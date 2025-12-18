Keskimaan kesätyönhaku avautui – avoinna satoja paikkoja!
Osuuskauppa Keskimaa palkkaa kesälle 2026 satoja kesätyöntekijöitä monipuolisiin tehtäviin eri puolille Keski-Suomea. Työntekijöitä tarvitaan erityisesti kauppoihin myyjiksi sekä ABC-liikenneasemien asiakaspalveluun. Lisäksi kesätyöpaikkoja on tarjolla kokeille, tarjoilijoille ja pikaruokatyöntekijöille. Kesätyöhaku on auki 2.1.–15.2.2026.
– Kesäsesongin aikana tarvitsemme kesätyöntekijöitä mukaan tekemään kesästä sujuvaa ja mukavaa, niin asiakkaille kuin työyhteisöillemme. Kesätyöntekijät ovat tärkeä osa arkea kaupoissa, liikennemyymälöissä, ravintoloissa ja hotelleissa, mahdollistaen hyvän palvelun kesäasiakkaille ja ansaitut lomat vakituisille työntekijöille, avaa Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg.
Kesätyöpaikkoja on tarjolla kaikilla Keski-Suomen paikkakunnilla, joilla Keskimaalla on toimipaikkoja. Pääsääntöisesti kesätöihin haetaan 18 vuotta täyttäneitä työntekijöitä. Myös alle 18-vuotiaat alan opiskelijat (esim. tarjoilija-, kokki- tai merkonomiopiskelijat) voivat hakea kesätöihin.
− Keskimaalla kaikki kesätyöntekijät saavat kattavan ja järjestelmällisen perehdytyksen. Lisäksi he pääsevät hyödyntämään S-ryhmän monipuolisia henkilöstöetuja. Viime vuonna annoimme kesätyöntekijöille asiakasomistajuuden lahjaksi – noin 150 otti lahjan vastaan, ja osa oli asiakasiomistajia jo ennestään. Jatkamme tätä käytäntöä myös tänä vuonna.
Kesätyön päätyttyä kesätyöntekijöillä voi myös olla mahdollisuus jatkaa työskentelyä Keskimaalla. Esimerkiksi monet opiskelijat ovat jatkaneet työskentelyä opintojensa ohella kesätyön jälkeen. Hakemuksia käsitellään heti niiden saavuttua, ja paikkoja täytetään jo hakuprosessin aikana.
− Jos haluaa parantaa työllistymismahdollisuuksiaan, kannattaa hakea ripeästi ja miettiä voisiko työskennellä kesällä Jyväskylän ulkopuolella, sillä kilpailu pienempien paikkakuntien kesätyöpaikoista on Jyväskylän seutua vähäisempää.
Keskimaan tarjoamat kesätyöt sopivat monen ikäisille, kokeneille, vähemmän kokemusta omaaville sekä heille, jotka haluavat vaihtaa työpaikkaa tai alaa, yläikärajaa ei ole. 15–17-vuotiaille tarkoitettu kahden viikon Tutustu ja tienaa -kesäharjoitteluhaku avautuu 2.3.2026.
Kesätyöntekijät antavat kiitosta
Keskimaa tekee vuosittain kesätyöntekijöilleen kyselyn, jolla kartoitetaan heidän kokemuksiaan kesätyöstä. Palautteiden avulla pyritään jatkuvasti parantamaan kesätyökokemusta. Kyselyn perusteella on esimerkiksi parannettu työpaikkaohjaajien ja perehdyttäjien osaamista, laadittu selkeitä perehdytyssuunnitelmia ja lisätty aktiivista palautteenantoa.
− Olemme tehneet määrätietoista työtä, jotta kesätyöntekijämme saisivat mahdollisimman hyvät kokemukset työelämästä. Haluamme tarjota kannustavia ja positiivisia kokemuksia, jotka lisäävät kiinnostusta palvelualalla työskentelyyn myös tulevaisuudessa.
Kesän 2025 kesätyökyselyn tulokset lämmittävät mieltä: kesätyöntekijät kokivat olonsa tervetulleeksi (asteikolla 1–4 nuoret antoivat 3,82 arvosanan), turvalliseksi (3,82) ja kokivat saavansa tukea onnistuakseen tehtävissään (3,83).
− Avoimista kommenteista nousi selvästi esiin vahva kiitollisuus ja tyytyväisyys kesätyökokemukseen sekä perehdytykseen. Suurin osa vastaajista koki työympäristön turvalliseksi, kannustavaksi ja yhteisölliseksi, ja erityisesti työporukan ystävällisyys sekä hyvä yhteishenki mainittiin toistuvasti.
Kyselyn yksittäisissä kommenteissa tuotiin esiin toiveita monipuolisemmista työtehtävistä sekä perehdytyksen ja ohjeistuksen kehittämisestä. Myös henkilöstöetujen käyttöönottoon ja teknisiin asioihin liittyviä haasteita mainittiin.
Avoimia palautteita:
”Ennen kaikkea pidin loistavasta työilmapiiristä, jonka työkaverit loivat. Pidin kovasti myös itse työstä ja työtehtävien monipuolisuudesta. Sain kesätyöpaikassani myös paljon palautetta, joka motivoi paljon. Perehdytys oli myös paras mitä olen saanut.”
”Eniten pidin siitä, että jokainen työpäivä oli erilainen: joka päivä oli uusia tuotteita hyllytettävänä ja kahta samanlaista päivää ei ollut. Lisäksi työkaverit ottivat hyvin minut vastaan ja yleinen työilmapiiri oli hyvä.”
Keskimaan kesätöitä voi hakea 15.2.2026 saakka osoitteessa keskimaa.fi/kesätyö.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaisamaria ThusberghenkilöstöjohtajaPuh:010 767 3015kaisamaria.thusberg@sok.fi
Kuvat
Linkit
Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä noin 760 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 143 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme yli 2000 keskisuomalaista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Keskimaa
Ravintola Revolution uudistetaan tammikuun 2026 aikana18.12.2025 09:58:00 EET | Tiedote
Ravintola Revolution Jyväskylän keskustassa päivitetään tammikuussa. Vuosien suosio on jättänyt jälkensä tiloihin ja nyt on aika uudistaa pinnat vastaamaan asiakkaiden odotuksia. Revolution palvelee asiakkaita vielä lauantaina 3.1., jonka jälkeen ovet suljetaan sunnuntaista 4.1.2026 alkaen remontin ajaksi.
Sale Kyyjärven uudistus on valmis – avajaisia juhlitaan 17.12. alkaen16.12.2025 08:57:15 EET | Tiedote
Kyyjärvellä Kauppakeskus Paletissa sijaitseva Sale Kyyjärvi on kokenut perusteellisen uudistuksen, jonka ansiosta myymälä tarjoaa nyt entistäkin viihtyisämmän ja sujuvamman asiointikokemuksen. Uudistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa kuunneltiin asiakkaiden toiveita, panostettiin energiatehokkuuteen sekä henkilökunnan työolosuhteiden kehittämiseen.
Osuuskauppa Keskimaan hallitus vuodelle 2026 on valittu11.12.2025 11:17:32 EET | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaan hallintoneuvoston kokouksessa 10.12.2025 valittiin hallitus ja hallintoneuvoston puheenjohtajat vuodelle 2026. Keskimaan hallituksen kokoonpanoon ei tullut muutoksia.
Keskimaan edustajiston syyskokouksen henkilövalinnat8.12.2025 12:57:02 EET | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaan edustajisto kokoontui syyskokoukseen torstaina 4.12.2025. Kokouksessa tehtiin päätöksiä hallintoneuvoston henkilövalinnoista, hallinnon palkkioista sekä tilintarkastajan valinnasta. Keskimaan hallintoneuvostoon kuuluu 21 jäsentä, joista 1/3 on vuosittain erovuorossa. Hallintoneuvoston jäsenen toimintakausi on kolme vuotta.
Prisma Keljon uudistus on valmis – entistä sujuvampaa ja viihtyisämpää asiointia3.12.2025 08:45:00 EET | Tiedote
Prisma Keljon laaja uudistus on valmistunut aikataulussa, ja myymälän avajaisia juhlistetaan 3.–7.12. Myymälän päivittäistavaraosasto on laajentunut lähes 500 neliömetrillä. Palvelut ja tilaratkaisut on kehitetty vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita, ja energiatehokkuutta on parannettu merkittävästi. Lisäksi parkkihallin toiminnallisuuksia on uudistettu, jotta pysäköinti olisi entistä helpompaa ja sujuvampaa kaikille asiakkaille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme