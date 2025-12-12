Tjäreborgin uusi kampanjakonsepti: Lomia joiden et soisi loppuvan

Yleismaailmallinen tunne ja ainutlaatuiset tuotteet

Kampanja lanseerataan ajankohtana, jolloin matkustusinto on korkealla, elämyksiä arvostetaan ja yhä useampi etsii juuri sellaisia läsnäolon hetkiä, joita loma parhaimmillaan tarjoaa.

– Uusi monikanavainen kampanjakonsepti on paljon enemmän kuin esittely palveluistamme. Se sanoittaa tunteen, joka on useimmille meistä varsin tuttu: loman loppuminen on haikeaa ja lomatunnelman toivoisi jatkuvan loputtomiin, sanoo Jessica Virtanen, Tjäreborgin maajohtaja.

Kolme uutta mainoselokuvaa sekä runsaasti digitaalisia ja sosiaalisen median sisältöjä on suunniteltu herättämään huomiota, innostamaan kesäloman suunnitteluun ja synnyttämään vahvaa sitoutumista brändiin.

– Mainoselokuvat ovat pieniä tarinoita juuri siitä hetkestä, kun loma on päättymässä. Samaan aikaan ne ovat myös näyttävät, mistä tunne syntyy – lomailun helppoudesta, mukavista hotellihuoneista, henkilökohtaisesta palvelusta ja pienistä hetkistä maskottiemme Lollon & Bernien kanssa. Monille ne edustavat juuri sitä pientä ekstraa, josta on vaikea luopua, jatkaa Virtanen.

Tietoa kampanjasta

Kampanjakonsepti on tuotettu yhteistyössä kaikille NLTG-konsernin pohjoismaisille matkanjärjestäjille. Kampanja lanseerattiin 25.12., ja se näkyy laajasti televisiossa, suoratoistopalveluissa, sosiaalisessa mediassa, digitaalisissa kanavissa, ulkomainonnassa, elokuvateattereissa sekä printtimedioissa.

Kampanjaidean takana on tanskalainen Robert/Boisen & Like-minded, ja se pohjautuu toimiston 2000-luvun alussa kehittämään Ferier du ikke vil hjem fra -konseptiin. Nyt konsepti saa täysin uuden elämän ja luovan ilmeen tiiviissä yhteistyössä ruotsalaisen Perfect Foolsin ja Nordic Leisure Travel Groupin oman inhouse-tuotantotiimin kanssa.

Mainoselokuvat on tuottanut Bacon Production, ja ne julkaistaan 25, 15 ja 6 sekunnin versioina. Kuvaukset on tehty Kreikan Rodoksella, joka on yksi Tjäreborgin suosituimmista kesälomakohteista.

Mainoselokuvien tarinoissa lapsiperhe yrittää Sunwing-hotellihuoneessa teljetä oven matkalaukuilla ja rantakasseilla toivoen, ettei hotellihenkilökunta huomaisi heitä. Hetkeä myöhemmin terassin ovet avautuvat allasalueelle, missä henkilökunta seisoo yhdessä Lollon & Bernien kanssa, valmiina saattamaan perheen kotimatkalle. Uima-altaalla hotellin henkilökunta etsii vieraita, joiden pitäisi olla jo matkalla kotiin, mutta he piilottelevat aurinkotuolien alla. Toisaalla kaupungissa mies tarrautuu epätoivoisesti vanhaan pylvääseen välttääkseen kotiinpaluun, kun hänen puolisonsa etsii häntä mukulakivikujilta. Kaikki pitävät kiinni lomasta kirjaimellisesti viimeiseen sekuntiin asti, kun ruutuun ilmestyy kampanjaslogan: Lomia joiden et soisi loppuvan.