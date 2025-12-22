Oomi on saanut päätökseen Lumme Energian liiketoiminnan oston

Oomin ja Lumme Energian yhdistetyt toiminnot aloittivat 1.1.2026. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Lumme Energian kuluttaja- ja yritysasiakkaat siirtyivät Oomin asiakkaiksi 1.1.2026 alkaen. Samalla myös Oomin ja Lumme Energian liiketoiminnot ja organisaatiot yhdistyivät.

Yhdistyminen ei vaikuta Lumme Energian tai Oomin asiakkaiden sopimuksiin, niiden ehtoihin, voimassaoloaikoihin tai hintoihin, eikä vaadi asiakkailta toimenpiteitä.

Siirtymäkauden ajan Lumme Energia ja Oomi jatkavat rinnakkain, mutta vuoden 2026 aikana kaikki palvelut siirtyvät Oomi-brändin alle. Lumme Energia -brändi poistuu käytöstä vaiheittain vuoden 2026 aikana.

Oomi jatkaa kasvuaan haastajana energiamarkkinalla

Liiketoimintakaupan taustalla on Oomin kasvustrategia, jonka keskeisenä tavoitteena on tarjota entistä laajemmalle joukolle asiakkaita kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluja sekä parempaa digitaalista asiakaskokemusta.

‒ Liiketoimintakauppa ja yhdistyminen saatiin päätökseen suunnitellusti ja toivotamme uudet kollegat ja Lumme Energian asiakkaat tervetulleiksi Oomille. Jatkamme markkinoiden suurten toimijoiden joukossa haastajan asenteella, tarjoten asiakkaille monipuolisesti arjen palveluja, heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa räätälöitynä. Haemme edelleen voimakasta kasvua sähkön vähittäismyynnissä sekä uusista palveluista ja toimialoilta. Haluamme olla asiakkaan ensisijainen valinta kaikilla markkinoilla, joilla toimimme, sanoo Oomin toimitusjohtaja Tuomas Oksanen.

Oksasen mukaan Oomin ja Lumme Energian liiketoimintakauppa ei ole vain kahden yrityksen yhdistyminen, vaan yhteinen mahdollisuus kasvaa ja rakentaa uutta.

‒ Yhdistämällä vahvuutemme saamme entistä paremmat edellytykset kehittää palveluja, jotka helpottavat asiakkaan arkea. Se tarkoittaa sujuvampaa asiakaspalvelua, parempia digitaalisia ratkaisuja ja asiakkaille täysin uusia palveluja, perinteisiä toiminta- ja palvelumalleja rikkoen, jatkaa Oksanen.

Energiamarkkinat sekä asiakaskäyttäytyminen muuttuvat nopeasti, ja vihreä siirtymä, teknologia sekä tekoäly muokkaavat markkinoita vauhdilla. Tämä edellyttää kykyä reagoida näihin muutoksiin tarpeeksi nopeasti. Järjestely antaa tälle entistä paremmat edellytykset ja varmistaa kyvyn toteuttaa kasvustrategiaa ketterästi ja skaalautuen tehokkaasti.

Muutoksia Oomi Oy:n hallituksen kokoonpanossa

Oomi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 1.1.2026. Yhtiökokous vahvisti, että Oomi Oy:n toimitusjohtajana jatkaa Tuomas Oksanen.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin Oomi Oy:n uuden hallituksen valinta. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jukka Toivonen ja Arto Sutinen. Uusiksi jäseniksi valittiin Mikael Venäläinen, Kati Sulin, Vesa Silaskivi ja Peter Nygård. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jukka Toivonen ja varapuheenjohtajaksi valittiin Mikael Venäläinen.

Keskeiset faktat:

Yli 800 000 asiakasta

Liikevaihto noin 688,5 milj. euroa (2024)

Henkilöstöä noin 160

Oomi Oy:n omistavat Oomi Palvelut Oy (79,2 %) ja Lumme Energia Oy (20,8 %).