Toiminta Kouvolan lääkärihelikopteritukikohdassa käynnistyi
FinnHEMS70-lääkärihelikopteriyksikkö aloitti toimintansa Kaakkois-Suomessa tänään keskiviikkona 7. tammikuuta 2026.
FinnHEMS 70 hälytetään valtakunnallisten HEMS-hälytysvasteiden mukaisesti korkeariskisimpiin ensihoitotehtäviin. Yksikkö operoi Utin lentoasemalla sijaitsevalta tukikohdalta helikopterilla ja lääkäriautolla. Helikopterina on Airbus H145. Jos sääolosuhteet tai kohteen sijainti eivät mahdollista liikkumista helikopterilla, suoritetaan tehtävät autolla.
Uuden tukikohdan myötä Suomessa on valtakunnallinen kahdeksan lääkäri- ja lääkintähelikopteritukikohdan verkosto.
Kouvolan lääkärihelikopteritukikohta vahvistaa Kaakkois-Suomen ensihoitopalveluita
– Kouvolan lääkärihelikopteriyksikön myötä Suomeen muodostuu kattava valtakunnallinen verkosto, joka vahvistaa ensihoidon laatua Kaakkois-Suomessa ja tukee koko sosiaali- ja terveydenhuollon valmiutta, sanoo ylilääkäri Sanna Hoppu sosiaali- ja terveysministeriöstä.
– Yksikkö parantaa alueen ensihoidon vaikuttavuutta nopeuttamalla hoidon tarpeen arviointia sekä tuomalla osaamista ja kustannustehokkuutta.
Kaakkois-Suomen lääkärihelikopteritukikohdan perustamista alettiin valmistella sen jälkeen, kun eduskunnan oikeusasiamies linjasi vuonna 2015, että kansalaisten tasa-arvoisen ensihoidon kannalta myös Pohjanmaalle ja Kaakkois-Suomeen tulee perustaa tukikohdat.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tiina KoutajokiviestintäpäällikköFinnHEMS OyPuh:+358 400 415 635tiina.koutajoki@finnhems.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta FinnHEMS Oy
Lääkärihelikopteritoiminta käynnistyy Kouvolassa alkuvuodesta12.12.2025 14:28:10 EET | Tiedote
Kouvolan uusi lääkärihelikopteritukikohta on valmistunut ja aloittaa toimintansa 7.1.2026.
FinnHEMS nousi Suomen maineikkaimmaksi julkishallinnon organisaatioksi9.12.2025 13:09:25 EET | Tiedote
Lääkärihelikopteripalvelu FinnHEMS nousi Suomen maineikkaimmaksi julkishallinnon organisaatioksi Reputation and Trust Analyticsin tuoreessa Julkishallinnon Luottamus&Maine 2025 -tutkimuksessa. Merkittävä tunnustus osoittaa sitoutumistamme laadukkaaseen ja luotettavaan toimintaan suomalaisten hyväksi.
Tampereen uusi lääkärihelikopteritukikohta valmis palvelemaan potilaita10.11.2025 15:15:14 EET | Tiedote
Tampereen FH30-lääkärihelikopteriyksikön toiminta on muuttanut uuteen tukikohtarakennukseen, joka sijaitsee Pirkkalan lentokenttäalueella. Tukikohdan avajaisia vietettiin maanantaina 10.11.
Kutsu medialle: Tampereen uuden lääkärihelikopteritukikohdan avajaiset29.10.2025 14:48:19 EET | Kutsu
Tampereen FH30-lääkärihelikopteriyksikön toiminta muutti uuteen, lääkärihelikopteritoimintaa varten rakennettuun tukikohtarakennukseen Pirkkalan lentoaseman alueella lokakuun alussa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme