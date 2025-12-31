Etäpäivätoiminta on mahdollistanut jonojen lyhentämisen – ikäihmisten ryhmät täyttyivät nopeasti
Oma Hämeessä on keväällä 2025 aloitettu ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan järjestäminen lähtökohtaisesti etäpalveluna kotihoidon tapaan. Kotihoidosta on saatu jo hyviä kokemuksia etälaitteiden käytön kanssa.
Ensimmäiset kuntouttavan päivätoiminnan etäryhmät alkoivat huhtikuussa, ja niistä on jo saatu hyviä kokemuksia. Ryhmät täyttyivät heti ja suurin osa asiakkaista halusi jatkaa myös toiselle neljän kuukauden jaksolle kesän jälkeen. Kuntouttavaan etäpäivätoimintaan asiakkaat ohjautuvat myöntämiskriteereiden mukaan.
Tällä hetkellä asiakkaita on kuntouttavassa etäpäivätoiminnassa 31 ja uusia ryhmiä perustetaan, kun asiakkaita ohjautuu palvelun piiriin.
– Läsnä tapahtuvassa kuntouttavassa päivätoiminnassa on lähes 400 asiakasta, ja jonossa muutamia kymmeniä. Etäpäivätoiminta sekä muuttuneet myöntämisen kriteerit ovat mahdollistanut sen, että jonoja on saatu purettua tänä vuonna viime vuotta paremmin, sanoo kuntouttavan päivätoiminnan vs. lähijohtaja Maria Luoto.
Päivätoiminnan järjestäminen ei ole hyvinvointialueelle lakisääteinen tehtävä, mutta Kanta-Hämeessä palvelua haluaan tarjota ikäihmisille.
Kokemus yhteisestä kahvipöydästä
Kuntouttavaan etäpäivätoimintaan osallistuminen mahdollistaa asiakkaalle kerran viikossa tuttuun ryhmään osallistumisen. Osallistuminen tapahtuu tablet-laitteen välityksellä. Kuntouttavan etäpäivätoiminnan ohjaustuokiot kestävät 75 minuuttia, ja niihin voi kuulua esimerkiksi: keskustelua eri aihepiireistä, aivojumppaa tai fyysisen toimintakyvyn harjoitteita esimerkiksi tuolijumpan muodossa.
– Ryhmissä käytävät keskustelut sisältävät muun muassa lapsuusmuistoja, mielipiteitä ja asiakkaiden omia aiheita kuten harrastuksia tai valokuvia. Ryhmän edetessä keskusteluosiossa voidaan painottaa itseohjautuvuutta. Tuolijumppa on taas tehokasta ja kokonaisvaltaista kehon harjoittelua, jossa huomioidaan asiakkaan toimintakykyä yksiköllisesti, Luoto kuvailee.
Asiakkailta saadun palautteen perusteella kuntouttavan etäpäivätoiminnan sisältö on koettu mielekkääksi, ja myös hinta (8 e / kerta) koetaan kohtuulliseksi. Hintaan kuuluu kuntouttavan etätoiminnan lisäksi tablet-laite, jonka käyttö on koettu helpoksi. Suuri osa etäpäivätoiminnan asiakkaista on aikaisemmin ollut läsnä tapahtuvassa kuntouttavassa päivätoiminnassa. Ensimmäisen puolen vuoden jälkeen palautetta on tullut laidasta laitaan, mutta toiminta koetaan kuitenkin pääasiassa positiivisena.
– Koska kuntouttava etäpäivätoiminta toteutetaan teknologiaa hyödyntäen, kokemukset jakautuvat hyvin yksilöllisesti. Toiset eivät koe videopuheluita omakseen, mutta toisaalta moni on sanonut saavansa vaihtelua arkeensa tai että etälaitteen kautta tapaaminen on ihan kuin olisi istunut yhteisessä kahvipöydässä, ohjaaja Sini Yli-Opas muotoilee.
Oma Hämeen tavoitteena on lisätä kuntouttavan etäpäivätoiminnan palvelua ensi vuonna ja toiminnan sisältöä kehitetään vastaamaan asiakastarpeisiin jatkossakin. Kehitystyötä on hyvä jatkaa tänä vuonna saatujen kokemusten ja palautteen perusteella.
Lue lisää: Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta
Lisätietoja medialle:
kuntouttavan päivätoiminnan lähijohtaja Mari Still p. 040 538 6873
kiertävä lähijohtaja Maria Luoto p. 040 194 4687
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)omahame.fi
Avainsanat
