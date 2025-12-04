HOK-Elanto käynnistää Prismakeskuksen rakennushankkeen Espoon keskukseen

HOK-Elanto on ostanut Espoon kaupungilta Espoon keskuksen nykyisen S-marketin viereiset tontit ja käynnistää korttelissa Prismakeskuksen rakennushankkeen. Rakennustyöt käynnistyvät helmikuussa 2026. Prismakeskuksen kortteliin rakentuu seuraavien vuosien aikana uusi Prisma-myymälä ja muita pienempiä liiketiloja, runsaasti parkkipaikkoja sekä korttelin reunoille kaksi asuinkerrostaloa.

Espoon keskuksen Prismakeskus on HOK-Elannolle merkittävä investointi, joka monipuolistaa alueen palvelutarjontaa. Uusi hypermarket ja siihen liittyvät muut palvelut tuovat entistä laajemman päivittäis- ja käyttötavaravalikoiman alueen asukkaille. Alueen hyvät liikenneyhteydet, mukaan lukien rakenteilla oleva kaupunkirata ja uusi bussiterminaali, tekevät Prismakeskuksen palveluista helposti saavutettavia kaikilla kulkumuodoilla.

–Pääsemme käynnistämään uuden hypermarket-hankekokonaisuuden Espoon keskuksen keskeiselle sijainnille. Prismakeskus vahvistaa valmistuessaan alueen tarjontaa ja kortteli kehittyy samalla monipuoliseksi kaupunkikortteliksi, kertoo HOK-Elannon kiinteistöjohtaja Timo Myllynen.

Alueen palvelutarjonnan kehittämisen ohessa Prismakeskus tuo myös uusia työpaikkoja alueelle, sillä valmistuessaan myymälä tulee työllistämään noin 100 kaupan alan ammattilaista. Uusi Prisma-myymälä sijoittuu yhteen tasoon, ja se yhdistyy viereiseen Entresse-kauppakeskukseen. Nykyisen S-market Espoon keskuksen toiminta päättyy Prismakeskuksen rakentamisen käynnistyessä. Olemassa oleva rakennus puretaan, jotta uusi koko korttelin laajuinen hankekokonaisuus voidaan toteuttaa.

Prismakeskuksen yhteyteen, korttelin Siltakadun ja Sunantien reunoille, rakentuu kahteen asuinkerrostaloon yhteensä 105 asuntoa. Seitsemänkerroksiset asuintalot toteutetaan vapaarahoitteisina ja varsinaiset asuinkerrokset sijoittuvat kaupan tilojen yläpuolisiin kerroksiin. Tulevista asunnoista on saumaton yhteys Prismakeskuksen palveluihin ja edelleen Entressen kauppakeskukseen. Asuinrakennusten yhteyteen valmistuu laadukas ja vehreä sisäpiha, joka toteutetaan kaupan tilojen katolle.

HOK-Elannon rakentajakumppanina kohteessa toimii Skanska Talonrakennus Oy. Hankekokonaisuus valmistuu vuoden 2028 aikana.

–Olemme innoissamme päästessämme toteuttamaan tätä merkittävää hankekokonaisuutta HOK-Elannolle. Hankkeessa pääsemme antamaan asiakkaamme käyttöön osaamistamme laaja-alaisesti eri liiketoimintasektoreilta. Kokonaisuuden rakentamiseen osallistuu ammattilaisiamme toimitilarakentamisesta, asuntorakentamisesta, infrarakentamisesta ja talotekniikasta. Lisäksi avustamme HOK-Elantoa asuntohankkeiden toteutukseen liittyvissä hallinnollisissa tehtävissä ja hankkeiden läpiviennissä, sanoo tulosyksikön johtaja Henri Valkonen Skanskasta.

Prisma Espoon keskus tulee toteutuessaan olemaan HOK-Elannon 18. Prisma ja viides Prisma Espoossa. Tällä hetkellä HOK-Elannolla on kuusi Prismaa Helsingissä (Hertsi, Itäkeskus, Kaari, Malmi, Tripla ja Viikki), neljä Prismaa Espoossa (Iso Omena, Lippulaiva, Olari ja Sello), kolme Prismaa Vantaalla (Jumbo, Myyrmanni, Tikkurila) sekä kolme Prismaa Keski-Uudellamaalla (Kerava, Järvenpää, Hyvinkää). Näiden lisäksi Tuusulaan rakentuu parhaillaan uusi Prisma.