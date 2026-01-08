Väitös: Pienten vauvojen RS-virusinfektiot aiheuttavat huomattavasti enemmän sairaalahoitoja kuin aiemmin on luultu
Turun yliopistossa tehdyssä väitöstutkimuksessa osoitettiin, että RS-viruksen aiheuttamat sairaalahoidot ovat alle kolmen kuukauden ikäisillä vauvoilla jopa kaksi kertaa yleisempiä kuin aiemmissa tutkimuksissa on havaittu.
RS-virus (RSV) on lasten yleisin alahengitystieinfektioiden aiheuttaja maailmassa, ja lähes kaikki lapset sairastavat RSV-infektion ennen kolmen vuoden ikää.
Vaikka RSV tunnetaan hyvin, tietoa erityisesti nuorimmista imeväisistä, mahdollisista sukupuolten välisistä eroista sekä virusmäärän vaikutuksesta taudinkuvaan on edelleen niukasti erityisesti avohoidossa eli sairaalan ulkopuolella, jossa tautitaakka on kaikista suurin. Lääketieteen lisensiaatti Erika Uusituvan Turun yliopistossa tarkastettava väitöskirja tuo uutta ja tarkempaa tietoa RSV:n tautitaakasta ja taudinkuvaan vaikuttavista tekijöistä.
Suurempi RS-virusmäärä on yhteydessä oireiden pidempään kestoon
Väitöskirjatutkimuksen ensimmäisessä osatyössä seurattiin alle 10-vuotiaita lapsia kahden infektiokauden ajan. Lapset tutkittiin tutkimuspoliklinikalla jokaisen infektion yhteydessä, ja nenänielunäytteestä määritettiin RS-virusten määrä. Vanhemmat täyttivät päivittäistä oirepäiväkirjaa.
– Havaitsimme, että suurempi virusmäärä liittyi pidempään oirekestoon avohoidon lapsilla kahden vuoden iästä alkaen, mutta komplikaatioihin sillä ei todettu yhteyttä, kertoo Uusitupa.
Virusmäärän vaikutuksesta taudinkuvaan on viitteitä aikaisemmista sairaalatutkimuksista, mutta väitöstutkimus osoitti tämän myös toistaiseksi suurimmassa avohoidon aineistossa.
– Löydöstä virusmäärän ja oirekeston välillä voidaan pitää tärkeänä viruslääkkeiden kehittelyn kannalta, Uusitupa tarkentaa.
Alle kolmekuukautisten vauvojen RSV-sairaalahoitomäärät jopa kaksinkertaiset aiemmin raportoituun nähden
Väitöstutkimuksen kahdessa seuraavassa osassa tarkasteltiin lasten virusvarmennettuja RSV-sairaalahoitoja Turun yliopistollisessa keskussairaalassa vuosina 2006–2020 väestöön suhteutettuna. Tutkimuksessa todettiin, että sairaalahoidon tarve oli suurimmillaan yhden kuukauden iässä ja väheni iän myötä.
– Havaitsimme, että alle kolmen kuukauden ikäisten sairaalahoidon tarve oli jopa kaksinkertainen aiemmin maailmalta raportoituihin tuloksiin verrattuna, ja valtaosa sairaalahoitoon joutuneista oli perusterveitä täysiaikaisia imeväisiä. Löydös on erityisen ajankohtainen ja merkittävä nyt kun pienten vauvojen RSV-infektioiden ehkäisykeinot ovat tulleet osaksi arkeamme ja näistä tehdään kustannusvaikuttavuuslaskemia, Uusitupa korostaa.
Poikien havaittiin joutuvan varhaislapsuudessa RSV:n vuoksi sairaalahoitoon jopa 50 prosenttia useammin kuin tyttöjen, lukuun ottamatta ensimmäisiä elinkuukausia. Pojilla todettiin myös huomattavasti enemmän hengitysvaikeutta, vaikka muutoin taudinkuvassa ei ollut merkittäviä sukupuolieroja.
– Vastaavaa eroa sukupuolten välillä oirekuvassa ei ole aiemmin raportoitu, ja tämä antaakin aihetta RSV-infektioiden tautimekanismien tarkemmalle tutkimiselle, Uusitupa toteaa.
Väitöstilaisuus perjantaina 16. tammikuuta
LL Erika Uusitupa esittää väitöskirjansa ”Respiratory syncytial virus infections in children – Epidemiology and clinical presentation” julkisesti tarkistettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 16.1.2026 klo 12.00 (Turun yliopisto, Medisiina D, Lauren 2 -luentosali, Kiinamyllynkatu 10, Turku).
Vastaväittäjänä toimii dosentti Niko Paalanne (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Terho Heikkinen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on lastentautioppi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Erika UusitupaVäitöskirjatutkija, LLTurun yliopistoemeuus@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/erika-uusitupa
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
Kuvat
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Vakava sairastuminen johtaa pitkäaikaisiin ansiotulojen menetyksiin – maahanmuuttajat kärsivät Suomessa syntyperäisiä enemmän8.1.2026 11:45:15 EET | Tiedote
Vakava sairastuminen voi vähentää työntekijältä ansiotuloja tuhansilla euroilla vuodessa. Muutos on selvästi voimakkaampi maahanmuuttajilla kuin syntyperäisillä suomalaisilla. Näin osoittaa Turun yliopiston ja Työterveyslaitoksen tutkijoiden tuore tutkimus Journal of Migration and Health -lehdessä.
Vastasyntyneiden suoliston mikrobiperäiset molekyylit voivat vaikuttaa tyypin 1 diabeteksen riskiin7.1.2026 11:56:18 EET | Tiedote
Kansainvälinen tutkimusryhmä on löytänyt vahvaa näyttöä siitä, että suolistomikrobien tuottamat yhdisteet voivat ohjata immuunijärjestelmän kehitystä varhaislapsuudessa. Havainnot tuovat uutta tietoa siitä, miten suolistomikrobiston varhainen kehitys voi vaikuttaa autoimmuunisairauksien, kuten tyypin 1 diabeteksen, riskiin.
Turun yliopiston kansainvälisten tutkinto-ohjelmien haku aukeaa 7.1. – lukuvuosimaksujen täyskatteellisuus tuo mukanaan muutoksia7.1.2026 09:36:30 EET | Tiedote
Turun yliopiston 16 kansainvälistä maisteriohjelmaa ja kaksi kandidaattiohjelmaa ovat jälleen haettavissa kevään ensimmäisessä yhteishaussa 7.–21. tammikuuta 2026. Samaan aikaan ovat käynnissä erillishaut myös kahteen muuhun kansainväliseen maisteriohjelmaan. Suomen hallituksen asettama kansallinen lukuvuosimaksun täyskatteellisuusvaatimus EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille tulee vaikuttamaan hakukierrokseen.
Pohjoismaiden geologiyhteisö kokoontuu Turussa – konferenssissa esillä energiajärjestelmät, ilmastonmuutos ja luonnonvarojen kestävä hallinta7.1.2026 07:30:00 EET | Tiedote
Kymmenen vuoden välein Suomessa järjestettävä Nordic Geological Winter Meeting tuo tammikuussa Turkuun yli 500 geotieteiden asiantuntijaa. Tapahtuma nostaa esiin alan ajankohtaisinta huippututkimusta evoluutiosta ja energiajärjestelmien murroksesta ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kaivannaisteollisuuteen, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä satelliitti- ja tekoälysovelluksiin.
Väitös: Vanhemmat toivovat nopeampaa apua huoltoriitoihin – riidan pitkittyminen ei tiedä hyvää lasten asioista sopimisille5.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Viranomaiset eivät aina tunnista alkavaa huoltoriitaa. Eroprosessin alussa vanhemmilla oli selvästi parempi motivaatio sopia lapsen asioista, havaitsi Turun yliopiston tutkija Niina Nurmela väitöstutkimuksessaan. Mitä enemmän aikaa kului, sitä selkeämmin vanhempien motivaatio laski.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme