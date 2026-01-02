Sisä-Suomen elinvoimakeskus

Sisä-Suomen elinvoimakeskus aloitti toimintansa

2.1.2026 13:53:48 EET | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Vuoden 2026 alussa käynnistynyt Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueita. Elinvoimekeskuksessa työskentelee noin 190 asiantuntijaa Tampereella ja Hämeenlinnassa.

Sininen tausta, jossa pilviä. Keskellä logo ja teksti "Elinvoimakeskus".

Hämeen alueella muutos on merkittävä:

  • Kanta-Häme yhdistyi Pirkanmaan kanssa muodostaen Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen.
  • Päijät-Häme liittyi Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kanssa Kaakkois-Suomen elinvoimakeskukseen.
  • Hämeen ELY-keskuksen tehtävät siirtyivät valtakunnalliselle Lupa- ja valvontavirastolle sekä kahdelle uudelle elinvoimakeskukselle.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus vastaa alueen kehittämisestä muun muassa elinkeinojen ja osaamisen, maahanmuuton ja kotoutumisen, maatalouden ja maaseudun, liikenteen ja tienpidon sekä luonnon monimuotoisuuden osalta. Lisäksi keskuksella on valtakunnallisia tehtäviä, kuten liikenteen asiakaspalvelut, lupatehtävät ja ilmastosuunnitelman toimenpiteet.

Ympäristön lupa- ja valvontatehtävät siirtyivät Lupa- ja valvontavirastolle, ja joukkoliikenteen tehtävät Traficomille.

Ylijohtaja Juha Sammallahti: ELY-keskus jää historiaan – työ jatkuu elinvoimakeskuksessa

"Vaikka organisaatiot muuttuvat, palvelumme jatkuvat. Olemme jatkossakin lähellä ihmisiä, yrityksiä ja yhteistyökumppaneita. Muutosvaiheen aikana vahvistamme yhteistyötä ja vuoropuhelua kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi."

Yhteyshenkilöt

Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen viestintä

Vaihteen puhelinnumero 0295 036 100

Kuvat

Kartta, jossa on merkitty Tampere ja Hämeenlinna Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen alueella.
Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen aluekartta.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.

