Digituki vakiintuu S-Pankin pysyväksi palveluksi – jo yli 20 000 asiakasta saanut apua tuesta
S-Pankki vakinaistaa digitukipalvelunsa osaksi asiakaspalvelua ensi vuoden alusta. Digituki on keskittynyt auttamaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käytössä ja ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. S-Pankin asiakkaat ovat kokeneet palvelun hyödylliseksi ja apua ovat kokeilujakson aikana hakeneet kaiken ikäiset asiakkaat.
Digitukipalvelun kokeilu käynnistyi kesällä 2025 osana S-Pankin digiopastuksen kehittämistä. Pilotin aikana digituki on auttanut jo yli 20 000 asiakasta muun muassa S-mobiilin käytössä sekä huijausyrityksiin liittyvissä tilanteissa. Asiakkaat ovat kiittäneet palvelua rauhallisesta, selkeästä ja asiantuntevasta opastuksesta.
”Digitukea tarvitsevat kaikenikäiset asiakkaat”, kertoo asiakaspalvelujohtaja Sari Hammari.
”Keski-ikäiset ja iäkkäämmät asiakkaat muodostavat suurimman osan pidempikestoisista kontakteista, erityisesti silloin kun digialustojen käyttö ei ole varmaa, mutta paljon apua kaipaavat myös nuoret ja nuoret aikuiset, joilla ei ole vielä kokemusta pankkiasioinnista.”
Kolme kysytyintä teemaa ovat olleet huijaukset ja tietoturva, S-mobiilin asennus ja käyttö sekä haasteet verkkopankkiin. Muita usein esiintyviä tarpeita ovat arjen perusasiat digikanavissa, laitteiden käyttöön liittyvät haasteet sekä e-laskut ja tunnistautuminen.
”Kun opastamme kerralla kunnolla, asiakkaan osaaminen ja varmuus kasvavat. Se on hyvää palvelua tänään ja sujuvampaa asiointia huomenna”, Hammari sanoo.
Digituki jatkaa kehittymistä myös palvelun vakinaistamisen jälkeen. Oma digitukipuhelinlinja säilyy, verkkoviesteihin vastataan entistä sujuvammin ja kevyttä digiopastusta pilotoidaan eri toimipisteissä vuoden aikana.
”Kun digituki ja digiopastus täydentävät toisiaan, asiakkaat saavat apua nopeammin ja jonotusajat lyhenevät. Tämä ei tarkoita hätiköintiä, vaan sitä, että voimme keskittyä asiakkaiden muihin tarpeisiin entistä paremmin”, kertoo kehityspäällikkö Jaana Meritähti.
Lisätietoja:
S-Pankin viestintä
010 767 9300
viestinta@s-pankki.fi
