Vihreiden Tynkkynen: Suomessa on uuden perustulokokeilun aika

Irlanti kokeili vuosina 2022–25 perustuloa noin 2 000 taiteilijalle (Basic Income for the Arts). Kokeilussa mukana olleet taiteilijat saivat 1 300 €/kk ilman erillisiä ehtoja.

”Irlannin perustulokokeilun kokemukset ovat rohkaisevia sekä osallistuneiden ihmisten että yhteiskunnan kannalta. Kokeiluun osallistuneiden ihmisten hyvinvointi parani, ja he pystyivät keskittymään taiteen tekemiseen paremmin – ja tienaamaan sillä enemmän”, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kuvailee.

Kokeilu maksoi Irlannin valtiolle noin 35 miljoonaa euroa vuodessa. Kasvaneiden verotulojen ja muissa sosiaalimenoissa saatujen säästöjen takia vuotuinen nettokustannus jäi kuitenkin vain runsaaseen 20 miljoonaan euroon.

”Jokainen Irlannin perustulokokeiluun käytetty euro tuotti selvityksen mukaan yhteiskunnalle hyötyjä 1,4 euroa. Kokeilu oli siis nettona yhteiskuntataloudellisesti kannattava”, Tynkkynen muistuttaa.

Suomessa kokeiltiin perustuloa vuosina 2017–18. Vaikka kokeilu tuotti hyödyllistä tietoa, se oli toteutustavaltaan ja laajuudeltaan liian niukka, jotta sen perusteella olisi voinut vielä vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

”Vihreät korostavat, että vastuullisen päätöksenteon pitää perustua tutkimustietoon ja muuhun näyttöön. Kokeilut tarjoavat perustulon kaltaisista isoista uudistuksista arvokasta tietoa, jonka perusteella poliitikot kykenevät tekemään punnittuja päätöksiä”, Tynkkynen painottaa.

Tynkkynen katsoo, että Suomessa on nyt uuden perustulokokeilun aika. Hän esittää, että kokeilu sisällytetään seuraavaan hallitusohjelmaan ja toteutetaan seuraavalla hallituskaudella.

”Irlannin esimerkki osoittaa, että merkityksellinen perustulokokeilu on mahdollista toteuttaa maltillisin valtiontaloudellisin kustannuksin – ja tuottaen samalla nettona yhteiskunnalle hyötyä. Seuraavan hallituksen ohjelmaan tulee kirjata uusi perustulokokeilu, jossa sovelletaan sekä Suomen aiemman että Irlannin tuoreen kokeilun tuloksia”, Tynkkynen päättää.

Irlannin perustulokokeilun vaikutuksia on arvioitu maan kulttuuri-, viestintä- ja urheiluministeriön tilaamassa selvityksessä. Alma Economicsin laatima selvitys on julkaistu nimellä Cost-benefit analysis for the Basic Income for the Arts.