:n kautta. Palvelun kehittivät yhteistyössä Veikkaus, MTV3 ja Sofia Digita  

  • 27.6.2005  alkaen Lottoa voi pelata tekstiviestillä. Tekstiviestipelaaminen päättyy syksyllä 2013 

  • Syyskuussa 2006 Veikkaus-kortti otetaan käyttöön. Lottoa voi pelata tunnistautuneena myyntipaikassa  

2010-luku  

  • Lokakuussa 2013 lottoarvonnat siirtyvät Yleltä MTV3-kanavalle  

  • Kesäkuussa 2014, Tuplaus Loton lisäominaisuudeksi  

  • Helmikuussa 2016 Lomatonni tulee Loton oheispeliksi 

  • Kierroksesta 48/2016 alkaen numero 40 tulee mukaan Lottoon  

2020-luku  

  • Lotto täyttää 50 vuotta tammikuussa 2021 

  • Toukokuusta 2023 alkaen Loton pelaaminen myyntipaikoissa edellyttää tunnistautumista  

  • Kierroksella 3/2025 Loton viikoittaiset lisäarvonnat alkavat 

Vuonna 2026 Lotto täyttää 55 vuotta. Ensimmäinen lottoarvonta suoritettiin 3.1.1971. Merkkivuoden aikana Loton historiaa ja merkitystä suomalaisille nostetaan esiin eri näkökulmista.

Avainsanat

Veikkauslotto

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Kuvat

Kolme henkilöä istuu lottostudiossa vuonna 1981, seuraten arvontaa.
Lottostudiolla arvonta käynnissä vuonna 1981.
Lataa

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye