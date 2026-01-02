Jussi Tolvanen on nimitetty SOK:n päivittäistavarakaupan tuoteryhmäjohtamisesta vastaavaksi johtajaksi

Tolvasella on monipuolinen työkokemus niin tavarantoimittajien kuin kaupan keskusliikkeiden puolelta. Hän on toiminut muun muassa useita vuosia Orkla Suomen myyntijohtajana, Keskolla mm. myynnistä ja oma merkki -tuotteista vastaavana johtajana sekä Suomen Lähikaupassa ja Tradekalla kaupallisena johtajana.

Jussi aloitti työuransa Inex Partners Oy:ssä logistiikkasuunnittelijana.

"S-ryhmän ruokakaupoissa asioi päivittäin noin miljoona suomalaista ja SOK:lla marketkaupan ketjuohjauksessa tehtävä työ vaikuttaa heidän arkeensa. Otan innolla vastaan tämän positiivisen haasteen tarjota S-ryhmän asiakkaille jatkossakin osuvia tuotteita pysyvästi edulliseen hintaan yhdessä marketkaupan ketjuohjauksen monipuolisen ammattilaisten joukon sekä alueosuuskauppojen kanssa", iloitsee Tolvanen.

Tolvanen raportoi työssään päivittäistavarakaupan johtajalle.

"Päivittäistavarakaupan tuoteryhmäjohtamisen organisaatio vastaa ruokakauppojemme valikoiman muodostuksesta, hankinnasta ja hinnoittelusta ja olen iloinen, että löysimme tämän kokonaisuuden johtajaksi näin osuvan henkilön. S-ryhmän marketkaupassa on alkamassa uusi strategiakausi ja Jussi pääsee sopivasti kauden alusta tarttumaan tuoteryhmäjohtamista koskeviin kehitystyömaihin osaavan organisaatiomme kanssa", toteaa S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Antti Oksa.