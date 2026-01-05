Oma Häme tarjoaa terveyttä ja hyvinvointia edistäviä etäryhmiä keväällä 2026

Ikäihmisten asiakaslaskutus liittyy Oma Hämeen asiakaslaskutuksen neuvontanumeroon 5.1.2026 11:00:00 EET | Uutinen

Ikäihmisten palveluiden asiakaslaskutuksen puhelinasiointi yhdistetään 12.1.2026 alkaen Oma Hämeen asiakaslaskutuksen neuvontanumeroon 03 629 3179. Yhdistymisen myötä vanha numero 03 629 6540 poistuu käytöstä. Asiakaslaskutuksen neuvontanumero palvelee ma–pe klo 9.00–14.00. Soittaessasi valitse valikosta joko: Terveydenhuollon, hammashoidon ja osastohoidon asiakasmaksut ja laskut Ikäihmisten palveluiden, lapsiperheiden kotipalvelun, mielenterveys- ja päihdeasumispalvelun tai vammaispalvelun asiakasmaksut ja laskut Puheluihin pyritään vastaamaan suoraan, mutta voit tarvittaessa valita takaisinsoiton. Numero on tarkoitettu ohjaukseen ja neuvontaan laskuihin tai asiakasmaksuihin liittyvissä asioissa. Mikäli haluat laskullesi maksuaikaa tai tiedustella laskujesi tilaa, ole yhteydessä Provincian asiakaspalveluun. Yhteystiedot löydät laskusta. Jos olet saanut muistutus- tai perintälaskun Revireltä, ole yhteydessä Reviren asiakaspalveluun. Reviren yhteystiedot löydät maksumuistutuksesta. Peri