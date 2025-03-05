Talouspolitiikan arviointineuvostosta finanssipolitiikan valvoja
Eduskunta hyväksyi 19.12.2025 lakiesityksen, jossa säädetään sekä kansallisesta finanssipoliittisesta säännöstä että talouspolitiikan arviointineuvoston tehtävistä. Laki laajentaa arviointineuvoston roolia talous- ja finanssipolitiikan arvioinnista finanssipolitiikan valvontaan. Muutos liittyy EU:n uudistettujen finanssipoliittisten sääntöjen täytäntöönpanoon Suomessa. Laki on tullut voimaan 1.1.2026.
Uuden lainsäädännön myötä talouspolitiikan arviointineuvostosta tulee EU-oikeuden edellyttämä riippumaton finanssipolitiikan valvoja (independent fiscal institution, IFI). Arviointineuvosto arvioi jatkossa, saavutetaanko hallituksen asettama vaalikauden rahoitusasematavoite ja ovatko hallituksen toimenpiteet riittäviä tavoitteiden saavuttamiseksi.
Keskeistä uudessa lainsäädännössä on se, että finanssipoliittisen säännön noudattamista koskeva arvio perustuu arviointineuvoston tekemään kokonaisarvioon. Lisäksi arviointineuvosto vahvistaa jatkossa valtiovarainministeriön kansantalousosastolla laaditun makrotalouden ennusteen.
“Vuoden alusta voimaan tullut laki muuttaa sekä kansallista finanssipoliittista sääntelyä että sen valvontaa. Arviointineuvoston aiempi tehtävä hallituksen talouspolitiikan riippumattomana arvioitsijana säilyy. Sen hoitaminen tukee uuden valvontatehtävän hoitamista”, toteaa talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja Niku Määttänen.
Finanssipolitiikan valvontatehtävää hoiti aiemmin Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV). “VTV on tehnyt hyvää työtä finanssipolitiikan valvojana. VTV on myös edistänyt ansiokkaasti ymmärrystä EU:n varsin monimutkaisista finanssipoliittisista säännöistä”, Määttänen kiittelee.
Arviointineuvoston sihteeristöä vahvistetaan enintään kolmella uudella asiantuntijalla, jotta uusi tehtäväkokonaisuus voidaan toteuttaa EU-lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Talouspolitiikan arviointineuvosto hakee 1–2 vanhempaa ekonomistia ja 1–2 ekonomistia vakituisiin virkoihin. Haku on avoinna 30.1.2026 klo 16.00 saakka valtiolle.fi-palvelussa.
Niku MäättänenProfessori, PuheenjohtajaTalouspolitiikan arviointineuvostoPuh:+358 41 545 6721niku.maattanen@helsinki.fi
Jenni JaakkolaPääsihteeriTalouspolitiikan arviointineuvostoPuh:+358 29 551 9508Puh:+358 50 520 9621jenni.jaakkola@vatt.fi
Talouspolitiikan arviointineuvosto perustettiin vuonna 2014 talouspolitiikan tavoitteiden ja keinojen riippumatonta arviointia varten. Neuvoston tavoitteena on parantaa talouspolitiikan valmistelun ja päätöksenteon laatua sekä tuoda tutkimustietoon pohjautuva riippumaton näkökulma talouspoliittiseen keskusteluun.
