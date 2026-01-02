Sisä-Suomen elinvoimakeskus aloitti toimintansa
Vuoden 2026 alussa käynnistynyt Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueita. Elinvoimekeskuksessa työskentelee noin 190 asiantuntijaa Tampereella ja Hämeenlinnassa.
Hämeen alueella muutos on merkittävä:
- Kanta-Häme yhdistyi Pirkanmaan kanssa muodostaen Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen.
- Päijät-Häme liittyi Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kanssa Kaakkois-Suomen elinvoimakeskukseen.
- Hämeen ELY-keskuksen tehtävät siirtyivät valtakunnalliselle Lupa- ja valvontavirastolle sekä kahdelle uudelle elinvoimakeskukselle.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus vastaa alueen kehittämisestä muun muassa elinkeinojen ja osaamisen, maahanmuuton ja kotoutumisen, maatalouden ja maaseudun, liikenteen ja tienpidon sekä luonnon monimuotoisuuden osalta. Lisäksi keskuksella on valtakunnallisia tehtäviä, kuten liikenteen asiakaspalvelut, lupatehtävät ja ilmastosuunnitelman toimenpiteet.
Ympäristön lupa- ja valvontatehtävät siirtyivät Lupa- ja valvontavirastolle, ja joukkoliikenteen tehtävät Traficomille.
Ylijohtaja Juha Sammallahti: ELY-keskus jää historiaan – työ jatkuu elinvoimakeskuksessa
"Vaikka organisaatiot muuttuvat, palvelumme jatkuvat. Olemme jatkossakin lähellä ihmisiä, yrityksiä ja yhteistyökumppaneita. Muutosvaiheen aikana vahvistamme yhteistyötä ja vuoropuhelua kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi."
Yhteyshenkilöt
Juha Sammallahtiylijohtaja, Sisä-Suomen elinvoimakeskusPuh:0295036210juha.sammallahti@elinvoimakeskus.fi
Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen viestintä
Vaihteen puhelinnumero 0295 036 100
Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
