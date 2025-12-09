Calidris Kustannus

Homo stultus – Uusi teos tekee uskonnot tarpeettomiksi selittämällä jumalat biologiana

13.1.2026 09:50:02 EET | Calidris Kustannus | Tiedote

Onko uskonnoilla enää paikkaa tieteen aikakaudella? Miksi ihminen on luonut jumalat? Kirjailija ja ajattelija Santtu Sorri haastaa maailmankuvamme uudella teoksellaan Homo stultus.

Agnostikon käsikirja, joka tekee uskonnoista tarpeettomia tieteen ja logiikan avulla.
Teoksesta

Homo stultus on agnostikon käsikirja ja eksistentiaalifilosofinen puheenvuoro, joka yhdistää uskontotieteen, historian ja maailmanpolitiikan. Teos ei tyydy vain teologiseen pohdintaan, vaan kokoaa yhteen ihmisen aiheuttamat globaalit luonnonkatastrofit. Kirjoittajan mukaan näistä tekijöistä on laskettavissa jopa maailmanlopun likimääräinen ajankohta.

Kirja syntyi pitkän pohdinnan tuloksena ja sisältää suoraa kritiikkiä myös Suomen terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan. Kirjailija kuvailee teostaan tärkeäksi ja kriittiseksi julkaisuksi, joka on jouduttu toteuttamaan omakustanteena perinteisten kustantajien varovaisuuden vuoksi.

Kirjailijasta

Santtu Sorri on tinkimätön ajattelija ja totuudenetsijä, joka yhdistää teoksissaan tiedettä, logiikkaa ja eksistentiaalifilosofiaa. Hän on käyttänyt lähes kaksi vuosikymmentä uskontojen ja biologian välisen suhteen tutkimiseen ja hänen suorasanainen tyylinsä haastaa lukijan kyseenalaistamaan vakiintuneet totuudet.

Tällä hetkellä Sorri keskittyy musiikin tuottamiseen ja valmistelee uuden levyn julkaisua ensi vuodelle, jatkaen järkkymätöntä linjaansa totuudenkertojana.

Kirjan tiedot:

Nimi: Homo stultus
Kirjailija: Santtu Sorri
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2026
Sivumäärä: 125
ISBN: 9789527603536
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Santtu Sorri, tekijä
santtu.sorri@gmail.com
04578758926

Avainsanat

uskontobiologiafilosofiakritiikkijulkaisu

Yhteyshenkilöt

Calidris Kustannus julkaisee kaikkien genrejen edustajien laadukkaimmat teokset

Olemme riippumaton ruotsalaislähtöinen kustantamo, ja julkaisemme laadukasta kirjallisuutta kirjailijan ehdoilla. Arvoinamme on luotettavuus, läpinäkyvyys, sekä taiteilijan vapaus.

