Suomen Kennelliitto ry

Kerttu, Sisu ja Hilla suosituimmat koiran kutsumanimet vuonna 2025

5.1.2026 09:34:41 EET | Suomen Kennelliitto ry | Tiedote

Jaa

Niin kuin ihmistenkin nimissä, on myös koirien kutsumanimissä erilaisia trendejä. Perinteisten koiran kutsumanimien rinnalla koirille annetaan yhä useammin ihmisten niminä suosittuja nimiä.

Koirille annetaan yhä useammin samoja nimiä kuin ihmisille.
Koirille annetaan yhä useammin samoja nimiä kuin ihmisille. Ida Lehtonen/IdaPhotos

Kennelliiton jäsenilleen tarjoamaan Omakoira-mobiilisovellukseen on tallennettu kaikkiaan yli 70 000 koiran kutsumanimet. Vuonna 2025 koirien suosituimmat kutsumanimet olivat Kerttu, Sisu ja Hilla. Vuonna 2024 suosituimmat koiran kutsumanimet olivat Luna, Kerttu ja Sulo.

Kymmenen suositumman koiran kutsumanimen joukkoon sijoittuivat vuonna 2025 myös Alma, Bella, Helmi, Lilli, Martta, Mimmi ja Lumi.

Useimmilla Kennelliiton rotukoirarekisteriin ilmoitetuilla koirilla on pidempi nimi, jossa on mukana sekä kasvattajan kennelnimi että koiran yksilöivä nimi, joka voi olla sama kuin koiran kutsumanimi. Lisätietoa Kennelliittoon rekisteröityjen koirien nimistä löytyy täältä.

Kennelliiton Omakoira-mobiilisovelluksen nimitietoja on hyödyntänyt vuonna 2025 myös Helsingin yliopisto päivittäessään koirien nimipäiväkalenterit vuodelle 2027. Viime vuosien suosituista nimistä uusia kalenteriin lisättäviä nimiä ovat muun muassa Alma, Lilli, Lumi, Luna ja Sisu.

Avainsanat

koiran nimisuosituimmat koirannimetkoirien nimipäiväkalenteriomakoira-mobiiilisovellus

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Ida Lehtonen/IdaPhotos
Lataa

Liitteet

Linkit

Suomen Kennelliito - Hyvää elämää koiran kanssa

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry on vuonna 1889 perustettu koira-alan asiantuntijajärjestö sekä koirien kasvattajien, omistajien ja harrastajien edunvalvoja. Meillä on noin 123 000 jäsentä. Edistämme rekisteröityjen rotukoirien kasvattamista ja käyttöä sekä koirien hyvinvointia ja koiranpidon edellytyksiä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kuva: Jari Niskanen

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Kennelliitto ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye