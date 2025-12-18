Elinvoimaa ruoka-alalta -kiertue jatkuu helmikuussa

Elintarviketeollisuusliitto ry

Elintarviketeollisuusliitto tuo kasvua, työpaikkoja ja huoltovarmuutta koskevan keskustelun jälleen alueille, kun Elinvoimaa ruoka-alalta -maakuntakiertue jatkuu helmikuussa. Viime syksyn tilaisuuksien vilkas keskustelu etenkin osaajien saatavuudesta, investoinneista, kasvun vauhdittamisesta sekä kouluruokailusta osoitti, miten ajankohtainen tekijä ruoka-ala on paikalliselle elinvoimalle. 

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) jatkaa viime syksynä käynnistynyttä maakuntakiertuettaan helmikuussa 2026. Yhdessä jäsenyritystensä kanssa ETL kokoaa alueiden ja kuntien päättäjät saman pöydän ääreen keskustelemaan ruoka-alan mahdollisuuksista työllisyyden ja kasvun vauhdittajana. 

Ruoka-alan yrityksiä toimii Suomen jokaisessa maakunnassa. Yritysten vaikutus näkyy laajasti ihmisten arjessa, työpaikkoina ja alueiden elinvoimaisuutena. Kunnilla ja alueilla on päätösvaltaa siihen, millaiset edellytykset yrityksillä on kasvaa, investoida ja menestyä paikallisesti. Maakuntakiertue tarjoaa konkreettisen foorumin näiden kysymysten äärelle. 

Viime syksyn kaikista kuudesta tilaisuudesta huokui vahva tahto kehittää aluetaloutta. Erityisen vilkkaasti puhuttivat osaajien saatavuus elintarvikealan tehtäviin, julkiset ruokahankinnat ja kouluruokailu sekä yhteinen kaipuu kasvun vauhdittamiseen. Keskusteluissa korostui halu löytää ratkaisuja yhdessä. 

Elintarviketeollisuus on yksi harvoista toimialoista, joiden työllisyys on kasvanut Suomessa viime vuosina. Alan vaikutus on poikkeuksellisen laaja, sillä yksi työpaikka elintarvikeyrityksessä synnyttää jopa kolme työpaikkaa muualle yhteiskuntaan. Ruoka-alaa voi siten sanoa merkittäväksi kasvun ja työllisyyden generaattoriksi koko maassa. 

Kotimainen ruoka-ala muodostaa myös huoltovarmuuden perustan. Se vahvistaa omavaraisuutta ja lisää Suomen iskunkestävyyttä tilanteissa, joissa globaalit toimitusketjut yskivät tai geopoliittinen epävarmuus koettelee. Panostukset kotimaiseen elintarviketuotantoon ovat panostuksia turvalliseen ja kestävään tulevaisuuteen. 

Elinvoimaa ruoka-alalta -kiertueen tilaisuudet pidetään helmikuussa 2026 seuraavilla paikkakunnilla: 

  • maanantai 2.2. Tampere 
  • maanantai 9.2. Lappeenranta 
  • tiistai 10.2. Vantaa 

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan keskusteluun. Alueiden mediat saavat erikseen kutsun paikkakuntansa tilaisuuteen. 

Tietoa julkaisijasta

Elintarvike­teollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.

Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.

Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.

Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.

