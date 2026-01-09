Elinkeinoelämä: Mercosur-kauppasopimus on Euroopalle historiallinen läpimurto
EU:n jäsenmaat ovat tänään päässeet sopuun Etelä-Amerikan talousmahtien kanssa solmittavasta kauppasopimuksesta, josta on neuvoteltu 25 vuotta. Suomen viennille on tärkeää, että sopimus avaa Brasilian, Argentiinan, Paraguayn ja Uruguayn suojatut jättimarkkinat eurooppalaisille yrityksille ja poistaa tullit 90-prosenttisesti. Geotalouden epävarmuuksien ja kauppasotien keskellä Mercosur-kumppanuus on Euroopalle myös iso strateginen voitto, arvioi EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.
Tuoreet tiedot Brysselistä kertovat, että EU:n jäsenmaiden enemmistö on antanut tukensa Mercosur-kauppasopimuksen hyväksynnälle. Viimeisetkin huolenaiheet ratkesivat, kun maataloustuontia koskeviin huoliin kyettiin vastaamaan ylimääräisillä suojamenettelyillä.
25 vuotta neuvoteltu Mercosur-sopimus on monella tapaa merkityksellinen, arvioi EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies:
”Poikkeuksellista on ensinnäkin mittakaava. Kyseessä on EU:n historian suurin kauppasopimus, jolla luodaan maailman laajin vapaakauppa-alue yli 700 miljoonalle asukkaalle. Brasilian, Argentiinan, Paraguayn ja Uruguayn muodostama Mercosur on yksi maailman suurimmista kauppablokeista.”
”Vientikaupan ohella Mercosur-sopimuksessa korostuvat geotalouden kauaskantoiset hyödyt Euroopalle. Sopimuksen syntyminen on EU:lle tärkeä läpimurto, joka auttaa sen neuvotellessa kauppasuhteista muiden uusien kumppanien kanssa.”
Etulyöntiasema eurooppalaisille yrityksille
Mercosur-maat ovat tähän asti suojanneet markkinoitaan monella tapaa. Ulkomaista kilpailua ovat vaikeuttaneet sekä korkeat tullit että monimutkaiset tullausmenettelyt, tekniset määräykset ja sertifiointivaatimukset.
Nyt eurooppalaiset yritykset saavat etulyöntiaseman, kun sopimus tekee kaupankäynnistä merkittävästi halvempaa ja helpompaa. Yli 90 prosenttia tullinimikkeistä vapautuu kokonaan tulleista asteittain 15 vuoden kuluessa.
Tällä hetkellä Latinalaisen Amerikan osuus Suomen viennistä on vain alle 2 prosenttia. Kaupan vapauttaminen avaa meille siis paljon mahdollisuuksia, pk-sektori mukaan lukien.
Komission arvion mukaan EU:n vienti Mercosur-alueelle voi kasvaa jopa 39 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Yksistään jo tullimaksujen poisto tuo EU-alueelle yli 4 miljardin euron säästöt joka vuosi.
Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin on tarkoitus matkustaa 12.1. Paraguayhin allekirjoittamaan sopimus. Viimeinen sinetti sopimukselle tarvitaan kuitenkin Euroopan parlamentilta, jonka on määrä äänestää asiasta tammi-helmikuun vaihteessa. Jos EU-hyväksyntä saadaan silloin maaliin, voi kauppasopimus tulla voimaan ja yritysten hyödynnettäväksi vuoden 2026 loppupuolella.
Lisätiedot:
johtaja Timo Vuori, puh. 050 553 5319
asiantuntija Heli Siikaluoma, puh. 050 339 2020
etunimi.sukunimi@ek.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Satu ToivonenTiedottaja
Yrittäjyys, elinkeinopolitiikka
Energia, ilmasto, liikenne, ympäristö
EU-asiat, Brysselin toimisto
Kauppapolitiikka, kansainvälistyminen
Ukraina, jälleenrakentaminen
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Elinkeinoelämän keskusliitto EK
EK:n kysely ennustaa kesätyöpaikkojen määrän pysyvän ennallaan9.1.2026 14:34:59 EET | Tiedote
EK:n kyselyn perusteella kesäksi 2026 sen jäsenyrityksiin on odotettavissa tarjolle noin 105 000 kesätyö- ja harjoittelupaikkaa. Talouden yleinen epävarmuus ja viivästynyt talouskasvu näkyvät paikkojen määrässä myös tulevana kesänä.
EK:n Yrittäjävaltuuskunta nimitetty vuodelle 2026; puheenjohtajana jatkaa Anne Kangas9.1.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Omistajayrittäjä Anne Kangas jatkaa vuonna 2026 EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtajana ja EK:n hallituksen varapuheenjohtajana. Valtuuskuntaan on nimitetty 100 eri toimialoja edustavaa yrittäjää eri puolilta Suomea. Vuoden 2026 prioriteetteina ovat pk-yrityssektorin kasvukäänteen edistäminen sekä vuoden 2027 eduskuntavaaleihin valmistautuminen. Tiedotteen lopussa valtuuskunnan kokoonpano paikkakunnittain. Pienten ja keskisuurten yritysten osuus EK:n jäsenistöstä on 96 prosenttia. Alle 10 hengen yritystenkin osuus on lähes puolet. Yrittäjävaltuuskunta on tärkein kanava, jonka kautta näiden pk-sektorin työnantajien näkemykset huomioidaan EK:n edunvalvonnassa ja kannanmuodostuksessa. Takana on raskaan suhdanteen ja vaikean maailmantilanteen vuosi. Positiiviselle käänteelle on kuitenkin nyt aiempaa paremmat edellytykset, arvioi Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Anne Kangas: ”Meneillään olevan hallituskauden aikana on toteutettu monia työnantajayrittäjille tärkeitä reformeja. EK:n Yri
Kutsu: EK:n Investointitiedustelun julkistus 13.1.20268.1.2026 10:46:38 EET | Tiedote
Elinkeinoelämän keskusliitto EK julkistaa Investointitiedustelun tulokset teams-tilaisuudessa tiistaina 13.1.2026 klo 10.30. Miltä näyttää vuosi 2026 investointien näkökulmasta? Miten talouden kasvukäänteen viivästyminen vaikuttaa investointikehitykseen? Miten investoinnit eroavat eri toimialoilla? Millainen usko yrityksillä on tulevaisuuteen? Tilaisuudessa taustoitetaan suomalaisten yritysten investointikehitystä sekä esitellään teollisuuden ja energia-alan arviot vuoden 2026 investointikehityksestä. Tuloksissa ovat mukana sekä kiinteät investoinnit että tutkimus- ja tuotekehityspanokset. Kyselyn tulokset esittelee pääekonomisti Penna Urrila. Linkin teams-yhteydellä pidettävään tilaisuuteen saa ilmoittautumalla 12.1. mennessä: teemu.lindfors@ek.fi Tervetuloa! Lisätietoja: Teemu Lindfors, viestinnän asiantuntija, p. 0400 284 764
Yrityskysely: Maaseudun yrittäjät varautuvat nousujohteiseen uuteen vuoteen31.12.2025 00:00:00 EET | Tiedote
Maaseudun yrityskenttä suhtautuu vuoden 2026 näkymiin vahvistuvalla luottamuksella. Mitä kauempana kaupungista työnantajayritys sijaitsee, sitä parempaa kysyntää, työllisyyttä ja investointikehitystä se keskimäärin odottaa. Usein kyseessä on pitkän linjan perheyritys tai kansainväliseen toimitusketjuun kiinnittynyt teollisuusyritys. Kaupunkien liepeillä odotukset ovat varovaisemmat, ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton kyselystä. Kaikista työnantajayrityksistä reilu neljännes toimii maaseudulla ja EK:n Maaseutupulssi mittaa näiden eri maaseutuvyöhykkeillä toimivien työnantajien arvioita koskien kysyntää, työllisyyttä ja investointikehitystä. Tuoreimman yrityskyselyn mukaan tunnelmat ovat kaksijakoiset: Ydinmaaseudulla ja harvaan asutulla maaseudulla toimivat yritykset arvioivat liiketoiminnan nykytilaa vuoden 2025 perusteella melko positiivisesti (saldoluku +8). Myös vuoteen 2026 suhtaudutaan kaikkein luottavaisimmin kauimpana kaupungeista eli ydinmaaseudulla ja harvaan asutulla maaseu
EK:n suhdannetiedusteluiden julkaisupäivät vuonna 202630.12.2025 13:20:00 EET | Tiedote
Hyvä toimittaja/toimitus, alla Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n suhdannetiedusteluiden julkaisuaikataulu vuodelle 2026. Suhdannebarometri 27.1., 27.4., 27.7., 27.10. Luottamusindikaattori 27.1., 26.2., 27.3., 27.4., 27.5., 29.6., 27.7., 27.8., 28.9., 27.10., 27.11., 28.12. Investointitiedustelu 13.1. ja XX.6. Lisätietoja: Teemu Lindfors, viestinnän asiantuntija, p. 0400 284 764
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme