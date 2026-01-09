Elinkeinoelämä: Mercosur-kauppasopimus on Euroopalle historiallinen läpimurto

EK:n Yrittäjävaltuuskunta nimitetty vuodelle 2026; puheenjohtajana jatkaa Anne Kangas 9.1.2026 06:00:00 EET | Tiedote

Omistajayrittäjä Anne Kangas jatkaa vuonna 2026 EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtajana ja EK:n hallituksen varapuheenjohtajana. Valtuuskuntaan on nimitetty 100 eri toimialoja edustavaa yrittäjää eri puolilta Suomea. Vuoden 2026 prioriteetteina ovat pk-yrityssektorin kasvukäänteen edistäminen sekä vuoden 2027 eduskuntavaaleihin valmistautuminen. Tiedotteen lopussa valtuuskunnan kokoonpano paikkakunnittain. Pienten ja keskisuurten yritysten osuus EK:n jäsenistöstä on 96 prosenttia. Alle 10 hengen yritystenkin osuus on lähes puolet. Yrittäjävaltuuskunta on tärkein kanava, jonka kautta näiden pk-sektorin työnantajien näkemykset huomioidaan EK:n edunvalvonnassa ja kannanmuodostuksessa. Takana on raskaan suhdanteen ja vaikean maailmantilanteen vuosi. Positiiviselle käänteelle on kuitenkin nyt aiempaa paremmat edellytykset, arvioi Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Anne Kangas: ”Meneillään olevan hallituskauden aikana on toteutettu monia työnantajayrittäjille tärkeitä reformeja. EK:n Yri