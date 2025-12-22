Oomi on saanut päätökseen Lumme Energian liiketoiminnan oston
Oomin ja Lumme Energian välinen liiketoimintakauppa on saatu päätökseen ja Lumme Energia on nyt osa Oomia. Yhdistyminen vahvistaa Oomin asemaa kotimaisena, monialaisena kasvuyhtiönä. Lähivuosina Oomi hakee edelleen voimakasta kasvua sähkön vähittäismyynnissä sekä uusista palveluista ja toimialoilta.
Oomin ja Lumme Energian yhdistetyt toiminnot aloittivat 1.1.2026. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Lumme Energian kuluttaja- ja yritysasiakkaat siirtyivät Oomin asiakkaiksi 1.1.2026 alkaen. Samalla myös Oomin ja Lumme Energian liiketoiminnot ja organisaatiot yhdistyivät.
Yhdistyminen ei vaikuta Lumme Energian tai Oomin asiakkaiden sopimuksiin, niiden ehtoihin, voimassaoloaikoihin tai hintoihin, eikä vaadi asiakkailta toimenpiteitä.
Siirtymäkauden ajan Lumme Energia ja Oomi jatkavat rinnakkain, mutta vuoden 2026 aikana kaikki palvelut siirtyvät Oomi-brändin alle. Lumme Energia -brändi poistuu käytöstä vaiheittain vuoden 2026 aikana.
Oomi jatkaa kasvuaan haastajana energiamarkkinalla
Liiketoimintakaupan taustalla on Oomin kasvustrategia, jonka keskeisenä tavoitteena on tarjota entistä laajemmalle joukolle asiakkaita kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluja sekä parempaa digitaalista asiakaskokemusta.
‒ Liiketoimintakauppa ja yhdistyminen saatiin päätökseen suunnitellusti ja toivotamme uudet kollegat ja Lumme Energian asiakkaat tervetulleiksi Oomille. Jatkamme markkinoiden suurten toimijoiden joukossa haastajan asenteella, tarjoten asiakkaille monipuolisesti arjen palveluja, heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa räätälöitynä. Haemme edelleen voimakasta kasvua sähkön vähittäismyynnissä sekä uusista palveluista ja toimialoilta. Haluamme olla asiakkaan ensisijainen valinta kaikilla markkinoilla, joilla toimimme, sanoo Oomin toimitusjohtaja Tuomas Oksanen.
Oksasen mukaan Oomin ja Lumme Energian liiketoimintakauppa ei ole vain kahden yrityksen yhdistyminen, vaan yhteinen mahdollisuus kasvaa ja rakentaa uutta.
‒ Yhdistämällä vahvuutemme saamme entistä paremmat edellytykset kehittää palveluja, jotka helpottavat asiakkaan arkea. Se tarkoittaa sujuvampaa asiakaspalvelua, parempia digitaalisia ratkaisuja ja asiakkaille täysin uusia palveluja, perinteisiä toiminta- ja palvelumalleja rikkoen, jatkaa Oksanen.
Energiamarkkinat sekä asiakaskäyttäytyminen muuttuvat nopeasti, ja vihreä siirtymä, teknologia sekä tekoäly muokkaavat markkinoita vauhdilla. Tämä edellyttää kykyä reagoida näihin muutoksiin tarpeeksi nopeasti. Järjestely antaa tälle entistä paremmat edellytykset ja varmistaa kyvyn toteuttaa kasvustrategiaa ketterästi ja skaalautuen tehokkaasti.
Muutoksia Oomi Oy:n hallituksen kokoonpanossa
Oomi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 1.1.2026. Yhtiökokous vahvisti, että Oomi Oy:n toimitusjohtajana jatkaa Tuomas Oksanen.
Yhtiökokouksessa käsiteltiin Oomi Oy:n uuden hallituksen valinta. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jukka Toivonen ja Arto Sutinen. Uusiksi jäseniksi valittiin Mikael Venäläinen, Kati Sulin, Vesa Silaskivi ja Peter Nygård. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jukka Toivonen ja varapuheenjohtajaksi valittiin Mikael Venäläinen.
Keskeiset faktat:
- Yli 800 000 asiakasta
- Liikevaihto noin 688,5 milj. euroa (2024)
- Henkilöstöä noin 160
- Oomi Oy:n omistavat Oomi Palvelut Oy (79,2 %) ja Lumme Energia Oy (20,8 %).
- Oomi Palvelut Oy:n omistajia ovat Vantaan Energia, Oulun Energia, Lahti Energia, Pori Energia, Oulun Seudun Sähkö, Tornion Energia ja Haukiputaan Sähköosuuskunta.
- Lumme Energia Oy:n omistaa Suur-Savon Sähkö.
Oomi Oy
Oomi on yksi Suomen suurimmista energiapalveluyhtiöistä. Palvelemme tällä hetkellä yli 800 000 kuluttaja- ja yritysasiakasta ympäri Suomen. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 688,5 milj. euroa ja meillä työskentelee noin 160 oomilaista. Tarjoamme koteihin ja yrityksille sähkön lisäksi laajan kirjon arkea helpottavia energiapalveluja. Kehitämme uusia palveluja tehdäksemme asiakkaidemme arjesta sujuvampaa ja kestävämpää. Meillä on vahva kasvustrategia ja tavoitteenamme on olla Suomen halutuin kumppani muuttuvan arjen palveluissa ja energiamurroksen ratkaisuissa.
