Toiminta Kouvolan lääkärihelikopteritukikohdassa käynnistyi

7.1.2026 14:32:00 EET | FinnHEMS Oy | Tiedote

FinnHEMS70-lääkärihelikopteriyksikkö aloitti toimintansa Kaakkois-Suomessa tänään keskiviikkona 7. tammikuuta 2026.

Kaakkois-Suomen uusi lääkärihelikopteritukikohta sijaitsee Kouvolassa
Kaakkois-Suomen uusi lääkärihelikopteritukikohta sijaitsee Kouvolassa

FinnHEMS 70 hälytetään valtakunnallisten HEMS-hälytysvasteiden mukaisesti korkeariskisimpiin ensihoitotehtäviin. Yksikkö operoi Utin lentoasemalla sijaitsevalta tukikohdalta helikopterilla ja lääkäriautolla. Helikopterina on Airbus H145. Jos sääolosuhteet tai kohteen sijainti eivät mahdollista liikkumista helikopterilla, suoritetaan tehtävät autolla.

Uuden tukikohdan myötä Suomessa on valtakunnallinen kahdeksan lääkäri- ja lääkintähelikopteritukikohdan verkosto.

Kouvolan lääkärihelikopteritukikohta vahvistaa Kaakkois-Suomen ensihoitopalveluita

– Kouvolan lääkärihelikopteriyksikön myötä Suomeen muodostuu kattava valtakunnallinen verkosto, joka vahvistaa ensihoidon laatua Kaakkois-Suomessa ja tukee koko sosiaali- ja terveydenhuollon valmiutta, sanoo ylilääkäri Sanna Hoppu sosiaali- ja terveysministeriöstä.

– Yksikkö parantaa alueen ensihoidon vaikuttavuutta nopeuttamalla hoidon tarpeen arviointia sekä tuomalla osaamista ja kustannustehokkuutta.

Kaakkois-Suomen lääkärihelikopteritukikohdan perustamista alettiin valmistella sen jälkeen, kun eduskunnan oikeusasiamies linjasi vuonna 2015, että kansalaisten tasa-arvoisen ensihoidon kannalta myös Pohjanmaalle ja Kaakkois-Suomeen tulee perustaa tukikohdat.

Valtakunnallinen lääkäri- ja lääkintähelikopteriyksiköiden verkosto kattaa kahdeksan tukikohtaa
Valtakunnallinen lääkäri- ja lääkintähelikopteriyksiköiden verkosto kattaa kahdeksan tukikohtaa
