Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Loistoduuniin!-tapahtuma tarjoilee taas työ- ja opiskelumahdollisuuksia – tapahtuma täyttää kymmenen vuotta

7.1.2026 08:57:28 EET | Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK | Tiedote

Jaa

Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen järjestämässä koulutus- ja rekrytointitapahtumassa kävijät pääsevät tutustumaan TAKKin koulutuksiin sekä sote- ja ravintola-alan työpaikkoihin. Rekrytoimassa on 14 työnantajaa.

Rakennus, jossa on monta kerrosta, valkoiset seinät ja porrastettu julkisivu. Edustalla pysäköityjä autoja ja puita.
Tampereen valtatien kampus

Kaikille avoin ja ilmainen Loistoduuniin! -koulutus- ja rekrytointitapahtuma järjestetään torstaina 15.1.2026 klo 14–16 Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen keskustakampuksella (Tampereen valtatie 15).

Kaikki opiskelusta kiinnostuneet pääsevät tutustumaan tapahtumassa TAKKin koulutuksiin. Esillä ovat Tampereen valtatien kampuksella opiskeltavat alat, eli sosiaali-, terveys- ja kasvatusala, matkailu- ja ravitsemisala, kauneudenhoito, urheiluhieronta ja kotoutumiskoulutus.

Työtä etsivillä on puolestaan mahdollisuus tutustua pirkanmaalaisiin sote- ja ravintola-alan työnantajiin, jotka etsivät uusia tekijöitä. Työnantajat rekrytoivat esimerkiksi lähihoitajia, hoiva-avustajia, sairaanhoitajia, välinehuoltajia, sairaalahuoltajia, kokkeja ja tarjoilijoita.

– Kannattaa tulla rohkeasti ja avoimin mielin mukaan tutustumaan eri työnantajiin ja koulutuksiin. Tapahtumissa on aina ollut runsaasti osallistujia ja välitön tunnelma. Tänä vuonna vietetään Loistoduuniin-tapahtumien juhlavuotta, sillä tapahtumaa on järjestetty jo kymmenen vuoden ajan, kertoo TAKKista yrityspalvelupäällikkö Rosa Hyvönen.

Tarjolla on myös oheisohjelmaa: kauneudenhoitoalan opiskelijat tarjoavat käsien hierontaa ja käsijumppaa, urheiluhieronnan opiskelijat tekevät lyhyitä niska-hartiaseudun hierontoja, matkailu- ja ravintola-alan opiskelijat tarjoilevat pieniä maistiaisia ja juotavaa ja sosiaali- ja terveysalan puolella pääsee esimerkiksi mittaamaan puristusvoimaa ja harjoittelemaan paineluelvytystä.

Rekrytoivat työnantajat

  • Sointu Senioripalvelut Oy
  • Treili Oy
  • TampereMissio
  • Tammenlehväkeskus Oy
  • Validia Oy
  • Esperi Care Oy
  • Pirkanmaan hyvinvointialue
  • Nurmikoti Oy
  • Tempore Henkilöstöpalvelut Oy
  • Eezy Henkilöstöpalvelut
  • Aican Happy People Oy
  • Noho Partners Oyj
  • Pepper Catering Oy
  • Pirkanmaan Voimia Oy

Tapahtumassa ovat mukana myös Tehy ry, JHL ja Superliitto.

Tapahtuman järjestää Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK. Loistoduuniin-tapahtumia on järjestetty vuodesta 2016 alkaen.

Avainsanat

koulutusopiskeluammatilinen koulutusrekrytapahtumarekrytointitapahtuma

Yhteyshenkilöt

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on monialainen ammatillinen kouluttaja ja työelämän kehittäjä. Vuosittain TAKKissa opiskelee yli 13 000 aikuista ja henkilöstöä on n. 300. TAKKia ylläpitää Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr. Tarjolla on ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta yli 20 ammattialalta. Koulutuksia, toimintaa ja oppimisympäristöjä kehitetään tiiviissä yhteistyössä työelämän ja yritysten kanssa. Yrityksille ja organisaatioille on tarjolla joustavat ja yksilölliset henkilöstön osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen palvelut.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye