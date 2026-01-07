Tuomioistuinvirasto linjaa suuntaa oikeudenhoidon kehittämiselle – uusi strategia voimaan 2026

Viraston uusi strategia nojaa tuomioistuinlaitoksen vuonna 2023 julkaistuun strategiaan ja kokoaa yhteen viraston työtä ohjaavat keskeiset lähtökohdat.

”Tuomioistuimet ovat oikeusvaltion peruspilari. Tuomioistuinviraston tehtävä on huolehtia tuomioistuimen toimintaedellytyksistä ja näin tukea koko tuomioistuinlaitosta sen yhteiskunnallisen tehtävän hoitamisessa. Uusi strategia vahvistaa Tuomioistuinviraston roolia oikeudenhoidon toimijana ja selkiyttää viraston tehtävää tuomioistuinten toiminnan turvaajana”, ylijohtaja Pasi Kumpula kertoo.

Uusi strategia rakentuu visiosta, perustehtävästä ja keinoista. Viraston uusi visio on Kestävä oikeudenhoidon kumppani – aktiivinen asiantuntija tuomioistuimien tukena.

Perustehtävä määrittelee viraston toiminnan perustan: Tuomioistuinvirasto auttaa tuomioistuimia toimimaan laadukkaasti ja tuloksellisesti.

Viraston strategian keinot noudattavat tuomioistuinlaitoksen strategisia tavoitteita ja jäsentyvät kolmeen kokonaisuuteen. Tuomioistuinvirasto kehittää tuomioistuinlaitoksen toimintaa ja palveluja vastaamaan ihmisten ja yhteiskunnan tarpeita, vahvistaa tuomioistuinten henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia sekä edistää tuomioistuinten toiminnan edellytyksiä ja jatkuvuutta.

Tuomioistuinvirasto on lisäksi määritellyt ensimmäistä kertaa toimintaansa ohjaavat arvot. Henkilöstön kanssa laaditut arvot ovat oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys, arvostus, kehitysmyönteisyys ja ihmislähtöisyys.

Koko strategia ja arvojen kuvaukset ovat saatavilla Tuomioistuinviraston nettisivuilla.