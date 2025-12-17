Selvitys: Seutukaupunkien vahvuuksia ovat teollinen osaaminen, koulutusyhteistyö ja vetovoimainen asumisympäristö
Suomen seutukaupungeilla on monia haasteita ikääntyvän väestön, työvoiman saatavuuden ja asuntomarkkinoiden kanssa, mutta niillä on samalla vahvuuksia, joiden varassa menestyä, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n selvitys. Tärkeässä roolissa ovat myös kaupunkien opiskelijat.
”Seutukaupunkien tulevaisuus riippuu siitä, kuinka hyvin ne onnistuvat hyödyntämään omia vahvuuksiaan, joita ovat esimerkiksi teollinen osaaminen, koulutusyhteistyö ja vetovoimainen asumisympäristö. Niiden pitää myös sopeutua muuttuvaan talous- ja väestörakenteeseen”, sanoo ekonomisti Antti Norkio.
Seutukaupungit ovat keskisuuria kaupunkeja, jotka sijaitsevat suurten kaupunkikeskusten ulkopuolella ja toimivat oman alueensa talouden, työssäkäynnin ja palveluiden keskuksina. Kaupunkeja on 57, ja ne muodostavat "toisen tason" suurten kasvukeskusten ja pienempien kuntien välissä. Niitä ovat esimerkiksi Salo, Rauma, Savonlinna, Riihimäki ja Kankaanpää.
Selvityksessä tarkastellaan muun muassa seutukaupunkien väestöä, yrityssektoria, työmarkkinoita, koulutusta ja asuntomarkkinoita. Tutkimuslähteinä on hyödynnetty erityisesti avoimia tilastoja ja haastatteluja.
Elinvoima tarvitsee toimivia asuntomarkkinoita ja opiskelijoita
Seutukaupunkien asuntomarkkinoiden kannalta alueen elinvoima on keskeinen tekijä. Elinvoiman luovat yritykset, jotka investoivat kasvuun. Vaikka yleensä vaikutuksen suunta kulkee elinvoimasta asuntomarkkinoihin päin, voi sopivien asuntojen puute luoda epävarmuutta osaavan työvoiman saatavuudesta jopa niin, että yrityksen suunnittelema investointi vaarantuu.
Monissa seutukaupungeissa asuntomarkkinoiden kehitys kangertelee. Väestön väheneminen ja muuttotappiot heikentävät asuntokysyntää, mikä rajoittaa uudistuotantoa. Samalla vanhassa rakennuskannassa on peruskorjaustarpeita, mutta taloyhtiöiden rajalliset resurssit sekä rahoituksen saatavuusongelmat vaikeuttavat hankkeiden toteuttamista.
Tämä johtaa tilanteeseen, jossa tarjonta ei vastaa muuttuvaan kysyntään. Ilman houkuttelevia ja kohtuuhintaisia asumisratkaisuja seutukaupunkien kyky houkutella työvoimaa ja uusia asukkaita heikkenee merkittävästi.
”Kaupungin elinvoimaisuuden ja yrityssektorin näkökulmasta olisi niin ikään eduksi, jos korkeakouluopiskelijat asuisivat paikkakunnalla, eivätkä tekisi vain etäopintoja. Tämä auttaisi integroitumista alueelle ja helpottaisi tutustumista alueen työnantajiin ja työmahdollisuuksiin”, sanoo toimitusjohtaja Markus Lahtinen.
Seutukaupungeilla on yhteisiä pulmia, vaikka kehityspolut poikkeavat
Seutukaupungeissa tarjotaan jatkokoulutusta, mikä mahdollistaa nuorten opintojen jatkamisen kotiseudulla. Lisäksi monella niistä on vahvuuksia, joita suuret kaupungit eivät pysty tarjoamaan, kuten kohtuuhintainen asuminen, helposti saavutettavat harrastukset ja aktiivinen kansalaistoiminta.
Useimpien seutukaupunkien työpaikkarakenne nojaa edelleen teollisuuteen ja julkisiin palveluihin, kun taas asiantuntija- ja teknisten alojen työpaikkoja on vähemmän kuin suurissa keskuksissa. Korkeakoulutettujen osuus seutukaupungeissa vaihtelee alle 20 prosentista yli 30:een. Toimialarakenne tekee seutukaupungeista tärkeitä alueellisia tuotanto- ja palvelukeskittymiä, mutta myös altistaa niitä rakennemuutoksille ja suhdannevaihteluille.
”Vaikka seutukaupunkien kehityspolut ja rakenteelliset vahvuudet poikkeavat toisistaan, niiden yhteisiä haasteita ovat väestön ikääntyminen, työvoiman saatavuus, koulutustason nostamisen tarve ja yritystoiminnan rahoituksen saatavuus. Viime vuosien kasvava nettomaahanmuutto on kuitenkin tukenut työikäisen väestömäärän kehitystä monissa seutukaupungeissa ja hillinnyt huoltosuhteen nousua”, tiivistää vanhempi ekonomisti Henna Busk.
Selvityksen rahoitti Keskitien säätiö. Koko raportti on julkaistu PTT:n verkkosivuilla https://www.ptt.fi/julkaisut/seutukaupunkien-kehitys-ja-nykytila-vaesto-talous-ja-asuminen/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti Norkio, antti.norkio@ptt.fi, 040 1648141
Markus Lahtinen, markus.lahtinen@ptt.fi, 050 491 3842
Henna Busk, henna.busk@ptt.fi, 040 164 8136
asuntomarkkina-asioista vastaa Veera Holappa, veera.holappa@ptt.fi, 040 631 7217
Tietoja julkaisijasta
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pellervon taloustutkimus PTT
Selvitys: Suomen puumarkkinoiden toimivuutta on vahvistettava kun epävarmuus markkinoilla kasvaa17.12.2025 10:06:28 EET | Tiedote
Puun tarjonta Suomessa on muuttumassa keskittyneemmäksi ja markkinaherkemmäksi, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n ja Luonnonvarakeskuksen laaja puumarkkinaselvitys. Viime vuosikymmenen aikana puumarkkinoiden tarjonta- ja kysyntärakenne, toimintaympäristö ja ohjaus ovat muuttuneet ja epävarmuus lisääntynyt selvästi. Selvitys antaa useita ehdotuksia puumarkkinoiden, niiden toimintaympäristön ja politiikkaohjauksen kehittämiseksi sekä puun tarjonnan ja saatavuuden edistämiseksi.
Kutsu: Metsien hiljaisen suojelun laajuus, taustasyyt ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa11.12.2025 10:29:57 EET | Kutsu
Tervetuloa keskiviikkona 21. tammikuuta Pellervon taloustutkimus PTT:n tutkimusraportin julkistuswebinaariin, jonka aiheena on hiljainen suojelu Suomessa.
Kutsu: Suomen puumarkkinoiden toimivuus ja kehityskohteet – Puumarkkinaselvityksen julkistuswebinaari 17.12.9.12.2025 09:14:47 EET | Kutsu
Tervetuloa Puumarkkinaselvityksen julkistuswebinaariin 17. joulukuuta! Webinaarissa esitellään Pellervon taloustutkimus PTT:n ja Luonnonvarakeskuksen raportti, jossa kartoitetaan lähitulevaisuutta puun saatavuuden ja siihen vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta sekä annetaan toimenpide-ehdotuksia puumarkkinoiden kehittämiseksi.
Toimivammat ruokamarkkinat tarvitsevat lisää läpinäkyvyyttä, reilua sopimuskulttuuria, ruokavientiä ja tuottajien kaupallista yhteistyötä3.12.2025 09:01:20 EET | Tiedote
Suomen ruokamarkkinoiden toimivuutta pitää vahvistaa lisäämällä markkinoiden läpinäkyvyyttä ja tiedon tarjontaa, parantamalla ketjun toimijoiden sopimuskulttuuria sekä kehittämällä elintarvikevientiä. Tuottajien tulee lisätä keskinäistä kaupallista yhteistyötä neuvotteluaseman vahvistamiseksi ja riskienhallintakyvyn parantamiseksi. Politiikkasuositukset perustuvat Pellervon taloustutkimus PTT:n, Luonnonvarakeskuksen ja REINU econin tutkimushankkeen tuloksiin.
Odotuksiakin huonommat luvut asuntomarkkinoilta26.11.2025 09:01:10 EET | Tiedote
Odotukset asuntomarkkinoiden kehitykselle eivät olleet korkealla, mutta tuoreet luvut olivat vielä niitäkin heikommat, arvioi Pellervon taloustutkimuksen vanhempi ekonomisti Veera Holappa keskiviikkoaamun tilastoja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme