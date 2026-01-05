Kerttu, Sisu ja Hilla suosituimmat koiran kutsumanimet vuonna 2025
Niin kuin ihmistenkin nimissä, on myös koirien kutsumanimissä erilaisia trendejä. Perinteisten koiran kutsumanimien rinnalla koirille annetaan yhä useammin ihmisten niminä suosittuja nimiä.
Kennelliiton jäsenilleen tarjoamaan Omakoira-mobiilisovellukseen on tallennettu kaikkiaan yli 70 000 koiran kutsumanimet. Vuonna 2025 koirien suosituimmat kutsumanimet olivat Kerttu, Sisu ja Hilla. Vuonna 2024 suosituimmat koiran kutsumanimet olivat Luna, Kerttu ja Sulo.
Kymmenen suositumman koiran kutsumanimen joukkoon sijoittuivat vuonna 2025 myös Alma, Bella, Helmi, Lilli, Martta, Mimmi ja Lumi.
Useimmilla Kennelliiton rotukoirarekisteriin ilmoitetuilla koirilla on pidempi nimi, jossa on mukana sekä kasvattajan kennelnimi että koiran yksilöivä nimi, joka voi olla sama kuin koiran kutsumanimi. Lisätietoa Kennelliittoon rekisteröityjen koirien nimistä löytyy täältä.
Kennelliiton Omakoira-mobiilisovelluksen nimitietoja on hyödyntänyt vuonna 2025 myös Helsingin yliopisto päivittäessään koirien nimipäiväkalenterit vuodelle 2027. Viime vuosien suosituista nimistä uusia kalenteriin lisättäviä nimiä ovat muun muassa Alma, Lilli, Lumi, Luna ja Sisu.
