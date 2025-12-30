Lidlin kesätyöhaku on auki – tarjolla satoja tehtäviä ympäri Suomea
Lidlin myymälöissä ja kolmessa jakelukeskuksessa on avoinna 855 työpaikkaa kesälle 2026. Haku on käynnissä 5.1.–21.1. Viime kesän konkareita palkataan lisäksi noin 200 henkilöä. Valtaosa kesätyöntekijöistä pääsee työskentelemään myyjän tehtävissä sekä keräilemään tuotteita jakelukeskuksessa, mutta myös hallinnollisiin tehtäviin jakelukeskuksiin ja pääkonttorille palkataan muutamia työntekijöitä.
Myymälässä työskentelyn perustehtäviin kuuluvat asiakaspalvelu, kassatyö ja myymälän yleisestä siisteydestä huolehtiminen. Myös muita tehtäviä, kuten kuorman purkua ja tuotteiden esillepanoa on luvassa kesän aikana. Jakelukeskuksen logistiikassa varastotyöhön kuuluu tuotteiden keräily myymälöihin.
Avoimia paikkoja on yhteensä 855. Tyypillisesti yhteen myymälään palkataan 2–5 kesätyöntekijää, mutta vilkkaimpiin myymälöihin palkataan jopa 10 kesätyöntekijää. Jakelukeskuksissa tarve on kymmenille logistiikkatyöntekijöille. Lisäksi hallinnollisiin tehtäviin jakelukeskuksiin ja pääkonttorille palkataan muutamia henkilöitä.
Yhteensä Lidl palkkaa yli tuhat kesätyöntekijää, sillä viime kesän kesätyöntekijöistä noin 200 palaa Lidliin myös kesällä 2026.
– Kesätyöntekijät ovat kesäsesongin tärkeä tukipilari. He varmistavat asiakaspalvelun korkean tason, mahdollistavat vakituisten työntekijöiden lomailun ja tuovat uutta energiaa tiimeihin. Meiltä saatu monipuolinen työkokemus on nuorille merkityksellistä sekä hyvä startti työuralle, sanoo Lidlin rekrytointipäällikkö Marika Ahokas.
Kaikki avoimet tehtävät ovat Lidlin verkkosivulla https://tyopaikat.lidl.fi/kesatyo, jossa tehtäviä myös haetaan. Haku on käynnissä 21.1.2026 asti. Työt alkavat tyypillisesti touko-kesäkuussa ja kestävät elokuulle.
Haku Tutustu ja tienaa -kesäharjoitteluun on käynnissä myöhemmin keväällä, 13.–19.4. Harjoittelu on suunnattu 14–17-vuotiaille koululaisille. Tutustu työelämään ja tienaa on Kaupan liiton ja Palvelualan ammattiliiton tukema kesäharjoitteluohjelma, jonka tavoitteena on tukea nuorten mahdollisuuksia tutustua työelämään.
Lidl on suosittu työpaikka
Viime kesän kesätyöpaikkailmoitus Lidleihin oli Duunitorilla luetuin työpaikkailmoitus*. Kiinnostus näkyi myös hakijamäärässä, sillä hakemuksia tuli 10 000 enemmän kuin aiempana vuonna.
Lidlin rekrytointipäällikkö vinkkaa kesätöitä hakeville panostamaan hakemuksessa omaan persoonaan. Tekstissä tulisi osoittaa aito motivaatio juuri Lidlissä työskentelyyn.
– Nettisivullamme voi tutustua arvoihimme ja vastuullisuustyöhömme. Esimerkiksi tutustumalla niihin ja kertomalla, mitä ne sinulle merkitsevät työssä, voi erottautua positiivisesti suuresta hakijajoukosta, Ahokas sanoo.
*Duunitori listasi eniten lukukertoja keränneet kesätyöpaikkailmoitukset: Suosituimmat kesätyöpaikat 2025 – nämä työnantajat kiinnostavat - Duunitori https://duunitori.fi/tyoelama/suosituimmat-kesatyopaikat2025
