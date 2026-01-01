Keski-Suomen pelastuslaitos tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 1.1.2026
Tiedote koskien vuodenvaihteen tehtäviä Keski-Suomen Pelastuslaitoksella
Keski-Suomessa vuosi vaihtui pelastuslaitoksen näkökulmasta rauhallisesti
Pelastuslaitoksella oli vuodenvaihteessa 31.12.2025 kello 8:00 – 1.1.2026 kello 8:00 yhteensä 16 tehtävää, joista noin kolmannes liittyi ensihoidon tehtävien tukemiseen, toinen kolmannes oli erilaisia tarkastus ja varmistustehtäviä kuten paloilmoittimen tai palovaroittimen aiheuttamia tehtäviä. Yksi varmistustehtävä johtui onnettomuudesta, jonka pelastuslaitoksen yksiköt olivat hoitaneet jo aikaisemmin viikonloppuna.
Uhkaavin tilanne sattui yöllä Kyyjärvellä, jossa omakotitalon lattialämmityksen termostaatti oli alkanut savuttamaan. Asukkaat olivat toimineet tilanteessa oikeaoppisesti ja pelastuslaitoksen yksiköille jäi tehtäväksi varmistaa, ettei tapahtumasta sattunut mitään vakavampaa.
Kolme tehtävää aiheutui oletettavasti ilotulitteista. Jyväskylässä Molok-jäteastia syttyi palamaan ilta yhdentoista aikoihin ja aamuyöllä Jämsän Kaipolassa metallinen kierrätyspaperiastia paloi kahdesti.
Hyvää ja turvallista vuotta 2026!
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
