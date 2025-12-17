Kysely: Diak on Suomen suositelluin ammattikorkeakoulu

Diak on kolmatta vuotta peräkkäin Suomen selvästi suositelluin ammattikorkeakoulu, selviää vuotuisen uraseurantakyselyn tuloksista. Valmistuneet arvioivat Diakin tutkinnot erittäin myönteisesti.

Työnantajien arvostusta mittaavassa kysymyksessä Diak sijoittuu kärkijoukkoon, ja sosiaali- ja terveysalan tutkinnoistaan Diak saa maan parasta palautetta.

– Olemme erittäin ilahtuneita tuloksista. Ne kertovat siitä, että Diakin koulutukset ovat laadukkaita ja vastaavat hyvin työelämän tarpeisiin. Meiltä valmistuu tyytyväisiä kohtaamisen asiantuntijoita, joiden osaamista arvostetaan laajasti, sanoo Diakin toimitusjohtaja-rehtori Kati Komulainen.

Myös tyytyväisyys tutkintoon työuran näkökulmasta on Diakista valmistuneilla poikkeuksellisen korkealla tasolla. He kokevat, että tutkinto on antanut vahvat valmiudet työelämään ja tukenut urakehitystä. Tulokset heijastavat koulutuksen laatua ja sen merkitystä työuran rakentamisessa.

Työelämässä pysyminen ja urakehitys Diakin vahvuuksia

Yhtäjaksoisesti työelämässä olleiden osuus viisi vuotta valmistumisen jälkeen on Diakilla lähes 72 prosenttia, mikä ylittää selvästi valtakunnallisen keskiarvon. Lisäksi suuri osa valmistuneista työskentelee edelleen tutkintoaan vastaavalla alalla, mikä kertoo koulutuksen relevanssista ja osaamisen hyödynnettävyydestä.

Diakin alumnit kokevat myös pystyvänsä hyödyntämään opintojen aikana hankittua osaamista erinomaisesti nykyisessä työssään. Tämä näkyy paitsi korkeissa arvioissa osaamisen hyödyntämisestä, myös siinä, että monet valmistuneet ovat edenneet johto- ja esihenkilötehtäviin.

Tulosten perusteella Diakin koulutukset tarjoavat erityisen vahvan pohjan työelämään ja hyvät mahdollisuudet uralla etenemiseen.

Mikä uraseurantakysely?

Uraseurantakysely tarjoaa ajantasaista työelämätietoa mm. tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä, urapoluista ja osaamisesta. Valtakunnallisesta ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselystä vastaavat opetushallitus sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Kysely toteutetaan syksyisin kaikissa suomalaisissa ammattikorkeakoulussa yhdessä CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n kanssa.

Aikaisempien uraseurantakyselyjen tuloksiin, eri korkeakouluista valmistuneiden opiskelukokemuksiin ja urapolkuihin voi tutustua opetushallinnon tilastopalvelussa Vipunen.fi-sivustolla.