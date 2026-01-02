S-ryhmään palkataan 17 000 kesätyöntekijää

Noin puolet osuuskauppojen ja S-ryhmän muiden yritysten palkkaamista kesätyöntekijöistä tulee työskentelemään pidempiaikaisissa pesteissä, ja suunnilleen puolet paikoista on varattu alle 18-vuotiaille ja lyhyempiin kesäharjoittelujaksoihin.

− Kesätyöpaikkojemme määrä pysyy ilahduttavasti edellisten vuosien korkealla tasolla. Aikoina, jolloin moni nuori kaipaa hyviä uutisia, on hienoa voida tarjota näin monille tärkeää työelämäkokemusta. Kesätyöstä nuori saa oppeja työelämään siirtymistä varten, ja samalla se vahvistaa ammatti-identiteetin syntyä. Haluamme kehittää entisestään jokaista kesätyökokemuksen vaihetta, jotta nuori saa kannustavan kokemuksen ja hän tuntee tulleensa kuulluksi ja nähdyksi, SOK:n henkilöstöjohtaja Hanne Lehtovuori kertoo.

Onnistumisen varmistamiseksi nuorilta kysytään vuosittain palautetta kesätyökokemuksesta. Kesätyöntekijöiden suositteluhalukkuus on S-ryhmän yrityksissä tutkimuksen mukaan erittäin hyvällä tasolla (suositteluindeksi eNPS 54). Onnistuneesta perehdytyksestä kertoo se, että nuoret tietävät, mitä heiltä työssä odotetaan (3,62/4).

− Nuoret ovat palautteen mukaan tyytyväisiä kesätyöhön meillä, ja heidän halukkuutensa suositella ystäville työtä S-ryhmässä on korkea. Erityisesti ilahduttaa, että nuoret kokevat saaneensa erinomaisesti tukea onnistuakseen työtehtävissään (3,79/4). Tutkimus tarjoaa meille vuosittain tärkeää dataa, ja molemminpuolinen palaute mahdollistaa työilmapiirin ja toimintatapojen jatkuvan kehittämisen. Opimme kesätyöntekijöiltämme paljon siitä, mitä nuoret odottavat työkulttuurilta, ja kesätyöntekijät itsekin toivovat nimenomaan palautteen antamista ja saamista voidakseen oppia ja kehittyä, Hanne summaa.

Lisätiedot:

Hanne Lehtovuori, henkilöstöjohtaja, SOK, puh. 040 035 6688