Pohjois-Suomen elinvoimakeskus on käynnistänyt toimintansa vuoden alusta

Suomen aluehallinto uudistui vuoden 2026 alussa, kun kymmenen alueellista elinvoimakeskusta perustettiin 15 lakkautetun ELY-keskuksen pohjalta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella palvelee nyt Pohjois-Suomen elinvoimakeskus.

Pohjois-Suomen elinvoimakeskukseen siirtyi suurin osa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten tehtävistä. Elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Uudistuksessa ELY-keskusten ympäristön lupa- ja valvontatehtävät siirtyivät valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon sekä julkisen henkilöliikenteen tehtävät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin.

”Elinvoimakeskuksessa tunnemme Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tarpeet ja tulemme toimimaan tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa”, sanoo tuore elinvoimakeskuksen ylijohtaja Jaana Korhonen. Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksella on päätoimipaikka Oulussa ja toimipaikka Kajaanissa. Lisäksi elinvoimakeskuksella on työskentelypaikka Ylivieskassa.

Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksessa toimivat väliaikaisesti nimetyt osastopäälliköt ja muut esihenkilöt 31.5.2026 saakka.

Elinkeinot ja osaaminen -osaston väliaikaiseksi osastopäälliköksi on valittu DI Petri Keränen. Keränen on työskennellyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen elinkeino, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtajana.

Maaseutu- ja ympäristöosaston väliaikaiseksi osastopäälliköksi on valittu MMM Timo Lehtiniemi. Lehtiniemi on työskennellyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutu- ja energia-yksikön yksikönpäällikkönä.

Liikenneosaston väliaikaiseksi osastopäälliköksi on valittu DI Risto Leppänen. Leppänen on työskennellyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajana.

Aiemmin syksyllä elinvoimakeskuksille valittiin päätoimiset ylijohtajat. Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtajana aloitti vuoden alusta KTM Jaana Korhonen. Korhonen on työskennellyt aiemmin Kainuun ELY-keskuksen ylijohtajana. Ylijohtajan tehtävä on viisivuotinen määräaikaisuus.

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus - yhteystiedot



Verkkosivusto www.elinvoimakeskus.fi

Puhelinvaihde 0295 036 100

Käyntiosoitteet Oulun ja Kajaanin toimipisteet ovat avoinna arkisin klo 8.00-16.15

Oulu: Veteraanikatu 1, 90130 Oulu

Kajaani: Kalliokatu 4, 87100 Kajaani

Ylivieska: Valtakatu 4, 84100 Ylivieska (käyntiasiointi vain ajanvarauksella)





Kirjaamo kirjaamo.pohjois-suomi@elinvoimakeskus.fi

Postiosoite Pohjois-Suomen elinvoimakeskus, PL 90, 00072 ELINVOIMAKESKUS