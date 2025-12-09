Mylly jatkaa maineikkaimpana kauppakeskuksena – suurimman mainenousun teki Ainoa
Raisiolainen Mylly on jälleen Suomen hyvämaineisin kauppakeskus Reputation and Trust Analyticsin toteuttamassa Kauppakeskusten Luottamus&Maine 2025 -tutkimuksessa. Erot kärjessä ovat kuitenkin kaventuneet, ja Vantaalla sijaitseva Jumbo jäi tutkimuksessa vain niukasti toiselle sijalle. Suurimman mainenousun teki espoolainen Ainoa.
Kauppakeskusten mainetta tutkittiin loka–marraskuussa 2025, ja tutkimukseen vastasi yhteensä 2 478 suomalaista. Tutkimuskohteena oli kymmenen suurinta kauppakeskusta liikepinta-alan ja myynnin määrän perusteella, yhteensä 12 kauppakeskusta.
Erot kärjessä ovat hyvin pieniä. Hyvämaineisimmaksi jo kuudetta kertaa nousseen Myllyn mainearvosana on 3,69 ja toiseksi sijoittuneen Jumbon 3,68. Myös erot sijoilla 3–9 ovat vain yksikön sadasosia.
“Erot kärjessä ovat kaventuneet vuodesta toiseen ja kilpailu kauppakeskusten välillä kiristynyt. Jumbo nousi jo viime vuonna lähelle Myllyä, ja nyt eroa on enää pisteen sadasosa. Muutenkin erot kärjessä ovat hyvin pieniä”, toteaa Reputation and Trust Analyticsin johtava tutkija Petteri Puska.
Kauppakeskus Ainoan maine nousi poikkeuksellisen paljon
Kahdestatoista tutkitusta kauppakeskuksesta yhdeksän maine on hyvällä tasolla eli yli 3,50 viisiportaisella asteikolla 1–5.
”Viime vuonna kauppakeskusten mainearvosanoissa oli yleisesti kova nousu, joka on nyt hieman taittunut. Hyvämaineisimpien kauppakeskusten maineluvuissa on pääsääntöisesti hienoista laskua. Poikkeuksen tekee espoolainen Ainoa, joka on parantanut mainettaan 0,21 yksikön verran ja noussut mainearvosanallaan 3,58 kuudenneksi. Tämä on aivan poikkeuksellisen suuri nousu”, Petteri Puska sanoo.
Ainoan maineessa on ollut nousua kaikilla osa-alueilla.
”Myös tämä on poikkeuksellista. Tuotteiden ja palveluiden lisäksi Ainoalla on erityisen suurta nousua ESG-osa-alueilla, etenkin sosiaalisessa vastuussa. Tässä näkyy varmasti se, että kauppakeskus on kehittänyt vastuullisuusviestintäänsä”, arvioi Reputation and Trust Analyticsin asiantuntija Tiina Hulkko.
Helppous vetää kauppakeskuksiin
Kauppakeskusten mainetuloksissa on nähtävissä, että niissä arvostetaan erityisesti henkilökuntaa, asioinnin helppoutta sekä laajaa tuote- ja palveluvalikoimaa.
”Me suomalaiset rakastamme kauppakeskuksiamme ja ne ovat meille tärkeitä asiointipaikkoja. Esimerkiksi asuntoilmoituksissa on usein kerrottu, mikä kauppakeskus on lähellä kohdetta. Kun kauppakeskus välittää asiakkaistaan, se näkyy myös mainetuloksissa”, Tiina Hulkko toteaa.
“Kauppakeskus Myllyä kehitetään johdonmukaisesti ja sama koskee koko toimialaa, mikä heijastuu asiakkaiden luottamuksessa pitkällä aikavälillä. Myllyssä me jatkamme samaa systemaattista tekemistä – parannamme jatkuvasti asiakas- ja vuokralaiskokemusta ja sitä kautta liiketoimintaamme. Maineen ja tuloksen vahva korrelaatio on meille käytännöllinen työkalu, ja tämänkin kerran tuloksista löydämme aitoja kehittämisen lähtökohtia”, kauppakeskus Myllyn toimitusjohtaja Mari Hantula sanoo.
Näin tutkimme
Kauppakeskusten Luottamus&Maine 2025 -tukimuksen tavoitteena oli selvittää suurimpien kauppakeskusten mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 28.10.–17.11.2025.
Organisaatioita arvioitiin Reputation and Trust Analyticsin Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa organisaation saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona. Osa-alueet ovat yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Tutkimuksessa käytettiin viisiportaista arviointiasteikkoa (1–5).
Tutkimukseen osallistui 2 478 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (pois lukien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.
Tiina HulkkoAsiantuntijaReputation and Trust Analytics OyPuh:+358 40 356 8682tiina.hulkko@reptrust.com
Petteri PuskaJohtava tutkijaReputation and Trust Analytics OyPuh:+358 41 435 8521petteri.puska@reptrust.com
Mari HantulaToimitusjohtajaKauppakeskus MyllyPuh:+358 50 441 9394mari.hantula@kauppakeskusmylly.fi
Tietoja julkaisijasta
Reputation and Trust Analytics (aiemmin T-Media) on Suomen johtava maineen tutkimiseen ja strategiseen neuvonantoon keskittynyt yritys. Käytämme liikkeenjohtamisen teoriaan ja tilastotieteeseen perustuvia työkaluja, jotka todentavat maineen liiketoimintavaikutukset. Olemme tehneet yli 2 000 Luottamus&Maine-tutkimusta yli 40 maassa.
