Turun Osuuskauppa tarjoaa ihan tavallisia kesätöitä

Tähän aikaan vuodesta linjat käyvät kuumina, kun nuoret hakevat vimmatusti unelmien kesätyöpaikkaansa. Me Turun Osuuskaupassa palkkaamme tänä vuonna reilut 400 kesätyöntekijää työskentelemään toimipaikoissamme ympäri Varsinais-Suomea esimerkiksi Turussa, Raisiossa, Naantalissa ja Uudessakaupungissa.

-S-ryhmä on Suomen suurin työnantaja. Meillä on siis iso vastuu tarjota nuorille hyvä startti työelämään. Olemme kyllästyneitä epärealistiseen viestintään ihan tavallisista työpaikoista. Tavalliset työt ja niiden tekijät ovat tärkeä osa arkeamme ja siksi tarjoamme myös kesäksi ihan tavallisia töitä, sanoo Turun Osuuskaupan henkilöstöjohtaja Tomi Kielo.

Huippuhenkilöstöedut myös kesätyöntekijöille? Meillä tämä on ihan perusjuttu.

Emme halua antaa töistä epärealistista kuvaa, vaan nostaa ”tavallisen” rimaa. Meillä esimerkiksi on ihan perus, että myös kesätyöntekijät saavat huippuhenkilöstöedut ja rutkasti avuliaita työkavereita kollegoikseen.

-Moni saattaa yllättyä, kuinka hyvät henkilöstöedut kesätyöntekijämme saavatkaan. Työntekijä saa henkilökuntaedut käyttöönsä, kun hän sopii vähintään kuukauden työsuhteen kanssamme. Henkilöstöetumme ovat Suomen laajimmat ja alennukset saa käyttöön kaikille samassa taloudessa asuville. Alennusta saa mm. ruokakaupasta, ravintoloista, Sokokselta ja hotelliöistä, jatkaa Kielo.

Turun Osuuskaupan kesätyöhaku alkaa 2.1.

Kesätyöhaku on käynnissä 2.–25.1. Saariston työpaikkoja voi hakea vielä 31.1. saakka

Tarjoamme lisäksi sadoille nuorille mahdollisuuden Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelmaan. Tämä kahden viikon harjoittelujakso on suunnattu 15–17-vuotiaille peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille, TUVA- ja TELMA-koulutuksiin osallistuville sekä lukiolaisille. Haku on käynnissä 16.2.–1.3.