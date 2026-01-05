Biologisten lääkkeiden lääkevaihdon käyttöönotto on edennyt suunnitellusti

Biologisten lääkkeiden lääkevaihto apteekeissa käynnistyi huhtikuussa 2024, kun laskimotukosten estoon ja hoitoon käytettävät enoksapariinivalmisteet tulivat ensimmäisinä biologisina lääkkeinä apteekissa toteutettavan lääkevaihdon piiriin. Tammikuussa 2025 lääkevaihto laajeni insuliineja lukuun ottamatta kaikkiin muihin biologisiin lääkkeisiin, joilla hoidetaan esimerkiksi reumaa, psoriasista, astmaa ja tulehduksellisia suolistosairauksia.

Diabeteksen hoidossa käytettäviin insuliineihin lääkevaihto laajeni kahdessa erässä. Glargininsuliinien lääkevaihto alkoi 1.4.2025. Muihin pitkävaikutteisiin insuliineihin lääkevaihto laajeni 1.1.2026. Lyhytvaikutteiset insuliinit eivät kuulu lääkevaihdon piiriin.

– Biologisten lääkkeiden lääkevaihdon käyttöönotto on edennyt Fimean näkökulmasta hallitusti, kertoo yksikön päällikkö Jukka Sallinen Fimeasta.

Biologisten lääkevaihto on tuonut säästöjä

Biologisten lääkkeiden lääkevaihdolla on haluttu lisätä hintakilpailua ja vähentää lääkekorvauskustannuksia.

Kelan julkaisemien tietojen mukaan biologisten lääkkeiden hintakilpailua edistävät toimet näyttävät toimineen ja alentavan korvauskustannuksia merkittävästi.

– Ennakkoarviomme mukaan niiden biologisten lääkkeiden lääkekorvausmenot, joille löytyy biosimilaari, tulevat olemaan vuonna 2025 noin 41 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna 2022, Kelan tutkimusblogissa todetaan.

Kelan tarkastelu koskee tammi–syyskuuta 2025, jolloin vaihdon piirissä ovat olleet kaikki muut biologiset lääkkeet kuin insuliinit. Huhti-syyskuun 2025 ajalta mukana tarkastelussa ovat myös glargininsuliinit.

Laiteneuvonnalla varmistetaan turvallinen lääkevaihto

Biologinen lääke on valmiste, jonka vaikuttava aine on biologinen aine. Biologinen lääke annetaan yleensä infuusiona laskimoon tai pistoksena ihon alle. Biologisten lääkkeiden lääkemääräykset ovat voimassa vain vuoden kerrallaan.

Biosimilaari on yhtä tehokas ja yhtä turvallinen kuin alkuperäinen biologinen lääke. Se sisältää samaa vaikuttavaa ainetta kuin alkuperäislääke. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea määrittelee keskenään vaihtokelpoiset biologiset lääkkeet neljä kertaa vuodessa.

Alkuperäisen biologisen lääkkeen ja biosimilaarin antolaitteiden toiminta voi erota toisistaan. Vaihtokelpoisten valmisteiden antolaitteet ovat kuitenkin siinä määrin samankaltaisia, että vaihto voidaan toteuttaa turvallisesti apteekin farmaseuttisen henkilökunnan antaman laiteneuvonnan jälkeen. Apteekit opastavat antolaitteiden käytössä. Lääkehoitoon liittyvistä asioista kannattaa keskustella hoitavan lääkärin kanssa.

Alle 18-vuotiaiden potilaiden biologisia lääkkeitä ei vaihdeta apteekissa. Fimean lääkehaun avulla voi tarkistaa, mitkä lääkkeet ovat biologisia lääkkeitä.

Lue lisää

