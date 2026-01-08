Turun yliopisto

Väitös: Pienten vauvojen RS-virusinfektiot aiheuttavat huomattavasti enemmän sairaalahoitoja kuin aiemmin on luultu

9.1.2026 08:30:00 EET | Turun yliopisto | Tiedote

Jaa

Turun yliopistossa tehdyssä väitöstutkimuksessa osoitettiin, että RS-viruksen aiheuttamat sairaalahoidot ovat alle kolmen kuukauden ikäisillä vauvoilla jopa kaksi kertaa yleisempiä kuin aiemmissa tutkimuksissa on havaittu.

Turun yliopisto

RS-virus (RSV) on lasten yleisin alahengitystieinfektioiden aiheuttaja maailmassa, ja lähes kaikki lapset sairastavat RSV-infektion ennen kolmen vuoden ikää.

Vaikka RSV tunnetaan hyvin, tietoa erityisesti nuorimmista imeväisistä, mahdollisista sukupuolten välisistä eroista sekä virusmäärän vaikutuksesta taudinkuvaan on edelleen niukasti erityisesti avohoidossa eli sairaalan ulkopuolella, jossa tautitaakka on kaikista suurin. Lääketieteen lisensiaatti Erika Uusituvan Turun yliopistossa tarkastettava väitöskirja tuo uutta ja tarkempaa tietoa RSV:n tautitaakasta ja taudinkuvaan vaikuttavista tekijöistä.

Suurempi RS-virusmäärä on yhteydessä oireiden pidempään kestoon

Väitöskirjatutkimuksen ensimmäisessä osatyössä seurattiin alle 10-vuotiaita lapsia kahden infektiokauden ajan. Lapset tutkittiin tutkimuspoliklinikalla jokaisen infektion yhteydessä, ja nenänielunäytteestä määritettiin RS-virusten määrä. Vanhemmat täyttivät päivittäistä oirepäiväkirjaa.

– Havaitsimme, että suurempi virusmäärä liittyi pidempään oirekestoon avohoidon lapsilla kahden vuoden iästä alkaen, mutta komplikaatioihin sillä ei todettu yhteyttä, kertoo Uusitupa.

Virusmäärän vaikutuksesta taudinkuvaan on viitteitä aikaisemmista sairaalatutkimuksista, mutta väitöstutkimus osoitti tämän myös toistaiseksi suurimmassa avohoidon aineistossa.

– Löydöstä virusmäärän ja oirekeston välillä voidaan pitää tärkeänä viruslääkkeiden kehittelyn kannalta, Uusitupa tarkentaa.

Alle kolmekuukautisten vauvojen RSV-sairaalahoitomäärät jopa kaksinkertaiset aiemmin raportoituun nähden

Väitöstutkimuksen kahdessa seuraavassa osassa tarkasteltiin lasten virusvarmennettuja RSV-sairaalahoitoja Turun yliopistollisessa keskussairaalassa vuosina 2006–2020 väestöön suhteutettuna. Tutkimuksessa todettiin, että sairaalahoidon tarve oli suurimmillaan yhden kuukauden iässä ja väheni iän myötä.

– Havaitsimme, että alle kolmen kuukauden ikäisten sairaalahoidon tarve oli jopa kaksinkertainen aiemmin maailmalta raportoituihin tuloksiin verrattuna, ja valtaosa sairaalahoitoon joutuneista oli perusterveitä täysiaikaisia imeväisiä. Löydös on erityisen ajankohtainen ja merkittävä nyt kun pienten vauvojen RSV-infektioiden ehkäisykeinot ovat tulleet osaksi arkeamme ja näistä tehdään kustannusvaikuttavuuslaskemia, Uusitupa korostaa.

Poikien havaittiin joutuvan varhaislapsuudessa RSV:n vuoksi sairaalahoitoon jopa 50 prosenttia useammin kuin tyttöjen, lukuun ottamatta ensimmäisiä elinkuukausia. Pojilla todettiin myös huomattavasti enemmän hengitysvaikeutta, vaikka muutoin taudinkuvassa ei ollut merkittäviä sukupuolieroja.

– Vastaavaa eroa sukupuolten välillä oirekuvassa ei ole aiemmin raportoitu, ja tämä antaakin aihetta RSV-infektioiden tautimekanismien tarkemmalle tutkimiselle, Uusitupa toteaa.

Väitöstilaisuus perjantaina 16. tammikuuta

LL Erika Uusitupa esittää väitöskirjansa ”Respiratory syncytial virus infections in children – Epidemiology and clinical presentation” julkisesti tarkistettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 16.1.2026 klo 12.00 (Turun yliopisto, Medisiina D, Lauren 2 -luentosali, Kiinamyllynkatu 10, Turku).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Niko Paalanne (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Terho Heikkinen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on lastentautioppi.

Avainsanat

turun yliopistovauvahengitystieinfektiotviruslastentaudit

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Erika Uusitupa
Erika Uusitupa
Turun yliopisto
Lataa

Linkit

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.

Turun yliopiston mediatiedotteet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto

Turun yliopiston kansainvälisten tutkinto-ohjelmien haku aukeaa 7.1. – lukuvuosimaksujen täyskatteellisuus tuo mukanaan muutoksia7.1.2026 09:36:30 EET | Tiedote

Turun yliopiston 16 kansainvälistä maisteriohjelmaa ja kaksi kandidaattiohjelmaa ovat jälleen haettavissa kevään ensimmäisessä yhteishaussa 7.–21. tammikuuta 2026. Samaan aikaan ovat käynnissä erillishaut myös kahteen muuhun kansainväliseen maisteriohjelmaan. Suomen hallituksen asettama kansallinen lukuvuosimaksun täyskatteellisuusvaatimus EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille tulee vaikuttamaan hakukierrokseen.

Pohjoismaiden geologiyhteisö kokoontuu Turussa – konferenssissa esillä energiajärjestelmät, ilmastonmuutos ja luonnonvarojen kestävä hallinta7.1.2026 07:30:00 EET | Tiedote

Kymmenen vuoden välein Suomessa järjestettävä Nordic Geological Winter Meeting tuo tammikuussa Turkuun yli 500 geotieteiden asiantuntijaa. Tapahtuma nostaa esiin alan ajankohtaisinta huippututkimusta evoluutiosta ja energiajärjestelmien murroksesta ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kaivannaisteollisuuteen, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä satelliitti- ja tekoälysovelluksiin.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye