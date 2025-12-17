Seksuaaliväkivalta todellinen uhka lapsille verkossa – Pelastakaa Lapset analysoi ennätysmäärän materiaalia

Pelastakaa Lasten viime syksynä tekemän selvityksen mukaan Suomessa viidennes lapsista – tytöistä joka kolmas – on kokenut verkossa seksuaaliväkivaltaa.

Järjestön Nettivihje-palvelu käsittelee päivittäin työssään lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa materiaalia sekä vihjeitä lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta.

Vuonna 2025 Nettivihje analysoi yhteensä lähes 900 000 kuvaa ja videota, joista miltei 655 000:n arvioitiin sisältävän lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa materiaalia. Analysoidun materiaalin kokonaismäärä kasvoi 43 prosentilla vuodesta 2024, ja lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan materiaalin määrä kasvoi edellisvuodesta 40 prosentilla.

Näihin kokonaislukuihin sisältyvät vihjepalvelun vuonna 2025 vastaanottamat 20 004 vihjettä lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta, kun vuonna 2024 vihjemäärä oli 8 615. Nettivihjeelle saapuvien suorien vihjeiden lisäksi materiaalia analysoidaan osana muuta Nettivihjeen tekemää hanketyötä.

Lapsia kiristetään yhä enemmän

Vuonna 2025 Nettivihje vastaanotti enemmän ilmoituksia alastonkuvilla kiristämisestä kuin koskaan aikaisemmin yli 20-vuotisen toimintauransa aikana. Myös keskusrikospoliisi varoitti joulukuussa tiedotteessaan, että erityisesti pojat joutuvat yhä useammin kiristyksen kohteeksi verkossa.

Lapselta kiristetään rahaa tai muuta taloudellista hyötyä hänen aiemmin lähettämällään ja itse kuvaamallaan seksuaalissävytteisellä materiaalilla. Kiristämisen takana ovat usein ulkomaiset ammattirikolliset.

“Monet vanhemmat eivät käsitä, mitä lapset voivat nykyään kohdata digitaalisissa ympäristöissä ja miten lapsia voisi suojella. Tämän vuoksi yhä useampi lapsi on riskissä kohdata seksuaaliväkivaltaa”, Nettivihjeen asiantuntija Mikko Ahtila sanoo.

Pelastakaa Lasten selvityksen mukaan lapset kertovat harvoin seksuaaliväkivallan kokemuksistaan kenellekään, jolloin tämä rikollisuuden muoto jää aikuisilta pimentoon.

Tekoälyn rooli kasvaa

Nettivihjeessä seurataan myös erittäin huolestuneena, miten tekoälyvälitteinen lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta kasvaa tällä hetkellä räjähdysmäisesti. Tyypillisiä esimerkkejä ovat muun muassa tekoälyllä tuotettu lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa kuvaava materiaali ja erilaiset lapsia seksualisoivat tekoälybotit.

“Sen lisäksi, että tekoälyllä tuotettu lasta seksualisoiva materiaali normalisoi lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa, se myös vaikeuttaa muun muassa uhriksi joutuneiden lasten tunnistustyötä”, Ahtila kertoo.

Lasten suojeleminen väkivallalta edellyttää koko yhteiskunnalta sitoutumista.

”Hallituksilla, teknologiayrityksillä, hyvinvointialueilla, kansalaisjärjestöillä, opettajilla ja huoltajilla on velvollisuus suojella lapsia”, Mikko Ahtila muistuttaa.



Ohjeita vanhemmille:

Paras turva lapselle on avoin keskusteluyhteys turvallisen aikuisen kanssa. Lapselta voi kysyä suoraan, onko hänelle tapahtunut netissä jotain ikävää, pelottavaa tai hämmentävää. Kysyminen mahdollistaa lapselle vaikeasta asiasta kertomisen.

Keskustellessa lapsen kanssa kannattaa kysyä suoria kysymyksiä, kuten:

Onko tuntematon henkilö ottanut sinuun yhteyttä netissä?

Onko kukaan lähettänyt sinulle alastonkuvaa?

Tiedätkö, miten toimia, jos joku tuntematon yrittää ottaa sinuun yhteyttä netissä?

Ensi töikseen vanhempien on tärkeää katsoa yhdessä lapsen kanssa somealustojen turva-asetukset kuntoon, mm. onko lapsen someprofiili julkinen vai yksityinen ja voivatko tuntemattomat henkilöt ottaa lapseen yhteyttä.

Mikä on Nettivihje?

Suomen ainoa vihjepalvelu, Pelastakaa Lasten Nettivihje, on jo 24 vuoden ajan tehnyt työtä lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi erityisesti digitaalisissa ympäristöissä. Tavoitteena on edistää lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin nopeaa poistumista netistä ja ennaltaehkäistä lasten ja nuorten joutumista seksuaaliväkivallan uhriksi.

Nettivihjeeseen (www.nettivihje.fi) voi kuka tahansa ilmoittaa laittomaksi epäilemästään lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta materiaalista tai siihen liittyvästä toiminnasta.





