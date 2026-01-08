Väitös: Pienten vauvojen RS-virusinfektiot aiheuttavat huomattavasti enemmän sairaalahoitoja kuin aiemmin on luultu

RS-virus (RSV) on lasten yleisin alahengitystieinfektioiden aiheuttaja maailmassa, ja lähes kaikki lapset sairastavat RSV-infektion ennen kolmen vuoden ikää.

Vaikka RSV tunnetaan hyvin, tietoa erityisesti nuorimmista imeväisistä, mahdollisista sukupuolten välisistä eroista sekä virusmäärän vaikutuksesta taudinkuvaan on edelleen niukasti erityisesti avohoidossa eli sairaalan ulkopuolella, jossa tautitaakka on kaikista suurin. Lääketieteen lisensiaatti Erika Uusituvan Turun yliopistossa tarkastettava väitöskirja tuo uutta ja tarkempaa tietoa RSV:n tautitaakasta ja taudinkuvaan vaikuttavista tekijöistä.

Suurempi RS-virusmäärä on yhteydessä oireiden pidempään kestoon

Väitöskirjatutkimuksen ensimmäisessä osatyössä seurattiin alle 10-vuotiaita lapsia kahden infektiokauden ajan. Lapset tutkittiin tutkimuspoliklinikalla jokaisen infektion yhteydessä, ja nenänielunäytteestä määritettiin RS-virusten määrä. Vanhemmat täyttivät päivittäistä oirepäiväkirjaa.

– Havaitsimme, että suurempi virusmäärä liittyi pidempään oirekestoon avohoidon lapsilla kahden vuoden iästä alkaen, mutta komplikaatioihin sillä ei todettu yhteyttä, kertoo Uusitupa.

Virusmäärän vaikutuksesta taudinkuvaan on viitteitä aikaisemmista sairaalatutkimuksista, mutta väitöstutkimus osoitti tämän myös toistaiseksi suurimmassa avohoidon aineistossa.

– Löydöstä virusmäärän ja oirekeston välillä voidaan pitää tärkeänä viruslääkkeiden kehittelyn kannalta, Uusitupa tarkentaa.

Alle kolmekuukautisten vauvojen RSV-sairaalahoitomäärät jopa kaksinkertaiset aiemmin raportoituun nähden

Väitöstutkimuksen kahdessa seuraavassa osassa tarkasteltiin lasten virusvarmennettuja RSV-sairaalahoitoja Turun yliopistollisessa keskussairaalassa vuosina 2006–2020 väestöön suhteutettuna. Tutkimuksessa todettiin, että sairaalahoidon tarve oli suurimmillaan yhden kuukauden iässä ja väheni iän myötä.

– Havaitsimme, että alle kolmen kuukauden ikäisten sairaalahoidon tarve oli jopa kaksinkertainen aiemmin maailmalta raportoituihin tuloksiin verrattuna, ja valtaosa sairaalahoitoon joutuneista oli perusterveitä täysiaikaisia imeväisiä. Löydös on erityisen ajankohtainen ja merkittävä nyt kun pienten vauvojen RSV-infektioiden ehkäisykeinot ovat tulleet osaksi arkeamme ja näistä tehdään kustannusvaikuttavuuslaskemia, Uusitupa korostaa.

Poikien havaittiin joutuvan varhaislapsuudessa RSV:n vuoksi sairaalahoitoon jopa 50 prosenttia useammin kuin tyttöjen, lukuun ottamatta ensimmäisiä elinkuukausia. Pojilla todettiin myös huomattavasti enemmän hengitysvaikeutta, vaikka muutoin taudinkuvassa ei ollut merkittäviä sukupuolieroja.

– Vastaavaa eroa sukupuolten välillä oirekuvassa ei ole aiemmin raportoitu, ja tämä antaakin aihetta RSV-infektioiden tautimekanismien tarkemmalle tutkimiselle, Uusitupa toteaa.

Väitöstilaisuus perjantaina 16. tammikuuta

LL Erika Uusitupa esittää väitöskirjansa ”Respiratory syncytial virus infections in children – Epidemiology and clinical presentation” julkisesti tarkistettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 16.1.2026 klo 12.00 (Turun yliopisto, Medisiina D, Lauren 2 -luentosali, Kiinamyllynkatu 10, Turku).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Niko Paalanne (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Terho Heikkinen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on lastentautioppi.