Homo stultus – Uusi teos tekee uskonnot tarpeettomiksi selittämällä jumalat biologiana
Onko uskonnoilla enää paikkaa tieteen aikakaudella? Miksi ihminen on luonut jumalat? Kirjailija ja ajattelija Santtu Sorri haastaa maailmankuvamme uudella teoksellaan Homo stultus.
Teoksesta
Homo stultus on agnostikon käsikirja ja eksistentiaalifilosofinen puheenvuoro, joka yhdistää uskontotieteen, historian ja maailmanpolitiikan. Teos ei tyydy vain teologiseen pohdintaan, vaan kokoaa yhteen ihmisen aiheuttamat globaalit luonnonkatastrofit. Kirjoittajan mukaan näistä tekijöistä on laskettavissa jopa maailmanlopun likimääräinen ajankohta.
Kirja syntyi pitkän pohdinnan tuloksena ja sisältää suoraa kritiikkiä myös Suomen terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan. Kirjailija kuvailee teostaan tärkeäksi ja kriittiseksi julkaisuksi, joka on jouduttu toteuttamaan omakustanteena perinteisten kustantajien varovaisuuden vuoksi.
Kirjailijasta
Santtu Sorri on tinkimätön ajattelija ja totuudenetsijä, joka yhdistää teoksissaan tiedettä, logiikkaa ja eksistentiaalifilosofiaa. Hän on käyttänyt lähes kaksi vuosikymmentä uskontojen ja biologian välisen suhteen tutkimiseen ja hänen suorasanainen tyylinsä haastaa lukijan kyseenalaistamaan vakiintuneet totuudet.
Tällä hetkellä Sorri keskittyy musiikin tuottamiseen ja valmistelee uuden levyn julkaisua ensi vuodelle, jatkaen järkkymätöntä linjaansa totuudenkertojana.
Kirjan tiedot:
Nimi: Homo stultus
Kirjailija: Santtu Sorri
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2026
Sivumäärä: 125
ISBN: 9789527603536
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Santtu Sorri, tekijä
santtu.sorri@gmail.com
04578758926
Yhteyshenkilöt
Santeri SandbergKustantajaCalidris Kustannus
Kirjailijalähtöinen kustantaja ja sananvapautta kannattava ammattitaitoinen kirjojen kustantaja
Calidris Kustannus julkaisee kaikkien genrejen edustajien laadukkaimmat teokset
Olemme riippumaton ruotsalaislähtöinen kustantamo, ja julkaisemme laadukasta kirjallisuutta kirjailijan ehdoilla. Arvoinamme on luotettavuus, läpinäkyvyys, sekä taiteilijan vapaus.
Lue lisää julkaisijalta Calidris Kustannus
Sudenkaato on uusi romaani, joka vie lukijan rautakauden mystiikkaan9.12.2025 14:15:20 EET | Tiedote
Tarinankertoja Tiitu Ranta julkaisee kauan odotetun esikoisromaaninsa "Sudenkaato". Runollisuutta ja kekseliäitä kielikuvia yhdistelevä teos on rautakauteen sijoittuva seikkailu, jossa on teemana muun muassa luonnonvoimien vaikutus ihmisiin.
Elämän parketeilla: Uusi runokirja elämästä, rakkaudesta ja Kuusamon erämaista8.12.2025 14:22:38 EET | Tiedote
Utajärvellä syntynyt eläkeläiskirjailija Aarno Rimpiläinen julkaisee kattavan runokokoelman "Elämän parketeilla". Kirja on poikkeuksellinen katsaus yhden miehen maalliseen vaellukseen teini-iästä eläkeikään – ajanjakso, joka kattaa lähes kuusi vuosikymmentä.
Pöllö & Gebo I, Mytologiavaikutteinen fantasiaseikkailusarja alkaa!5.12.2025 15:08:31 EET | Tiedote
Mainospiirtäjä Susanna Lavikainen julkaisee esikoisromaaninsa Pöllö & Gebo – Karhuvyön salaisuus I, joka johdattaa lukijan muinaiseen, pohjoismaista mytologiaa hehkuvaan fantasiamaailmaan. Uniin pohjautuva teos yhdistää seikkailun, luonnon ja kasvutarinan visuaalisesti rikkaaksi kokonaisuudeksi.
Kelvottomat, dokumenttiromaani sisällissodan jälkeisestä maan kahtiajakautumisesta4.12.2025 08:57:30 EET | Tiedote
Keminmaalainen sukututkija Kauko Valli julkaisee historiallisen dokumenttiromaanin "Kelvottomat". Teos vie lukijan sisällissodan sisällissodan jälkimaininkeihin, vuosiin, jolloin demokratia etsi itseään ja pelko kuristi kansaa.
Kirjassa "Katkelmia" Kuvataiteilija Reijo Puranen pukee sanoiksi pohjoisen luontoyhteyden.2.12.2025 10:12:21 EET | Tiedote
Kuvataiteilija ja kirjailija Reijo Puranen julkaisee uuden teoksen "Katkelmia". Kirja on sarja fiktiivisiä, erillisiä tarinoita, jotka ovat saaneet vaikutteita mytologiasta ja kansantarinoista, tarjoten mielikuvitusta ruokkivan katsauksen Meänmaan ja Tornionlaakson elämään Ruotsin sekä Suomen puolelle.
