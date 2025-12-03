Loistoduuniin!-tapahtuma tarjoilee taas työ- ja opiskelumahdollisuuksia – tapahtuma täyttää kymmenen vuotta

Kaikille avoin ja ilmainen Loistoduuniin! -koulutus- ja rekrytointitapahtuma järjestetään torstaina 15.1.2026 klo 14–16 Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen keskustakampuksella (Tampereen valtatie 15).

Kaikki opiskelusta kiinnostuneet pääsevät tutustumaan tapahtumassa TAKKin koulutuksiin. Esillä ovat Tampereen valtatien kampuksella opiskeltavat alat, eli sosiaali-, terveys- ja kasvatusala, matkailu- ja ravitsemisala, kauneudenhoito, urheiluhieronta ja kotoutumiskoulutus.

Työtä etsivillä on puolestaan mahdollisuus tutustua pirkanmaalaisiin sote- ja ravintola-alan työnantajiin, jotka etsivät uusia tekijöitä. Työnantajat rekrytoivat esimerkiksi lähihoitajia, hoiva-avustajia, sairaanhoitajia, välinehuoltajia, sairaalahuoltajia, kokkeja ja tarjoilijoita.

– Kannattaa tulla rohkeasti ja avoimin mielin mukaan tutustumaan eri työnantajiin ja koulutuksiin. Tapahtumissa on aina ollut runsaasti osallistujia ja välitön tunnelma. Tänä vuonna vietetään Loistoduuniin-tapahtumien juhlavuotta, sillä tapahtumaa on järjestetty jo kymmenen vuoden ajan, kertoo TAKKista yrityspalvelupäällikkö Rosa Hyvönen.

Tarjolla on myös oheisohjelmaa: kauneudenhoitoalan opiskelijat tarjoavat käsien hierontaa ja käsijumppaa, urheiluhieronnan opiskelijat tekevät lyhyitä niska-hartiaseudun hierontoja, matkailu- ja ravintola-alan opiskelijat tarjoilevat pieniä maistiaisia ja juotavaa ja sosiaali- ja terveysalan puolella pääsee esimerkiksi mittaamaan puristusvoimaa ja harjoittelemaan paineluelvytystä.

Rekrytoivat työnantajat

Sointu Senioripalvelut Oy

Treili Oy

TampereMissio

Tammenlehväkeskus Oy

Validia Oy

Esperi Care Oy

Pirkanmaan hyvinvointialue

Nurmikoti Oy

Tempore Henkilöstöpalvelut Oy

Eezy Henkilöstöpalvelut

Aican Happy People Oy

Noho Partners Oyj

Pepper Catering Oy

Pirkanmaan Voimia Oy

Tapahtumassa ovat mukana myös Tehy ry, JHL ja Superliitto.

Tapahtuman järjestää Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK. Loistoduuniin-tapahtumia on järjestetty vuodesta 2016 alkaen.