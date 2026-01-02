Sisä-Suomen elinvoimakeskus aloitti toimintansa

Hämeen alueella muutos on merkittävä:

Kanta-Häme yhdistyi Pirkanmaan kanssa muodostaen Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen.

Päijät-Häme liittyi Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kanssa Kaakkois-Suomen elinvoimakeskukseen.

Hämeen ELY-keskuksen tehtävät siirtyivät valtakunnalliselle Lupa- ja valvontavirastolle sekä kahdelle uudelle elinvoimakeskukselle.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus vastaa alueen kehittämisestä muun muassa elinkeinojen ja osaamisen, maahanmuuton ja kotoutumisen, maatalouden ja maaseudun, liikenteen ja tienpidon sekä luonnon monimuotoisuuden osalta. Lisäksi keskuksella on valtakunnallisia tehtäviä, kuten liikenteen asiakaspalvelut, lupatehtävät ja ilmastosuunnitelman toimenpiteet.

Ympäristön lupa- ja valvontatehtävät siirtyivät Lupa- ja valvontavirastolle, ja joukkoliikenteen tehtävät Traficomille.

Ylijohtaja Juha Sammallahti: ELY-keskus jää historiaan – työ jatkuu elinvoimakeskuksessa

"Vaikka organisaatiot muuttuvat, palvelumme jatkuvat. Olemme jatkossakin lähellä ihmisiä, yrityksiä ja yhteistyökumppaneita. Muutosvaiheen aikana vahvistamme yhteistyötä ja vuoropuhelua kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi."