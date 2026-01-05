Oma Häme tarjoaa terveyttä ja hyvinvointia edistäviä etäryhmiä keväällä 2026
Oma Häme tukee asukkaitaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä tarjoamalla monipuolisia etäryhmiä keväällä 2026. Ryhmissä osallistuja saa ammattilaisten ohjausta, tietoa ja vertaistukea eri elämäntilanteisiin – helposti ja turvallisesti omalta kotisohvalta käsin. Suurin osa ryhmistä on maksuttomia.
Etäryhmiin osallistuminen on vaivatonta. Asukas tarvitsee vain tietokoneen, tabletin tai puhelimen, toimivan verkkoyhteyden sekä verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen vahvaa tunnistautumista varten. Ryhmissä osallistutaan anonyymisti, joten oma nimi ei näy muille.
Etäryhmiä eri teemoilla ja eri elämäntilanteisiin
Elintapamuutoksen etäryhmä
Ryhmä on tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille kantahämäläisille, jotka kaipaavat tukea elintapojensa muuttamiseen. Viiden tapaamisen kokonaisuudessa käsitellään elintapamuutokseen liittyviä teemoja ja edetään pienin, kannustavin askelin.
Ryhmä alkaa keskiviikkona 14.1.2026 klo 16.30.
”Kannustettiin pienin askelin eteenpäin joka osa-alueella.”
– palaute Elintapamuutoksen etäryhmään osallistuneelta
Tietoa tyypin 2 diabeteksesta
Ryhmä on suunnattu Kanta-Hämeen hyvinvointialueella asuville tyypin 2 diabetesta sairastaville. Kolmen tapaamisen aikana osallistuja saa luotettavaa tietoa sairaudesta ja sen hoidosta sekä tukea arkeen.
Ryhmä alkaa keskiviikkona 28.1.2026 klo 16.30.
Pienet askeleet vievät pitkälle
Juuri nyt on hyvä hetki ottaa askel kohti parempaa hyvinvointia. Etäryhmissä asukas kohtaa samassa tilanteessa olevia ja saa ammattilaisten apua muutoksen tueksi.
Katso kaikkien ryhmien aikataulut ja liittymislinkit klikkaamalla ryhmän nimeä täällä
Hyvinvointiryhmien lisäksi Oma Häme tarjoaa myös muita etäryhmiä, esimerkiksi perhevalmennusta ja lapsiperheiden teemailtoja.
Yhteyshenkilöt
Minna RitakorpiAsiantuntija, hyte-toimintaPuh:040 631 5197minna.ritakorpi@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Ikäihmisten asiakaslaskutus liittyy Oma Hämeen asiakaslaskutuksen neuvontanumeroon5.1.2026 11:00:00 EET | Uutinen
Ikäihmisten palveluiden asiakaslaskutuksen puhelinasiointi yhdistetään 12.1.2026 alkaen Oma Hämeen asiakaslaskutuksen neuvontanumeroon 03 629 3179. Yhdistymisen myötä vanha numero 03 629 6540 poistuu käytöstä. Asiakaslaskutuksen neuvontanumero palvelee ma–pe klo 9.00–14.00. Soittaessasi valitse valikosta joko: Terveydenhuollon, hammashoidon ja osastohoidon asiakasmaksut ja laskut Ikäihmisten palveluiden, lapsiperheiden kotipalvelun, mielenterveys- ja päihdeasumispalvelun tai vammaispalvelun asiakasmaksut ja laskut Puheluihin pyritään vastaamaan suoraan, mutta voit tarvittaessa valita takaisinsoiton. Numero on tarkoitettu ohjaukseen ja neuvontaan laskuihin tai asiakasmaksuihin liittyvissä asioissa. Mikäli haluat laskullesi maksuaikaa tai tiedustella laskujesi tilaa, ole yhteydessä Provincian asiakaspalveluun. Yhteystiedot löydät laskusta. Jos olet saanut muistutus- tai perintälaskun Revireltä, ole yhteydessä Reviren asiakaspalveluun. Reviren yhteystiedot löydät maksumuistutuksesta. Peri
Oma Häme sujuvoittaa raskaudenkeskeytysten palvelupolkua 12.1. alkaen5.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Asiointi keskitetään Kanta-Hämeen keskussairaalaan.
Diabeteskeskuksen toiminta alkaa – diabeetikoiden hoitopolku selkeytyy ja yhdenvertaistuu2.1.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Oma Häme on perustanut diabeteskeskuksen, jonka toiminta alkoi 1.1.2026. Keskus kokoaa vaativan diabeteksen hoidon yhteen, selkeyttää hoitopolkuja ja parantaa diabetesta sairastavien yhdenvertaista ja oikea-aikaista hoitoa maakunnassa. Diabeteskeskus palvelee Kanta-Hämeessä asuvia yli 16-vuotiaita tyypin 1 diabetesta sekä vaativaa tyypin 2 diabetesta sairastavia. Toiminnan tavoitteena on tarjota saavutettavaa, ammattitaitoista ja asiakaslähtöistä hoitoa sekä vahvistaa omahoidon tukea. Kanta-Hämeessä vaativan diabeteksen hoito on ollut pirstaleista, ja toimintatavat ovat vaihdelleet kuntien ja toimintayksiköiden välillä. Diabetesliiton asiantuntijaryhmä suositti vaativan diabeteksen hoidon keskittämistä jo vuonna 2014. Myös THL:n diabetesrekisterin tiedot osoittavat kehittämistarpeen. Tyypin 1 diabetesta sairastavista vain 22 prosenttia on hyvässä hoitotasapainossa (HbA1c alle 53 mmol/mol). Tyypin 2 diabetesta sairastavista hyvässä hoitotasapainossa on 69 prosenttia. Lisäksi muissa selv
Etäpäivätoiminta on mahdollistanut jonojen lyhentämisen – ikäihmisten ryhmät täyttyivät nopeasti31.12.2025 15:30:25 EET | Tiedote
Oma Hämeessä on keväällä 2025 aloitettu ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan järjestäminen lähtökohtaisesti etäpalveluna kotihoidon tapaan. Kotihoidosta on saatu jo hyviä kokemuksia etälaitteiden käytön kanssa. Ensimmäiset kuntouttavan päivätoiminnan etäryhmät alkoivat huhtikuussa, ja niistä on jo saatu hyviä kokemuksia. Ryhmät täyttyivät heti ja suurin osa asiakkaista halusi jatkaa myös toiselle neljän kuukauden jaksolle kesän jälkeen. Kuntouttavaan etäpäivätoimintaan asiakkaat ohjautuvat myöntämiskriteereiden mukaan. Tällä hetkellä asiakkaita on kuntouttavassa etäpäivätoiminnassa 31 ja uusia ryhmiä perustetaan, kun asiakkaita ohjautuu palvelun piiriin. – Läsnä tapahtuvassa kuntouttavassa päivätoiminnassa on lähes 400 asiakasta, ja jonossa muutamia kymmeniä. Etäpäivätoiminta sekä muuttuneet myöntämisen kriteerit ovat mahdollistanut sen, että jonoja on saatu purettua tänä vuonna viime vuotta paremmin, sanoo kuntouttavan päivätoiminnan vs. lähijohtaja Maria Luoto. Päivätoiminnan järj
Influenssa leviää Kanta-Hämeessä – Oma Häme muistuttaa ennaltaehkäisyn tärkeydestä31.12.2025 11:42:06 EET | Uutinen
Hyvä käsihygienia, hihaan yskiminen ja hengityssuojaimen käyttö ehkäisevät tartuntoja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme