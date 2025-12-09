Homo stultus – Uusi teos tekee uskonnot tarpeettomiksi selittämällä jumalat biologiana

Teoksesta

Homo stultus on agnostikon käsikirja ja eksistentiaalifilosofinen puheenvuoro, joka yhdistää uskontotieteen, historian ja maailmanpolitiikan. Teos ei tyydy vain teologiseen pohdintaan, vaan kokoaa yhteen ihmisen aiheuttamat globaalit luonnonkatastrofit. Kirjoittajan mukaan näistä tekijöistä on laskettavissa jopa maailmanlopun likimääräinen ajankohta.

Kirja syntyi pitkän pohdinnan tuloksena ja sisältää suoraa kritiikkiä myös Suomen terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan. Kirjailija kuvailee teostaan tärkeäksi ja kriittiseksi julkaisuksi, joka on jouduttu toteuttamaan omakustanteena perinteisten kustantajien varovaisuuden vuoksi.

Kirjailijasta

Santtu Sorri on tinkimätön ajattelija ja totuudenetsijä, joka yhdistää teoksissaan tiedettä, logiikkaa ja eksistentiaalifilosofiaa. Hän on käyttänyt lähes kaksi vuosikymmentä uskontojen ja biologian välisen suhteen tutkimiseen ja hänen suorasanainen tyylinsä haastaa lukijan kyseenalaistamaan vakiintuneet totuudet.

Tällä hetkellä Sorri keskittyy musiikin tuottamiseen ja valmistelee uuden levyn julkaisua ensi vuodelle, jatkaen järkkymätöntä linjaansa totuudenkertojana.

Kirjan tiedot:

Nimi: Homo stultus

Kirjailija: Santtu Sorri

Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

Julkaisuvuosi: 2026

Sivumäärä: 125

ISBN: 9789527603536

Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Santtu Sorri, tekijä

santtu.sorri@gmail.com

04578758926