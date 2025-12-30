Lidlin kesätyöhaku on auki – tarjolla satoja tehtäviä ympäri Suomea

Lidliltä kaikkien aikojen ale – koko heviosasto alennuksessa tammikuun 30.12.2025 10:24:51 EET | Tiedote

Lidl tekee tammikuussa ison satsauksen ja kannustaa suomalaisia terveellisemmän ruokailun pariin: kaikkien hedelmien ja vihannesten hinnat lasketaan, myymälöihin lisätään yhteistyössä WWF Suomen kanssa opasteita ympäristöystävällisemmän ja terveellisemmän ruoan pariin ja vuoden ensimmäisellä viikolla järjestetään vegeviikot. Hedelmät ja vihannekset ovat jopa 30 prosentin alennuksessa koko tammikuun.