Solitan tytäryhtiö PUBLIC valittiin merkittävän liikenneteknologian puitesopimuksen toimittajaksi Isossa-Britanniassa
Suomalainen tekoäly- ja datayhtiö Solita jatkaa kansainvälistymistään. Isossa-Britanniassa Solita-konserniin kuuluva PUBLIC on valittu Crown Commercial Service -yhtiön kilpailutuksessa yhteistyökumppaniksi RM6347 Transport Technology -puitesopimukseen. Jatkossa PUBLIC ja Solita auttavat kehittämään Ison-Britannian julkista liikennettä hyödyntäen pitkää liikennetoimialan kokemustaan Isosta-Britanniasta ja Pohjoismaista.
PUBLIC voitti puitesopimuksesta kaiken kaikkiaan viisi osa-aluetta, mukaan lukien:
1 – konsulttipalvelut (Professional Services)
2 – datapalvelut (Data Services)
7a – järjestelmäintegraatiot (Systems Integration)
7c – liikenneverkkojen hallinta (Transport Network Management)
8d – liikenteen hallinnan teknologiat (Traffic Management Technologies)
Toimittajana tässä puitejärjestelyssä PUBLIC tukee eri puolilla Isoa-Britanniaa toimivia julkisen sektorin organisaatioita liikennejärjestelmien modernisoinnissa, toiminnan tehokkuuden parantamisessa sekä älykkäämpien ja kestävämpien liikkumisratkaisujen kehittämisessä.
”Olemme ylpeitä siitä, että PUBLIC on nimetty CCS:n liikenneteknologian puitejärjestelyyn”, kommentoi Solitan toimitusjohtaja Ossi Lindroos. ”Puitesopimuksen voitto on hieno osoitus kyvystämme toimittaa maailmanluokan digitaalisia ratkaisuja liikkumisen ja logistiikan tarpeisiin, tukemalla vahvaa paikallista osaamista Solitan huippuluokan teknisellä osaamisella ja innovointikyvykkyyksillä.”
Osana Solita-konsernia PUBLIC voi hyödyntää laajaa pohjoismaista tie-, rautatie- ja meriliikenteen osaamista, mukaan lukien edistynyt data-analytiikka, järjestelmäintegraatiot, avoimet dataratkaisut ja pilviarkkitehtuurit. Myös PUBLICilla on vahvaa osaamista liikennetoimialan organisaatioiden kanssa työskentelystä, kehityssuunnista ja sidosryhmäyhteistyöstä. Yhtiö on työskennellyt muun muassa Ison-Britannian julkisten organisaatioiden, kuten liikenneministeriön (Department for Transport) ja Lontoon julkisen liikenteen yhtiön Transport for Londonin kanssa.
Puitejärjestelykumppanina PUBLIC tukee jatkossa Ison-Britannian hallituksen liikennetavoitteita keskittymällä seuraaviin painopisteisiin:
• liikenne-ekosysteemien yhteentoimivuuden ja avoimen datan edistäminen
• kilpailukyvyn, tehokkuuden ja kestävyyden parantaminen
• integroitujen digitaalisten liikennepalvelujen toteuttaminen
• ilmasto- ja innovaatiotavoitteiden tukeminen dataohjautuvien ratkaisujen avulla
”Tämä puitejärjestelyvoitto syventää sitoutumistamme Ison-Britannian liikennesektoriin”, kertoo PUBLICin toimitusjohtaja Ryan Shea. ”Yhdistämällä PUBLICin kokemuksen Ison-Britannian julkiselta sektorilta ja Solitan maailmanluokan teknisen osaamisen ja laajan kokemuksen liikenteen digitalisaatiosta meillä on loistava valmius tukea seuraavan sukupolven liikkumispalvelujen toteuttamista.”
Solita laajensi toimintaansa Isoon-Britanniaan ostamalla englantilaisen julkisen sektorin digitaaliseen muutokseen erikoistuneen konsultointiyhtiö PUBLICin vuoden 2025 alkupuolella. Yhtiö on erikoistunut strategiseen julkisen sektorin konsultointiin ja käyttäjälähtöiseen julkisten palvelujen kehittämiseen.
Crown Commercial Service (CCS) on Ison-Britannian hallituksen keskitetty hankintaorganisaatio, joka vastaa julkisen sektorin yhteishankinnoista ja puitejärjestelyistä.
Lue lisää Solitan Liikenne-toimialan osaamisesta
Lisätietoja medialle:
Solita, Ossi Lindroos, toimitusjohtaja, ossi.lindroos@solita.fi
Solita, Anssi Krooks, Head of Mobility, anssi.krooks@solita.fi
PUBLIC, Ryan Shea, Managing Director, ryan@public.io
PUBLIC, Johnny Hugill, Co-managing Director, johnny@public.io
Avainsanat
Kuvat
Tietoa PUBLICista ja Solitasta
PUBLIC
Solita-konserniin kuuluva PUBLIC on Isossa-Britanniassa toimiva digitaalisen muutoksen kumppani, joka auttaa julkista sektoria muuttamaan innovatiiviset ideat käytännön ratkaisuiksi. Vuonna 2016 perustetun PUBLICin missio on alusta asti ollut auttaa julkista sektoria tuottamaan erinomaisia, digitaalisesti kehittyneitä palveluja, jotka rakentavat parempaa yhteiskuntaa kaikille. Yritys on sitoutunut tukemaan julkisen sektorin omaa kehitystä ja vahvistamaan sen osaamista, jotta muutokset johtavat julkisissa palveluissa kestäviin ja positiivisiin vaikutuksiin. https://www.public.io/
SOLITA
Vuonna 1996 perustettu Solita on suomalainen tekoäly- ja dataosaamiseen keskittyvä teknologiayhtiö. Solita auttaa yrityksiä ja yhteiskuntia uudistumaan hyödyntämällä uusimpia teknologioita, dataa ja strategista ymmärrystä. Yrityksen palvelutarjoomaan kuuluvat strateginen konsultointi, palvelumuotoilu, tekoäly- ja analytiikkaratkaisut, ohjelmistokehitys sekä pilven ylläpito- ja hallintapalvelut. Solita työllistää yli 2100 hengen yhteisön Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Belgiassa, Puolassa, Sveitsissä, Saksassa ja Isossa-Britanniassa. www.solita.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Solita
Solita ja VentureOne yhteistyösopimukseen: Teknologiaratkaisuja Euroopan kriittisen infrastruktuurin turvaamiseen19.12.2025 08:26:58 EET | Tiedote
Suomalainen tekoäly- ja datayhtiö Solita ja Arabiemiraattien edistyneen teknologian tutkimuskeskuksen ATRC:n (Advanced Technology Research Council) innovaatioiden kaupallistamisesta vastaava VentureOne-yhtiö julkistivat tänään yhteistyönsä turvallisuutta edistävien, suojattujen järjestelmien ja teknologian toimittamisesta Eurooppaan. Suomen marraskuussa virallisella yritysvierailulla allekirjoittamat sopimukset mahdollistavat VentureOnen suojattujen järjestelmien ja autonomisten ratkaisujen käyttämisen kriittisen turvallisuuden ja infrastruktuurin hankkeissa Suomessa ja Pohjois-Euroopassa.
Solita voitti neljän vuoden sopimuksen Juutinrauman sillan tietojärjestelmäintegraatioista18.12.2025 15:25:57 EET | Tiedote
Solita on solminut yhteistyösopimuksen Juutinrauman sillan tietojärjestelmän integraatioista. Sopimus Euroopan toiseksi pisimmän sillan tietojärjestelmäintegraatioista tehtiin sillan tanskalais-ruotsalaisen Øresundsbro Konsortiet -hallinnointiyhtiö kanssa seuraavien neljän vuoden ajaksi.
Laaja tutkimus: Suomalaisista tietotyöläisistä jo 62 % hyödyntää työssään tekoälyä – asenteissa merkittäviä ristiriitoja9.12.2025 08:22:55 EET | Tiedote
Generatiivisen tekoälyn käyttöönotto työpaikoilla kasvaa vauhdilla Pohjoismaissa. Työntekijöiden suhtautuminen tekoälyyn on kuitenkin ristiriitaista: vaikka 80 % asiantuntijatyön tekijöistä odottaa tekoälyn mullistavan oman työnsä, vain yksi kymmenestä pitää tekoälytaitoja oman uransa kannalta olennaisina. Tulokset selviävät tekoäly- ja datayhtiö Solitan laajasta Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa toteutetusta tutkimuksesta.
Solita Viron liiketoiminnot paikalliseen omistukseen – yhteistyö jatkuu5.11.2025 09:55:32 EET | Tiedote
Tekoäly- ja datayhtiö Solita ilmoitti tänään myyneensä Viron liiketoimintansa yhtiön paikalliselle johdolle. Viron liiketoiminta jatkuu uudella nimellä DataSky ja sitä johtaa Solitan Viron toimintaa alusta asti johtanut Märt Ridala. Nykyinen henkilökunta jatkaa yhtiön palveluksessa, samoin yhteistyön nykyisten asiakkaiden kanssa jatkuu keskeytyksettä. Jatkossa DataSky toimii Solitan kumppanina osana Friends of Solita -kumppaniverkostoa.
Solita jatkaa kansainvälisesti arvostettuna Snowflake Elite -kumppanina14.10.2025 08:55:30 EEST | Tiedote
Pilvipohjaisiin dataratkaisuihin erikoistunut Snowflake on myöntänyt toistamiseen tekoäly- ja datayhtiö Solitalle korkeimman tason kansainvälisen Snowflake Elite -kumppanitunnustuksen. Solita ansaitsi tunnustuksen vahvalla modernien dataratkaisujen osaamisellaan sekä pitkäaikaisella sitoutumisellaan yritysten dataojautuvan liiketoiminnan edistämiseen. Yhtiö palkittiin eilisiltana myös Vuoden Data Cloud -palvelukumppanina Suomessa ja Pohjoismaissa, sekä Vuoden Data Cloud -kasvukumppanina Ruotsissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme