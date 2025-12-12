Toiminta Kouvolan lääkärihelikopteritukikohdassa käynnistyi

FinnHEMS 70 hälytetään valtakunnallisten HEMS-hälytysvasteiden mukaisesti korkeariskisimpiin ensihoitotehtäviin. Yksikkö operoi Utin lentoasemalla sijaitsevalta tukikohdalta helikopterilla ja lääkäriautolla. Helikopterina on Airbus H145. Jos sääolosuhteet tai kohteen sijainti eivät mahdollista liikkumista helikopterilla, suoritetaan tehtävät autolla.

Uuden tukikohdan myötä Suomessa on valtakunnallinen kahdeksan lääkäri- ja lääkintähelikopteritukikohdan verkosto.

Kouvolan lääkärihelikopteritukikohta vahvistaa Kaakkois-Suomen ensihoitopalveluita

– Kouvolan lääkärihelikopteriyksikön myötä Suomeen muodostuu kattava valtakunnallinen verkosto, joka vahvistaa ensihoidon laatua Kaakkois-Suomessa ja tukee koko sosiaali- ja terveydenhuollon valmiutta, sanoo ylilääkäri Sanna Hoppu sosiaali- ja terveysministeriöstä.

– Yksikkö parantaa alueen ensihoidon vaikuttavuutta nopeuttamalla hoidon tarpeen arviointia sekä tuomalla osaamista ja kustannustehokkuutta.

Kaakkois-Suomen lääkärihelikopteritukikohdan perustamista alettiin valmistella sen jälkeen, kun eduskunnan oikeusasiamies linjasi vuonna 2015, että kansalaisten tasa-arvoisen ensihoidon kannalta myös Pohjanmaalle ja Kaakkois-Suomeen tulee perustaa tukikohdat.