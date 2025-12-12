Tjäreborgin uusi kampanjakonsepti: Lomia joiden et soisi loppuvan
Tjäreborg lanseerasi joulupäivänä uuden kampanjan, joka herättää tutun tunteen siitä hetkestä, kun loma loppuu. Tunnistettavuuteen ja huumoriin nojaava kampanja vie katsojat lomatunnelmaan aurinkoon, uima-altaille ja kaupungin kujille. Kampanjakonseptista vastaa tanskalainen Robert/Boisen & Like-minded yhdessä ruotsalaisen Perfect Foolsin ja Nordic Leisure Travel Groupin oman inhouse-tuotantotiimin kanssa.
Yleismaailmallinen tunne ja ainutlaatuiset tuotteet
Kampanja lanseerataan ajankohtana, jolloin matkustusinto on korkealla, elämyksiä arvostetaan ja yhä useampi etsii juuri sellaisia läsnäolon hetkiä, joita loma parhaimmillaan tarjoaa.
– Uusi monikanavainen kampanjakonsepti on paljon enemmän kuin esittely palveluistamme. Se sanoittaa tunteen, joka on useimmille meistä varsin tuttu: loman loppuminen on haikeaa ja lomatunnelman toivoisi jatkuvan loputtomiin, sanoo Jessica Virtanen, Tjäreborgin maajohtaja.
Kolme uutta mainoselokuvaa sekä runsaasti digitaalisia ja sosiaalisen median sisältöjä on suunniteltu herättämään huomiota, innostamaan kesäloman suunnitteluun ja synnyttämään vahvaa sitoutumista brändiin.
– Mainoselokuvat ovat pieniä tarinoita juuri siitä hetkestä, kun loma on päättymässä. Samaan aikaan ne ovat myös näyttävät, mistä tunne syntyy – lomailun helppoudesta, mukavista hotellihuoneista, henkilökohtaisesta palvelusta ja pienistä hetkistä maskottiemme Lollon & Bernien kanssa. Monille ne edustavat juuri sitä pientä ekstraa, josta on vaikea luopua, jatkaa Virtanen.
Tietoa kampanjasta
Kampanjakonsepti on tuotettu yhteistyössä kaikille NLTG-konsernin pohjoismaisille matkanjärjestäjille. Kampanja lanseerattiin 25.12., ja se näkyy laajasti televisiossa, suoratoistopalveluissa, sosiaalisessa mediassa, digitaalisissa kanavissa, ulkomainonnassa, elokuvateattereissa sekä printtimedioissa.
Kampanjaidean takana on tanskalainen Robert/Boisen & Like-minded, ja se pohjautuu toimiston 2000-luvun alussa kehittämään Ferier du ikke vil hjem fra -konseptiin. Nyt konsepti saa täysin uuden elämän ja luovan ilmeen tiiviissä yhteistyössä ruotsalaisen Perfect Foolsin ja Nordic Leisure Travel Groupin oman inhouse-tuotantotiimin kanssa.
Mainoselokuvat on tuottanut Bacon Production, ja ne julkaistaan 25, 15 ja 6 sekunnin versioina. Kuvaukset on tehty Kreikan Rodoksella, joka on yksi Tjäreborgin suosituimmista kesälomakohteista.
Mainoselokuvien tarinoissa lapsiperhe yrittää Sunwing-hotellihuoneessa teljetä oven matkalaukuilla ja rantakasseilla toivoen, ettei hotellihenkilökunta huomaisi heitä. Hetkeä myöhemmin terassin ovet avautuvat allasalueelle, missä henkilökunta seisoo yhdessä Lollon & Bernien kanssa, valmiina saattamaan perheen kotimatkalle. Uima-altaalla hotellin henkilökunta etsii vieraita, joiden pitäisi olla jo matkalla kotiin, mutta he piilottelevat aurinkotuolien alla. Toisaalla kaupungissa mies tarrautuu epätoivoisesti vanhaan pylvääseen välttääkseen kotiinpaluun, kun hänen puolisonsa etsii häntä mukulakivikujilta. Kaikki pitävät kiinni lomasta kirjaimellisesti viimeiseen sekuntiin asti, kun ruutuun ilmestyy kampanjaslogan: Lomia joiden et soisi loppuvan.
Yhteyshenkilöt
Jessica VirtanenCountry ManagerTjäreborgPuh:0405247116Jessica.virtanen@tjareborg.fi
Lehdistön päivystyspuhelinLehdistön yhteyshenkilöTjäreborgPuh:+358438248809
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oy Tjäreborg Ab
Krabi palaa Tjäreborgin talviohjelmaan 2026–202712.12.2025 07:30:00 EET | Tiedote
Tjäreborg vahvistaa talvikauden tarjontaansa Thaimaassa ja tuo talvikauden 2026–2027 ohjelmaan matkapaketit suorilla lennoilla Krabiin. Viimeksi suorat lennot Krabiin olivat ohjelmassa talvella 2019–2020. Lento suoraan Krabin kentälle lyhentää siirtymämatkoja lentokentältä Koh Lantan, Ao Nangin ja Railay Beachin hotelleihin. Krabin alue tunnetaan hätkähdyttävästä luonnonmaisemasta, jonka valkohiekkaiset rannat, dramaattiset kalliomuodostelmat ja turkoosi meri muodostavat. Lomakohde tarjoaa mahdollisuuden paitsi rentoutumiseen myös monenlaisiin aktiviteetteihin. – Thaimaa on yksi suomalaisten rakastetuimmista talvilomakohteista, ja monet arvostavat mahdollisimman vaivatonta matkustamista eli suoria lentoja ja lyhyitä matkoja hotelleihin, sanoo Tjäreborgin maajohtaja Jessica Virtanen. Krabiin lennetään Finnairilla (A350) joka keskiviikko 10.12.2026–4.3.2027. Talven 2026–2027 lomamatkat varattavissa jo nyt Tjäreborg avaa seuraavan talvikauden lomamatkat myyntiin perjantaina 12.12. Ensimmä
Tjäreborg lennättää lomalaisia ensi talvena suoraan Tampereelta Gran Canarialle14.5.2025 11:53:41 EEST | Tiedote
Matkanjärjestäjä Tjäreborg tarjoaa talvikaudella 2025–2026 viikoittain suoria lomalentoja Tampereelta Gran Canarialle.
Nordic Leisure Travel Groupin ilmastotavoitteille Science Based Targets Initiative -hyväksyntä7.5.2025 10:04:04 EEST | Tiedote
Tjäreborgin emoyhtiö Nordic Leisure Travel Group on ottanut tärkeän askeleen kestävän matkailun edistämisessä. Matkanjärjestäjäkonserni on saanut ilmastotavoitteilleen Science Based Targets Initiative (SBTi) -validoinnin. Riippumaton SBT-aloite varmistaa, että yrityksen ilmastotavoitteet ovat linjassa sen kanssa, mitä vaaditaan ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen 1,5 asteeseen esiteollisesta ajasta. Nordic Leisure Travel Groupin ilmastotyön erityisiä painopistealueita ovat lento- ja hotellitoiminnot, jotka aiheuttavat suurimman osan päästöistä.
Tjäreborg ja Sunclass Airlines lanseeraavat lentävän kebabrullan30.4.2025 09:43:17 EEST | Tiedote
Tjäreborgin matkustajia lomakohteisiin lennättävä Sunclass Airlines on pohjoismainen edelläkävijä lentokoneruokailussa. Viime vuonna lentoyhtiön valikoimaan tulivat hampurilaiset, ja tämän kesäkauden uutuus on ennakkoon tilattava kana-kebabrulla, jonka tuotekehityksestä ja valmistuksesta vastaa Pohjoismaiden johtava kebab-ruokatuotteiden valmistaja Schysst Käk.
Uusi elämä Tjäreborgin käytöstä poistetuille hotellitekstiileille4.7.2024 07:00:00 EEST | Tiedote
Tjäreborg ja koko Nordic Leisure Travel Group (NLTG) on aloittanut käytöstä poistettujen hotellitekstiilien uudelleenkäyttöön liittyvän yhteistyön upcycling-tuotteisiin erikoistuneen Reused Remaden kanssa. Yhteistyön tuloksena käytettyjen hotellitekstiilien elinkaari jatkuu uuden tuotesarjan muodossa. Tuotesarjaan kuuluu muun muassa kosmetiikkapusseja, kangaskasseja ja hiuspyyhkeitä. Tjäreborgin asiakkaat voivat ostaa tuotteita yrityksen lomahotelleista heinäkuun lopusta alkaen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme