Pohjois-Suomen elinvoimakeskus on käynnistänyt toimintansa vuoden alusta

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus on käynnistänyt toimintansa vuoden alussa. Aluehallinnon uudistuksessa valtaosa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun toimintansa lopettaneiden ELY-keskusten tehtävistä siirtyi elinvoimakeskukselle. Merkittävä osa aiemmista ELY-keskusten ympäristötehtävistä siirtyi uudelle valtakunnalliselle Lupa- ja valvontavirastolle.
Suomen aluehallinto uudistui vuoden 2026 alussa, kun kymmenen alueellista elinvoimakeskusta perustettiin 15 lakkautetun ELY-keskuksen pohjalta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella palvelee nyt Pohjois-Suomen elinvoimakeskus.
Pohjois-Suomen elinvoimakeskukseen siirtyi suurin osa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten tehtävistä. Elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Uudistuksessa ELY-keskusten ympäristön lupa- ja valvontatehtävät siirtyivät valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon sekä julkisen henkilöliikenteen tehtävät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin.
”Elinvoimakeskuksessa tunnemme Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tarpeet ja tulemme toimimaan tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa”, sanoo tuore elinvoimakeskuksen ylijohtaja Jaana Korhonen. Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksella on päätoimipaikka Oulussa ja toimipaikka Kajaanissa. Lisäksi elinvoimakeskuksella on työskentelypaikka Ylivieskassa.
Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksessa toimivat väliaikaisesti nimetyt osastopäälliköt ja muut esihenkilöt 31.5.2026 saakka.
Elinkeinot ja osaaminen -osaston väliaikaiseksi osastopäälliköksi on valittu DI Petri Keränen. Keränen on työskennellyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen elinkeino, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtajana.
Maaseutu- ja ympäristöosaston väliaikaiseksi osastopäälliköksi on valittu MMM Timo Lehtiniemi. Lehtiniemi on työskennellyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutu- ja energia-yksikön yksikönpäällikkönä.
Liikenneosaston väliaikaiseksi osastopäälliköksi on valittu DI Risto Leppänen. Leppänen on työskennellyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajana.
Aiemmin syksyllä elinvoimakeskuksille valittiin päätoimiset ylijohtajat. Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtajana aloitti vuoden alusta KTM Jaana Korhonen. Korhonen on työskennellyt aiemmin Kainuun ELY-keskuksen ylijohtajana. Ylijohtajan tehtävä on viisivuotinen määräaikaisuus.
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus - yhteystiedot
Verkkosivusto www.elinvoimakeskus.fi
Puhelinvaihde 0295 036 100
Käyntiosoitteet Oulun ja Kajaanin toimipisteet ovat avoinna arkisin klo 8.00-16.15
- Oulu: Veteraanikatu 1, 90130 Oulu
- Kajaani: Kalliokatu 4, 87100 Kajaani
- Ylivieska: Valtakatu 4, 84100 Ylivieska (käyntiasiointi vain ajanvarauksella)
Kirjaamo kirjaamo.pohjois-suomi@elinvoimakeskus.fi
Postiosoite Pohjois-Suomen elinvoimakeskus, PL 90, 00072 ELINVOIMAKESKUS
Yhteyshenkilöt
Jaana KorhonenYlijohtajaPohjois-Suomen elinvoimakeskusPuh:+358 295 023 560jaana.korhonen@elinvoimakeskus.fi
Petri KeränenOsastopäällikköPohjois-Suomen elinvoimakeskus / Elinkeinot ja osaaminen –osastoPuh:+358 295 026 727petri.keranen@elinvoimakeskus.fi
Risto LeppänenOsastopäällikköPohjois-Suomen elinvoimakeskus / LiikenneosastoPuh:+358 295 038 262risto.leppanen@elinvoimakeskus.fi
Timo LehtiniemiOsastopäällikköPohjois-Suomen elinvoimakeskus / Maaseutu- ja ympäristöosastoPuh:+358 295 038 094timo.lehtiniemi@elinvoimakeskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
