Keskimaan kesätyönhaku avautui – avoinna satoja paikkoja!

– Kesäsesongin aikana tarvitsemme kesätyöntekijöitä mukaan tekemään kesästä sujuvaa ja mukavaa, niin asiakkaille kuin työyhteisöillemme. Kesätyöntekijät ovat tärkeä osa arkea kaupoissa, liikennemyymälöissä, ravintoloissa ja hotelleissa, mahdollistaen hyvän palvelun kesäasiakkaille ja ansaitut lomat vakituisille työntekijöille, avaa Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg.

Kesätyöpaikkoja on tarjolla kaikilla Keski-Suomen paikkakunnilla, joilla Keskimaalla on toimipaikkoja. Pääsääntöisesti kesätöihin haetaan 18 vuotta täyttäneitä työntekijöitä. Myös alle 18-vuotiaat alan opiskelijat (esim. tarjoilija-, kokki- tai merkonomiopiskelijat) voivat hakea kesätöihin.

− Keskimaalla kaikki kesätyöntekijät saavat kattavan ja järjestelmällisen perehdytyksen. Lisäksi he pääsevät hyödyntämään S-ryhmän monipuolisia henkilöstöetuja. Viime vuonna annoimme kesätyöntekijöille asiakasomistajuuden lahjaksi – noin 150 otti lahjan vastaan, ja osa oli asiakasiomistajia jo ennestään. Jatkamme tätä käytäntöä myös tänä vuonna.

Kesätyön päätyttyä kesätyöntekijöillä voi myös olla mahdollisuus jatkaa työskentelyä Keskimaalla. Esimerkiksi monet opiskelijat ovat jatkaneet työskentelyä opintojensa ohella kesätyön jälkeen. Hakemuksia käsitellään heti niiden saavuttua, ja paikkoja täytetään jo hakuprosessin aikana.

− Jos haluaa parantaa työllistymismahdollisuuksiaan, kannattaa hakea ripeästi ja miettiä voisiko työskennellä kesällä Jyväskylän ulkopuolella, sillä kilpailu pienempien paikkakuntien kesätyöpaikoista on Jyväskylän seutua vähäisempää.

Keskimaan tarjoamat kesätyöt sopivat monen ikäisille, kokeneille, vähemmän kokemusta omaaville sekä heille, jotka haluavat vaihtaa työpaikkaa tai alaa, yläikärajaa ei ole. 15–17-vuotiaille tarkoitettu kahden viikon Tutustu ja tienaa -kesäharjoitteluhaku avautuu 2.3.2026.

Kesätyöntekijät antavat kiitosta

Keskimaa tekee vuosittain kesätyöntekijöilleen kyselyn, jolla kartoitetaan heidän kokemuksiaan kesätyöstä. Palautteiden avulla pyritään jatkuvasti parantamaan kesätyökokemusta. Kyselyn perusteella on esimerkiksi parannettu työpaikkaohjaajien ja perehdyttäjien osaamista, laadittu selkeitä perehdytyssuunnitelmia ja lisätty aktiivista palautteenantoa.

− Olemme tehneet määrätietoista työtä, jotta kesätyöntekijämme saisivat mahdollisimman hyvät kokemukset työelämästä. Haluamme tarjota kannustavia ja positiivisia kokemuksia, jotka lisäävät kiinnostusta palvelualalla työskentelyyn myös tulevaisuudessa.

Kesän 2025 kesätyökyselyn tulokset lämmittävät mieltä: kesätyöntekijät kokivat olonsa tervetulleeksi (asteikolla 1–4 nuoret antoivat 3,82 arvosanan), turvalliseksi (3,82) ja kokivat saavansa tukea onnistuakseen tehtävissään (3,83).

− Avoimista kommenteista nousi selvästi esiin vahva kiitollisuus ja tyytyväisyys kesätyökokemukseen sekä perehdytykseen. Suurin osa vastaajista koki työympäristön turvalliseksi, kannustavaksi ja yhteisölliseksi, ja erityisesti työporukan ystävällisyys sekä hyvä yhteishenki mainittiin toistuvasti.

Kyselyn yksittäisissä kommenteissa tuotiin esiin toiveita monipuolisemmista työtehtävistä sekä perehdytyksen ja ohjeistuksen kehittämisestä. Myös henkilöstöetujen käyttöönottoon ja teknisiin asioihin liittyviä haasteita mainittiin.

Avoimia palautteita:

”Ennen kaikkea pidin loistavasta työilmapiiristä, jonka työkaverit loivat. Pidin kovasti myös itse työstä ja työtehtävien monipuolisuudesta. Sain kesätyöpaikassani myös paljon palautetta, joka motivoi paljon. Perehdytys oli myös paras mitä olen saanut.”

”Eniten pidin siitä, että jokainen työpäivä oli erilainen: joka päivä oli uusia tuotteita hyllytettävänä ja kahta samanlaista päivää ei ollut. Lisäksi työkaverit ottivat hyvin minut vastaan ja yleinen työilmapiiri oli hyvä.”

Keskimaan kesätöitä voi hakea 15.2.2026 saakka osoitteessa keskimaa.fi/kesätyö.