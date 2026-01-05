Schneider Electricin teknologiasuunnitelma tasoittaa tietä e-metanolipolttoaineen laajemmalle käyttöönotolle

European Energyn ensimmäinen laatuaan oleva Kassø Power-to-X -laitos asettaa uuden standardin teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle

Yhteistyö nopeuttaa e-metanolin siirtymistä pilottivaiheesta maailmanlaajuiseksi, kaupallisesti kannattavaksi puhtaaksi polttoaineratkaisuksi

Vahva teknologiakokonaisuus yhdistää Schneider Electricin ja AVEVA:n ratkaisut

Kansainvälinen energiateknologiajohtaja Schneider Electric on toimittanut teknologiakokonaisuuden European Energyn Kassø Power-to-X (PtX) -laitokselle, joka on maailman ensimmäinen kaupallisesti kannattava e-metanolitehdas. Schneider Electricin tulevaisuuden vaatimukset täyttävä suunnittelu tukee parannettua tuottavuutta ja kustannustehokkuutta varmistaen samalla luotettavuuden, turvallisuuden ja kestävyyden – luoden skaalautuvan mallin, joka on välttämätön vihreän energian tuotannon nopeuttamiseksi.

Laitos käyttää uusiutuvaa sähköä viereisestä 304 MW Kassø Solar Parkista, joka on Pohjoismaiden suurin aurinkovoimapuisto. Laitos kerää biogeenistä hiilidioksidia lähialueilta ja tuottaa jopa 42 000 tonnia e-metanolia vuosittain. Se riittää pitämään modernin liikennelentokoneen lentämässä yhtäjaksoisesti yli 4 200 tuntia, mikä vastaa 175 päivää ilmassa1.

Tällä hetkellä vähähiiliset metanolivaihtoehdot edustavat vain murto-osaa maailmanlaajuisesta tarjonnasta, mutta IRENA ennustaa, että e- ja biometanolikysyntä voi nousta 500 miljoonaa tonniin vuoteen 2050 mennessä, kun teollisuus pyrkii saavuttamaan ilmastotavoitteensa. Kaupallisesti kannattavan e-metanolin laajentaminen on välttämätöntä, erityisesti vaikeasti sähköistettäville aloille kuten kemianteollisuudelle, ilmailulle ja merenkululle, jotta toimintojen hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää ja globaali puhdas polttoainetalous toteuttaa.

Schneider Electricin teknologia on Kassøn tehtaan kaupallisen menestyksen perusta, tarjoten täysin integroidun automaatio-, energianhallinta- ja ohjelmistoratkaisun, joka optimoi tuotannon jokaisen vaiheen parantaakseen suorituskykyä, luotettavuutta ja kustannustehokkuutta. Tämä tekee e-metanolista kilpailukykyisemmän ja kaupallisesti kannattavamman.

Teknologinen perusta toiminnalle

European Energyn teknologiakokonaisuus sisältää Schneider Electricin edistyksellisen automaatioarkkitehtuurin, mukaan lukien Modicon M580 PLC:t, jotka tarjoavat korkean suorituskyvyn automaatiota sisäänrakennetulla kyberturvallisuudella ja reaaliaikaisella datan analysoinnilla. Safety Integrity Level (SIL) -sertifioidut turvallisuusmoduulit ja edistyksellinen diagnostiikka takaavat turvallisen ja kestävän toiminnan, jopa kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Altivar Process -pienjännitteiset taajuusmuuttajat lisäävät älykkään moottorinohjauksen integroidulla energianvalvonnalla ja prosessin optimoinnilla, mikä vähentää kulutusta ja pidentää laitteiden käyttöikää. Trihal-muuntajat tarjoaa paloturvallisen ja vähän huoltoa vaativan suorituskyvyn IoT-pohjaisella lämpötilan valvonnalla, joka estää ylikuumenemisen ja suunnittelemattomat käyttökatkot.

Kaikki järjestelmät on yhdistetty AVEVA-järjestelmäalustan kautta, tarjoten reaaliaikaisen operatiivisen näkyvyyden ja keskitetyn hallinnan eri kohteiden välillä. Sen skaalautuva arkkitehtuuri tukee Unified Operations Centerin (UOC) kehittämistä, mikä mahdollistaa nopeammat päätökset, parantaa operaattoreiden tehokkuutta, etäkäyttöä ja virtaviivaistaa suunnittelua. Lisäksi Schneiderin Cybersecurity by Design varmistaa turvallisen, etä- ja hybridikäytön, joka suojaa infrastruktuuria ja ylläpitää vaatimustenmukaisuutta koko European Energyn globaalissa toiminnassa.

– Tämä projekti merkitsee käännekohtaa teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Yhdistämällä automaation, energianhallinnan ja ohjelmistot yhtenäiseksi ratkaisuksi autamme European Energyä vähentämään käyttökatkoja, päästöjä ja käyttökustannuksia sekä parantamaan suorituskykyä, luotettavuutta ja turvallisuutta. Yhdessä luomme skaalautuvan, toistettavan mallin, joka voi nopeuttaa kaupallisten e-metanolilaitosten maailmanlaajuista käyttöönottoa ja edistää siirtymää kohti kestävämpää energiatulevaisuutta, kertoo Gwenaelle Avice-Huet, Schneider Electricin EVP of Industrial Automation.

Kassøn laitos perustuu Schneider Electricin vuosikymmenen mittaiseen kumppanuuteen European Energyn kanssa, joka alkoi aurinkoenergiainfrastruktuurin rakentamisesta ja kehittyi syväksi yhteistyöksi PtX-järjestelmien parissa. Hanketta johti ja toteutti Soft & Teknik A/S, Schneider Electricin pitkäaikainen allianssikumppani. Soft & Teknik vastasi Schneider Electricin teknologioiden täysimääräisestä käyttöönotosta Kassøn laitoksessa – automaatio- ja energianhallintajärjestelmistä sähkönjakelulaitteisiin – ja johti integroidun ohjelmistopaketin kehittämistä, joka yhdistää laitoksen kaikki toiminnot.

– Tämä ei ole vain virstanpylväs European Energylle, vaan läpimurto globaalille vihreän polttoaineen teollisuudelle. Olemme tehneet pitkään yhteistyötä Schneider Electricin kanssa. Heidän edistyksellinen teknologiansa on nopeuttanut siirtymistä pilottivaiheesta täysimittaiseen kaupalliseen tuotantoon Kassøn laitoksellamme. Tämä edistää puhtaiden polttoaineiden innovaatiota ja tukee globaalia energiasiirtymää, kertoo European Energyn toimitusjohtaja Knud Erik Andersen.

Vahvistettuja ehdokkaita ovat muun muassa A.P. Moller - Maersk, Novo Nordisk ja LEGO Group, jotka kaikki ottavat käyttöön Kassøn kestävän raaka-aineen fossiilisten polttoaineiden vaihtoehtona. Paikallisesti laitos tukee 3 300 kodin kaukolämmitystä ja edistää sähköverkon vakautta, vahvistaen rooliaan sekä globaalissa että yhteisötason kestävyydessä.

Lisätietoja:

Timo Tienhaara, Solution Sales Manager, Schneider Electric

timo.tienhaara@se.com