Solitan tytäryhtiö PUBLIC valittiin merkittävän liikenneteknologian puitesopimuksen toimittajaksi Isossa-Britanniassa

PUBLIC voitti puitesopimuksesta kaiken kaikkiaan viisi osa-aluetta, mukaan lukien:

1 – konsulttipalvelut (Professional Services)

2 – datapalvelut (Data Services)

7a – järjestelmäintegraatiot (Systems Integration)

7c – liikenneverkkojen hallinta (Transport Network Management)

8d – liikenteen hallinnan teknologiat (Traffic Management Technologies)

Toimittajana tässä puitejärjestelyssä PUBLIC tukee eri puolilla Isoa-Britanniaa toimivia julkisen sektorin organisaatioita liikennejärjestelmien modernisoinnissa, toiminnan tehokkuuden parantamisessa sekä älykkäämpien ja kestävämpien liikkumisratkaisujen kehittämisessä.

”Olemme ylpeitä siitä, että PUBLIC on nimetty CCS:n liikenneteknologian puitejärjestelyyn”, kommentoi Solitan toimitusjohtaja Ossi Lindroos. ”Puitesopimuksen voitto on hieno osoitus kyvystämme toimittaa maailmanluokan digitaalisia ratkaisuja liikkumisen ja logistiikan tarpeisiin, tukemalla vahvaa paikallista osaamista Solitan huippuluokan teknisellä osaamisella ja innovointikyvykkyyksillä.”

Osana Solita-konsernia PUBLIC voi hyödyntää laajaa pohjoismaista tie-, rautatie- ja meriliikenteen osaamista, mukaan lukien edistynyt data-analytiikka, järjestelmäintegraatiot, avoimet dataratkaisut ja pilviarkkitehtuurit. Myös PUBLICilla on vahvaa osaamista liikennetoimialan organisaatioiden kanssa työskentelystä, kehityssuunnista ja sidosryhmäyhteistyöstä. Yhtiö on työskennellyt muun muassa Ison-Britannian julkisten organisaatioiden, kuten liikenneministeriön (Department for Transport) ja Lontoon julkisen liikenteen yhtiön Transport for Londonin kanssa.

Puitejärjestelykumppanina PUBLIC tukee jatkossa Ison-Britannian hallituksen liikennetavoitteita keskittymällä seuraaviin painopisteisiin:

• liikenne-ekosysteemien yhteentoimivuuden ja avoimen datan edistäminen

• kilpailukyvyn, tehokkuuden ja kestävyyden parantaminen

• integroitujen digitaalisten liikennepalvelujen toteuttaminen

• ilmasto- ja innovaatiotavoitteiden tukeminen dataohjautuvien ratkaisujen avulla

”Tämä puitejärjestelyvoitto syventää sitoutumistamme Ison-Britannian liikennesektoriin”, kertoo PUBLICin toimitusjohtaja Ryan Shea. ”Yhdistämällä PUBLICin kokemuksen Ison-Britannian julkiselta sektorilta ja Solitan maailmanluokan teknisen osaamisen ja laajan kokemuksen liikenteen digitalisaatiosta meillä on loistava valmius tukea seuraavan sukupolven liikkumispalvelujen toteuttamista.”

Solita laajensi toimintaansa Isoon-Britanniaan ostamalla englantilaisen julkisen sektorin digitaaliseen muutokseen erikoistuneen konsultointiyhtiö PUBLICin vuoden 2025 alkupuolella. Yhtiö on erikoistunut strategiseen julkisen sektorin konsultointiin ja käyttäjälähtöiseen julkisten palvelujen kehittämiseen.

Crown Commercial Service (CCS) on Ison-Britannian hallituksen keskitetty hankintaorganisaatio, joka vastaa julkisen sektorin yhteishankinnoista ja puitejärjestelyistä.





